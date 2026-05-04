Tuổi 51 của David Beckham: Hạnh phúc ngập tràn nhưng vẫn có khoảng trống

Tuy nhiên, giữa không khí tưởng chừng trọn vẹn ấy vẫn tồn tại một khoảng lặng đáng chú ý, chính là sự vắng mặt và im lặng quen thuộc của cậu con trai cả Brooklyn Beckham.

Trên trang cá nhân, ngày 3/5, Beckham chia sẻ loạt ảnh đón tuổi mới bên vợ và các con. Đáng chú ý, anh đăng 2 bức hình chụp cùng bánh sinh nhật ở 2 thời điểm - một ở hiện tại và một từ thời niên thiếu - như một cách nhìn lại hành trình đã qua.

David Beckham vừa đón sinh nhật tuổi 51 bên người thân (Ảnh: IG).

Cựu đội trưởng đội tuyển Anh đăng bức ảnh thời thơ ấu vào dịp sinh nhật lần thứ 51 (Ảnh: IG).

Đi kèm là lời nhắn đầy cảm xúc, khẳng định anh cảm thấy “vô cùng may mắn và hạnh phúc” khi được vợ con, gia đình và bạn bè yêu thương, chăm sóc suốt cả ngày. Nam cựu cầu thủ không quên gửi lời tri ân tới vợ - Victoria Beckham - cùng các con Romeo, Cruz và Harper Seven.

Dù vậy, cái tên Brooklyn Beckham một lần nữa không xuất hiện. Đây không phải lần đầu tiên con trai cả của Beckham “phớt lờ” những dịp quan trọng của gia đình.

Sinh nhật lần này cũng đánh dấu tròn 1 năm mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình rơi vào trạng thái đóng băng. Theo nhiều nguồn tin, hai bên gần như không liên lạc trực tiếp, thậm chí nếu cần trao đổi phải thông qua luật sư. Điều này cho thấy mức độ căng thẳng không còn đơn thuần là bất đồng thông thường.

Bất chấp rạn nứt với con trai, David Beckham vẫn tận hưởng ngày đặc biệt theo cách trọn vẹn nhất có thể. Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy anh cười rạng rỡ bên gia đình.

Victoria Beckham đăng ảnh và gửi lời chúc mừng sinh nhật người bạn đời (Ảnh: IG).

Cô con gái út Harper Beckham gửi lời chúc mừng sinh nhật bố (Ảnh: IG).

Một trong những món quà gây chú ý nhất đến từ vợ và các con là… 6 con gà, được đưa về điền trang trị giá hàng chục triệu USD của gia đình tại vùng Cotswolds (Anh). Món quà mang tính cá nhân và gần gũi, phản ánh cuộc sống điền viên mà Beckham theo đuổi sau khi giải nghệ.

Không chỉ chuẩn bị quà, Victoria Beckham còn dành cho chồng những lời chúc ngọt ngào trên mạng xã hội. Cô gọi anh là “thế giới của chúng em” và ca ngợi Beckham là người chồng, người cha tuyệt vời, đồng thời khẳng định không ai xứng đáng được yêu thương hơn anh. Những lời lẽ này phần nào cho thấy sự gắn kết bền chặt giữa hai vợ chồng sau hơn 2 thập kỷ chung sống.

Bạn gái của Cruz (cậu con trai thứ 3) - Jackie Apostel - cũng góp mặt trong dòng chúc mừng, bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Beckham như một hình mẫu người cha. Trong khi đó, Nicola Peltz - vợ của Brooklyn - tiếp tục giữ im lặng, giống như cách cô và chồng đã làm suốt hơn một năm qua khi gần như “biến mất” khỏi các hoạt động gia đình.

David Beckham khoe món quà đặc biệt nhận được từ vợ con trong ngày sinh nhật, gồm 6 con gà được đưa tới điền trang của gia đình tại Anh (Ảnh: IG).

Theo các nguồn tin thân cận, mâu thuẫn giữa Brooklyn Beckham và gia đình không chỉ dừng lại ở bất đồng cá nhân mà đã leo thang thành khủng hoảng nghiêm trọng. Đầu năm nay, Brooklyn được cho là đã viết bức tâm thư dài, bày tỏ quan điểm và quyết định giữ khoảng cách với bố mẹ cũng như các em. Kể từ đó, anh liên tục vắng mặt trong các dịp quan trọng, từ sinh nhật mẹ đến sinh nhật cha.

Điều đáng nói là dù bị con trai lạnh nhạt, vợ chồng Beckham vẫn giữ thái độ kiềm chế. Họ vẫn gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Brooklyn trong năm nay, như một cách duy trì cánh cửa đối thoại. Tuy nhiên, theo những gì đang diễn ra, hy vọng hàn gắn dường như vẫn còn khá xa vời.

Một số nguồn tin tiết lộ rằng tình trạng “đóng băng” này khiến David và Victoria không khỏi buồn bã. Gia đình vốn được xem là hình mẫu lý tưởng của giới sao quốc tế, nay lại đối mặt với rạn nứt nội bộ kéo dài. Thậm chí, những kỳ vọng về việc cả gia đình đoàn tụ trong các sự kiện lớn sắp tới, như dịp FIFA World Cup, cũng dần trở nên mong manh.

Ở tuổi 51, David Beckham vẫn rất phong độ và ngày càng thành đạt (Ảnh: IG).

Từ một cặp đôi quyền lực của làng giải trí - thể thao, David Beckham và Victoria Beckham đã xây dựng hình ảnh gia đình kiểu mẫu suốt nhiều năm. Họ gặp nhau năm 1997, khi Beckham là ngôi sao của Manchester United còn Victoria là thành viên của nhóm nhạc Spice Girls. Đám cưới vào năm 1999 của họ từng là một trong những sự kiện đình đám nhất thời bấy giờ.

Sau hơn 20 năm, họ có với nhau 4 người con và tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, biến cố với Brooklyn cho thấy hình ảnh “gia đình hoàn hảo” cũng có những vết nứt khó tránh.

Ở tuổi 51, David Beckham vẫn có thể mỉm cười trong ngày sinh nhật, giữa tình yêu của phần lớn người thân trong gia đình. Nhưng rõ ràng, niềm hạnh phúc đó thật khó trọn vẹn, bởi sự thiếu vắng của một người trong bức tranh gia đình.