Trường An Sport - đồng hành cùng người Việt yêu thể thao

Dân trí Trong cuộc sống hiện đại, thể thao đã trở thành một phần thiết yếu giúp mọi người khỏe mạnh hơn. Cùng với đó, nhu cầu mua sắm những bộ đồ thể thao chất lượng cũng được chú trọng hơn.

Anh Mai Ngọc Thức - người sáng lập và điều hành tại Trường An Sport.

Chính điều này đã làm tiền đề cho những thương hiệu kinh doanh thời trang thể thao ngày càng phát triển. Đồ thể thao còn trở thành phong cách được ưa dùng mỗi ngày trong cả tập luyện, dạo phố…

Hơn 13 năm phục vụ người Việt yêu thể thao

Được thành lập từ tháng 6/2008, Trường An Sport đã và đang trở thành thương hiệu lớn chuyên cung cấp các trang phục thể thao chất lượng. Điểm nổi bật của Trường An Sport là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực áo bóng đá chuyên nghiệp, không logo, có thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, chất lượng đảm bảo, giá thành hợp lý.

Trường An Sport đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu, sản xuất và cho ra mắt dòng các sản phẩm thời trang thể thao nổi bật. Với thế mạnh về kiểu dáng hiện đại, phong cách thời trang khỏe khoắn, mẫu mã đẹp, chất liệu được kết hợp độc đáo và đặc biệt giá cả hợp lý.

Các dòng sản phẩm của Trường An Sport đa dạng phong cách và phù hợp với mọi đối tượng. Đó là các phong cách như mạnh mẽ, cá tính, mềm mại, tối giản... Các trang phục thích hợp cho cả những hoạt động thường ngày mà vẫn giữ được vẻ đẹp riêng của phong cách thể thao.

Trao đổi với đại diện của Trường An Sport, anh Mai Ngọc Thức chia sẻ: Từ những năm 2000, anh và những người đồng hành đã nhận thấy nhu cầu người tiêu dùng, sức ảnh hưởng lớn cũng như tốc độ phát triển của các sản phẩm thời trang thể thao. Qua quá trình nhiều năm nghiên cứu, tìm hiểu thị trường cũng như xây dựng kế hoạch kinh doanh, Trường An sport đã ra đời và thực hiện sứ mệnh phục vụ người yêu Việt yêu thích thể thao.

Trường An Sport - thời trang tiếp thêm tinh thần thể thao

Sở dĩ, Trường An Sport có được những thành công như vậy, phần lớn phải nói đến người đã thành lập và phát triển - anh Mai Ngọc Thức. Thương hiệu hình thành bắt nguồn từ một người đam mê và am hiểu về thể thao nên chính vì vậy, các sản phẩm được cung cấp của Trường An Sport luôn đảm bảo được sự khác biệt.

Trong hai năm qua, do ảnh hưởng của Covid-19, Trường An Sport gặp khá nhiều khó khăn trong việc sản xuất và cung cấp hàng hóa. Tuy nhiên, doanh nghiệp này tự tin vững bước cùng cả nước vượt qua dịch bệnh. Hiện thương hiệu vừa đầu tư nâng cấp cửa hàng lên tới hơn 500 triệu, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để sẵn sàng tạo ra bước đột phá trên thị trường thời trang thể thao.

Anh Mai Ngọc Thức tin rằng với sự chung tay của Nhà nước và nhân dân thì đại dịch sẽ sớm được đẩy lùi. Khó khăn chung và khó khăn riêng của các doanh nghiệp như Trường An Sport sẽ sớm được tháo gỡ.

Đồng thời, vượt qua dịch bệnh, mọi người càng ý thức hơn về sức khỏe của bản thân, xu hướng tập luyện thể dục thể thao chắc chắn càng tăng mạnh. Việc tìm kiếm những trang phục riêng cho tập luyện cũng được chú trọng hơn, vì trang phục vừa mang lại sự thoải mái, giúp nâng cao hiệu quả rèn luyện. Việc sử dụng quần áo thể thao cũng được các tín đồ yêu thích, sử dụng rộng rãi trong nhiều dịp khác nhau.

Trường Thịnh