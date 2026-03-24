Trung Ruồi tiết lộ sẽ mang yếu tố giải trí vào chương trình khoa giáo VTV2

Chiều 24/3, Đài Truyền hình Việt Nam công bố chiến lược đổi mới nội dung trên VTV2, với khung giờ “điểm hẹn” từ 18h đến 22h, hướng tới gia tăng tính ứng dụng và kết nối khán giả.

Tại sự kiện, diễn viên Trung Ruồi gây chú ý khi xuất hiện với vai trò khách mời, đồng thời xác nhận sẽ tham gia một số nội dung mang tính giải trí trong các chương trình mới. Anh cho biết cảm thấy “vừa hồi hộp, vừa bất ngờ” khi góp mặt trong một không gian vốn thiên về khoa giáo như VTV2.

Nam diễn viên tiết lộ sẽ đảm nhận một phần tiết mục trong chương trình Bạn của nhà nông. Theo anh, các nghệ sĩ có thể trở thành “cầu nối” giúp nội dung học thuật trở nên gần gũi hơn.

Chương trình Bạn của nhà nông - thương hiệu hơn 30 năm - được VTV2 làm mới với 2 chuyên mục Tôi là nông dân và Hỏi đáp cùng chuyên gia. Phiên bản mới không chỉ cung cấp kiến thức mà còn khẳng định vai trò chủ thể của người nông dân trong quá trình đổi mới và hội nhập, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Bên cạnh đó, đại diện Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, trong giai đoạn mới, VTV2 sẽ có nhiều "điểm hẹn mới" với khán giả truyền hình. Đó là những chương trình mới, hoặc những chương trình cũ được làm mới để kết nối, gần gũi hơn với người xem.

Thực tế, từ năm 2025, VTV2 đã bắt đầu triển khai một loạt chương trình mới như AI thực chiến, Cảnh giác 247, VTV Sống khỏe, Hiểu sâu - Sống chất… bước đầu tạo dấu ấn với khán giả.

Bước sang năm nay, VTV2 triển khai đồng bộ các khung giờ mới, hình thành những “điểm hẹn” nội dung rõ nét, gắn với từng nhóm khán giả và nhu cầu cụ thể.

Ở khung giờ gia đình, ngoài Những bông hoa nhỏ, chương trình mới Chuyện nhà thời nay phản ánh trực diện các vấn đề trong đời sống gia đình hiện đại. Theo nhà báo Nhật Hoa, chương trình khai thác các câu chuyện có thật, có tham vấn chuyên gia tâm lý, nhằm tạo sự đồng cảm thay vì áp đặt.

Lãnh đạo VTV nhận định, trong bối cảnh các giá trị gia đình đang chuyển dịch mạnh mẽ, nhiều mâu thuẫn và đứt gãy xuất hiện, việc đưa những câu chuyện đời thực lên sóng cần đảm bảo tính chân thực nhưng không gây tổn thương cho nhân vật.

Ở khung giờ tối, VTV2 đẩy mạnh các chương trình chuyên sâu như Hiểu sâu - Sống chất, tập trung vào các vấn đề thiết thực như tài chính, sức khỏe, an toàn đời sống. Trong khi đó, S-Tech - Sóng công nghệ hướng đến khán giả trẻ, khai thác công nghệ, trí tuệ nhân tạo và xu hướng số.

Một điểm nhấn khác là chương trình Cảnh giác 247, tiếp cận các vụ lừa đảo theo dạng hồ sơ vụ án, kết hợp phân tích từ lực lượng công an và chuyên gia để cảnh báo người dân.

Ở mảng sức khỏe, các chương trình như Chat với bác sĩ được nâng cấp theo hướng tương tác trực tiếp, kết nối trường quay với bệnh viện, cho phép khán giả đặt câu hỏi và nhận tư vấn ngay trên sóng.

Theo lãnh đạo VTV, khác với sự nhanh nhạy của VTV1 hay tính giải trí của VTV3, VTV2 được định vị là kênh để khán giả “chậm lại và nghiền ngẫm”. Việc tái cấu trúc lần này nhằm tạo ra hệ sinh thái nội dung sâu hơn, dài hơi hơn, có sự tham gia của chuyên gia để tăng tính tin cậy.