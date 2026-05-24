Việt Nam giành giải cao tại Liên hoan các trường đào tạo sân khấu châu Á

Liên hoan năm nay mang chủ đề về nhà viết kịch George Bernard Shaw và các tác phẩm của ông, quy tụ nhiều cơ sở đào tạo sân khấu hàng đầu khu vực diễn ra từ ngày 17/5 đến 23/5 tại Học viện Hý kịch Trung ương Bắc Kinh.

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội mang tới vở Pygmalion do NSƯT Bùi Như Lai chỉ đạo nghệ thuật và Thạc sĩ Dương Thị Thanh Huyền đạo diễn.

Một cảnh trong vở diễn (Ảnh: Ban tổ chức).

Tác phẩm từng công diễn thành công tại Hà Nội hồi tháng 4, với cách dàn dựng đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, vở diễn nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả quốc tế tại Trung Quốc.

Chung cuộc, tác phẩm đã giành giải Vở diễn xuất sắc, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế. Diễn viên trẻ Nguyễn Minh Trà trong vai Eliza Dolletti cũng đã giành giải Diễn viên xuất sắc tại liên hoan.

Ra đời năm 1912, Pygmalion từ lâu được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu của George Bernard Shaw - nhà viết kịch nổi tiếng người Anh - với lối đối thoại sắc sảo, hài hước mà thâm thúy.

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội vẫn giữ tinh thần ấy nhưng cách kể đã thay đổi. Không còn là một bản dựng trung thành với phong cách cổ điển châu Âu, Pygmalion lần này mang hơi thở mới gần gũi hơn, sống động hơn và đặc biệt là giàu tính liên tưởng với xã hội Việt Nam hôm nay.

Không chỉ giữ tinh thần nguyên tác kinh điển của George Bernard Shaw, ê-kíp còn khéo léo đưa nhiều yếu tố văn hóa Việt vào tác phẩm như tranh Đông Hồ, âm nhạc dân gian, múa truyền thống… Qua đó, vở diễn trở thành cầu nối giới thiệu nghệ thuật và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Đây là thành quả đáng ghi nhận cho những nỗ lực đổi mới, sáng tạo của ê-kíp dàn dựng, khẳng định hiệu quả đào tạo của nhà trường, đồng thời cũng cho thấy dấu ấn bản sắc của sân khấu Việt Nam với bạn bè quốc tế.