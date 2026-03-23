Tuổi 45 “đỉnh cao” của Song Hye Kyo: Trẻ đẹp, sống rực rỡ như phú bà

Mới đây, bộ ảnh của Song Hye Kyo thực hiện cho tạp chí Vogue Hàn Quốc đã được công bố, nhanh chóng gây chú ý trên truyền thông châu Á. Qua ống kính của nhiếp ảnh gia Kim Hee Jun, nữ diễn viên thoát khỏi hình ảnh thanh lịch quen thuộc để thể hiện phong cách mạnh mẽ, nổi loạn hơn.

Sau khi bộ ảnh được đăng tải, diễn viên Park Sol Mi - bạn thân của Song Hye Kyo - chia sẻ: “Cô ấy vẫn trong sáng như một thiếu nữ, được nâng niu như sợ bị vấy bẩn. Chỉ có tôi là già đi”.

Trong loạt ảnh mới, Song Hye Kyo gây ấn tượng với mái tóc ngắn uốn xoăn, tạo kiểu đánh rối, khoe eo thon và lưng trần. Ở nhiều khoảnh khắc, gương mặt thanh tú, gần như không góc chết của cô được thể hiện rõ nét.

Dù thường xuyên được khen trẻ hơn tuổi, Song Hye Kyo cho biết cô chưa bao giờ xem nhan sắc là lợi thế lớn nhất. Nữ diễn viên chọn cách đón nhận sự lão hóa một cách tự nhiên, không cố gắng “chống lại thời gian”.

“Tôi có chăm sóc bản thân để trông trẻ hơn tuổi thật, nhưng không muốn đi ngược quy luật tự nhiên. Thực tế, tôi nghĩ mình trông đẹp hơn khi có tuổi”, cô chia sẻ.

Bên cạnh đó, thay vì lựa chọn các vai diễn trẻ hơn tuổi thật, Song Hye Kyo tìm kiếm các kịch bản phù hợp. Các vai diễn hiện tại của nữ diễn viên đều có tuổi gần với tuổi thật của cô bên ngoài.

"Không chỉ tôi già đi mà các nhân vật cũng già đi như tôi. Các nhân vật chắc hẳn ngày càng trưởng thành khi họ già đi và có nhiều suy tư, trải qua những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Tôi phải cố gắng thể hiện tốt những khía cạnh đó. Vì vậy, tôi nghĩ diễn xuất ngày càng khó hơn với mình", cô nói.

Sinh năm 1981, Song Hye Kyo vẫn duy trì sức hút sau hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Dù không xuất hiện dày đặc, mỗi dự án của cô đều để lại dấu ấn, như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Ngọn gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời hay Vinh quang trong thù hận. Sắp tới, cô dự kiến góp mặt trong dự án Slowly, Intense trên nền tảng Netflix.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Song Hye Kyo nằm trong nhóm nữ diễn viên có cát-xê cao nhất, ngang hàng với Jeon Ji Hyun. Với Vinh quang trong thù hận, cô nhận khoảng 163.000 USD mỗi tập.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, nữ diễn viên còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn và sở hữu khối tài sản ước tính hơn 42 triệu USD. Dù vậy, cô vẫn duy trì lối sống kín tiếng, giản dị.

Song Hye Kyo cho biết cô không đặt nặng giá trị vật chất dù đạt được thành công lớn trong sự nghiệp. Nữ diễn viên nhìn nhận tiền bạc là phương tiện giúp cuộc sống thoải mái hơn, nhưng không phải yếu tố quyết định hạnh phúc.

“Tiền có thể mang lại sự tiện nghi, nhưng không thể thay thế sự bình yên trong tâm hồn. Tôi trân trọng những gì mình có, nhưng không để bản thân bị chi phối bởi vật chất”, cô chia sẻ.

Theo Song Hye Kyo, điều quan trọng nhất với cô ở thời điểm hiện tại là sự cân bằng và cảm giác an yên trong cuộc sống, thay vì chạy theo những giá trị hào nhoáng bên ngoài.

Song Hye Kyo là một trong những diễn viên Hàn Quốc được yêu thích rộng rãi tại châu Á, đồng thời được xem là hình mẫu phụ nữ hiện đại - độc lập, biết tận hưởng cuộc sống.

Đời tư của cô cũng trải qua nhiều biến động. Song Hye Kyo từng vướng tin đồn hẹn hò với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi với tài tử Song Joong Ki.

Sau khi ly hôn, nữ diễn viên từng đối mặt với nhiều tin đồn tiêu cực. Tuy nhiên, cô lựa chọn im lặng, tập trung vào công việc và dần lấy lại hình ảnh trong mắt công chúng.

Mỹ nhân 45 tuổi hiếm hoi trải lòng về những biến cố đã đi qua trong cuộc đời. Nữ diễn viên cho biết, cô không còn cố gắng né tránh hay phủ nhận khó khăn, mà học cách đối diện và chấp nhận.

“Tôi từng nghĩ mình phải mạnh mẽ để vượt qua tất cả, nhưng rồi nhận ra có những lúc yếu đuối cũng không sao. Điều quan trọng là sau mỗi biến cố, tôi hiểu bản thân hơn và biết mình cần sống như thế nào”, cô chia sẻ.

Song Hye Kyo tâm sự, những thăng trầm trong cuộc sống không khiến cô gục ngã mà trở thành bài học để trưởng thành. Ở hiện tại, cô chọn lối sống bình lặng, tập trung vào công việc và tìm niềm vui từ những điều giản dị, thay vì bị cuốn vào áp lực hay kỳ vọng từ bên ngoài.

