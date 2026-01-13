Những chương trình truyền hình dừng phát sóng khiến khán giả tiếc nuối

1. Chương trình "Táo quân"

Ngày 7/1, VTV ra thông báo chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm sẽ tạm nghỉ sau hơn 20 năm phát sóng khiến khán giả tiếc nuối.

Táo quân là chương trình hài chính luận được phát sóng vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán, đây không chỉ là một chương trình giải trí mà còn là dấu mốc khởi đầu năm mới, gắn với không khí sum vầy và ký ức Tết suốt hơn 20 năm qua.

Các nghệ sĩ: Chí Trung, Vân Dung, Quốc Khánh, Quang Thắng, Tự Long (từ trái sang) trên sân khấu "Táo quân" (Ảnh: VTV).

Thông qua câu chuyện các Táo chầu Ngọc Hoàng, chương trình phản ánh nhiều vấn đề thời sự nóng của kinh tế, giáo dục, văn hóa, giao thông, công nghệ… bằng giọng điệu châm biếm, hài hước nhưng không thiếu chiều sâu.

Những năm gần đây, Táo quân dần chững lại khi chất trào phúng thâm thúy bị đánh giá giảm, "đuối" dần về nội dung.

Có thời điểm, chương trình rơi vào thế khó khi phải loay hoay cân bằng giữa tính chính luận với giải trí, cũng như nỗ lực chuyển giao giữa đội hình diễn viên cũ và mới.

Vào năm 2020, Táo quân phải tạm dừng sau 16 năm phát sóng liên tiếp, khi bị giới chuyên môn đánh giá chương trình thiếu đổi mới.

Thay vào đó, VTV chiếu chương trình hài mang tên Làng Vũ Đại thời hội nhập với hình thức mới, có sự góp mặt lần đầu tiên của nghệ sĩ Xuân Hinh (vai Chí Phèo) và Thanh Thanh Hiền (vai Phó Đoan).

Năm 2021, Táo quân trở lại với phiên bản quen thuộc. Năm 2022, chương trình vắng bóng NSND Công Lý và NSND Xuân Bắc.

Năm 2023, Táo quân đánh dấu chặng đường 20 năm ra mắt khán giả. Chương trình được dàn dựng theo kịch bản một cuộc thi sắc đẹp, quy tụ những gương mặt nghệ sĩ đã gắn bó gần 2 thập kỷ qua như: NSND Quốc Khánh, NSND Công Lý, NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung...

Năm 2024, chương trình Táo quân "thay máu" dàn diễn viên khi những nghệ sĩ đã gắn bó 2 thập kỷ qua như: NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung… không góp mặt.

Thay vào đó là những gương mặt như: Nghệ sĩ Bá Anh vai Táo Giao thông, nghệ sĩ Quốc Quân đảm nhận vai Táo Kinh tế, nghệ sĩ Tú Oanh vai Táo Văn thể, Quân Anh vai Táo Xã hội…

Có nhiều ý kiến trái chiều nhưng "Táo quân" dừng lại khiến khán giả tiếc nuối (Ảnh: VTV).

Các chuyên gia cho rằng, Táo quân ngày càng khó cân bằng giữa yếu tố thời sự và giải trí, trong khi sự thay đổi về dàn nghệ sĩ cũng phần nào ảnh hưởng đến cảm xúc người xem. Vì vậy chương trình cũng nên "chậm" lại một nhịp để tìm hiểu thêm thị hiếu của khán giả.

2. Chương trình "Gặp nhau cuối tuần"

Gặp nhau cuối tuần là chương trình hài kịch do Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) thực hiện từ năm 2000. Chương trình được phát sóng đều đặn vào 10h sáng ngày thứ 7 mỗi tuần, phát lại lúc 21h ngày thứ 4 tuần kế tiếp.

Chương trình "Gặp nhau cuối tuần" thời kỳ đầu được khán giả yêu mến (Ảnh: Chụp màn hình).

Chương trình giúp những danh hài từ kỳ cựu cho tới những gương mặt trẻ đến gần hơn với khán giả. Những cái tên như: Nghệ sĩ Phạm Bằng, Quang Thắng, Vân Dung, Giang Còi, Quang Tèo, Quốc Khánh, Xuân Bắc, Tự Long... ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem truyền hình ở nhiều lứa tuổi khác nhau.

Ngay cả người dẫn chương trình - MC Thảo Vân - cũng nhận được những tình cảm yêu mến nơi người hâm mộ.

Chương trình được lấy cảm hứng từ những show hài kịch trước đó như: Góc thư giãn, Gặp nhau và... cười, Những người thích đùa... Suốt thời gian lên sóng, Gặp nhau cuối tuần đã mang đến không khí vui nhộn, những câu chuyện hài hước và đầy ý nghĩa, tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả.

Tuy nhiên, năm 2007, Gặp nhau cuối tuần bất ngờ chia tay khán giả. Trước đó, có ý kiến đánh giá, chương trình đang giảm nhiệt và không còn giữ được sức hút, nhiều tiểu phẩm hài không có sự dí dỏm, hài hước mà tinh tuý, thay vào đó là sự gượng gạo, nhảm nhí...

Dẫu vậy, khi chương trình hài kịch này thực sự khép lại, vẫn có nhiều người tiếc nuối.

Vào đầu năm 2025, Gặp nhau cuối tuần trở lại màn ảnh nhỏ với nhiều thay đổi về hình thức, nội dung. Chương trình phát sóng vào 20h thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV3.

Mỗi tập đề cập một nội dung chính như: Lễ hội ngày xuân, chuyện phái đẹp, việc dạy thêm, học thêm, livestream bán hàng... Chương trình cũng nắm bắt nhiều từ khóa, câu nói được giới trẻ yêu thích trên mạng xã hội.

Từ trái sang: Anh Đức, Quang Thắng, Đỗ Duy Nam trong "Gặp nhau cuối tuần" phiên bản mới phát sóng năm 2025 (Ảnh: VTV).

Tuy nhiên với phiên bản mới này, Gặp nhau cuối tuần gây nhiều tranh cãi, bị khán giả nhận xét "kém duyên" khi tấu hài về chuyện giới tính, nghề dạy học.

Sau vài tháng phát sóng, Gặp nhau cuối tuần chia tay khán giả trong lặng lẽ. Ê-kíp cũng không có thông báo chính thức đến khán giả về việc dừng phát sóng chương trình.

3. Trò chơi "Chiếc nón kỳ diệu"

Chiếc nón kỳ diệu là một trò chơi truyền hình được nhiều người yêu thích, phát sóng trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam từ năm 2001, kết thúc vào ngày 24/12/2016, với tổng cộng 811 tập.

Chương trình được lấy cảm hứng từ trò chơi Wheel of Fortune - Vòng quay may mắn nổi tiếng của Mỹ. Các thí sinh tham gia chương trình sẽ quay chiếc nón để đoán các chữ cái trong một cụm từ, từ đó giành điểm và nhận phần thưởng giá trị, có thể là tiền mặt hoặc hiện vật.

MC Tuấn Tú (thứ 2, từ trái sang) và Long Vũ (phải) là những người dẫn chương trình "Chiếc nón kỳ diệu" gây ấn tượng với khán giả (Ảnh: Chụp màn hình).

Kể từ ngày 3/1/2004, chương trình đã có một sự đổi mới về mặt hình thức với chiếc nón và các ô điểm, nhưng vẫn giữ lại những đặc điểm truyền thống, như các ô màu đỏ với các mức điểm từ 100 đến 900.

Đặc biệt, những nhạc hiệu của chương trình, từ nhạc mở đầu đến âm thanh lật ô, đều được làm mới và trở thành một phần không thể thiếu trong thành công của Chiếc nón kỳ diệu.

Hai MC được yêu thích nhất là Long Vũ và Tuấn Tú cũng làm nên thành công của chương trình.

4. Chương trình "SV 2012"

SV 2012 là một chương trình truyền hình đặc biệt dành riêng cho sinh viên trên khắp cả nước, lần đầu tiên lên sóng vào ngày 1/1/2012.

Chương trình là sự nối tiếp thành công của các phiên bản trước đó như SV 96 và SV 2000, được phát sóng mỗi sáng chủ nhật hàng tuần.

Với khẩu hiệu Sự trở lại của những nhà thông thái vui tính, chương trình SV 2012 không chỉ đề cao sự thông minh mà còn là một sân chơi đầy tính hài hước.

Đội Trường Đại học Yersin Đà Lạt khi đoạt giải Nhất của "SV 2012" (Ảnh: Chụp màn hình).

Vào ngày 30/12/2012, đêm chung kết của chương trình đã được tổ chức với sự tham gia của 4 đội xuất sắc đại diện cho 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Trường Đại học Yersin Đà Lạt (Lâm Đồng) đã xuất sắc giành giải nhất, kết thúc hành trình đầy ấn tượng của SV 2012.

Đến nay, khán giả vẫn phải chờ đợi một ngày nào đó chương trình sẽ trở lại với khán giả truyền hình cả nước.

4. Trò chơi âm nhạc

Trò chơi âm nhạc là phiên bản kế thừa của chương trình Thế kỷ âm nhạc, được Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất và phát sóng trên kênh VTV3, MC Nguyên Khang là người dẫn dắt trò chơi.

"Trò chơi âm nhạc" cũng là sân chơi được nhiều khán giả nhớ đến (Ảnh: Chụp màn hình).

Trò chơi âm nhạc đã trải qua 3 phiên bản với sự thay đổi trong hình thức thể hiện và luật chơi. Đây là một format (định dạng) thuần Việt, mỗi chương trình có sự tham gia của 3 đội chơi, chủ yếu là sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên cả nước, những người có đam mê và yêu thích âm nhạc.

Nội dung của chương trình tập trung vào những câu hỏi kiến thức âm nhạc, với các đội tham gia thi đấu theo hình thức đấu loại trực tiếp.

Đội chiến thắng trong trận chung kết, được phát sóng trực tiếp, sẽ nhận được giải thưởng hấp dẫn: Một chuyến đi du lịch nước ngoài.

Chương trình được phát sóng từ 7/11/2012, số cuối cùng lên sóng vào ngày 30/12/2015. Trong thời gian phát sóng, chương trình ghi dấu sự thành công của những MC nổi tiếng như: Diễm Quỳnh, Anh Tuấn, Ngọc Linh...

5. Cuộc thi "Rung chuông vàng"

Rung chuông vàng là một cuộc thi kiến thức dành cho sinh viên các trường đại học tại Việt Nam do Đài truyền hình Việt Nam sản xuất. Chương trình cũng ghi dấu ấn của MC Diệp Chi với vai trò dẫn dắt cuộc thi.

Ban đầu Rung chuông vàng dành cho các sinh viên trong cùng 1 trường đại học thi đấu loại với nhau. Sau này, ban tổ chức đã tổ chức thi đấu giữa 2 trường đại học, vẫn với hình thức trả lời câu hỏi đấu loại để tìm ra người trụ lại cuối cùng.

Cuộc thi "Rung chuông vàng" có sự tham gia của sinh viên nhiều trường đại học (Ảnh: Chụp màn hình).

Sang năm thứ 3, phần thi lại diễn ra trong một trường đại học nhưng mỗi trường sẽ có ít nhất 2 người vào chung kết năm. Ở mỗi trường, chương trình sẽ cho một chủ đề khác nhau trong 10 câu đầu, từ câu 11 trở đi sẽ là kiến thức chung chung dưới dạng câu hỏi dữ liệu, hình, clip.

Sau buổi phát sóng vào ngày 6/11/2011, chương trình đã chuyển đối tượng xuống học sinh Trung học phổ thông, với kênh phát sóng là VTV9.