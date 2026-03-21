Trúc Anh “Mắt biếc”: Từng không dám soi gương, giờ ra sao ở tuổi 28?

Gần đây, Trúc Anh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị truyền thông. Trong ngày nhận bằng, nữ diễn viên xuất hiện cùng bố mẹ, người thân và bạn bè trong không khí xúc động khi hành trình học tập kéo dài nhiều năm.

Với Trúc Anh, tấm bằng không chỉ là dấu mốc học vấn mà còn là kết quả của một chặng đường nhiều thử thách. Cô thừa nhận từng có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng sau cùng vẫn chọn đi đến đích.

Nhắc về gia đình, nữ diễn viên xúc động: “Cách đây hơn 15 năm, mẹ mình bán một dĩa cơm tấm lời chỉ 2.000-3.000 đồng nhưng vẫn cố gắng cho mình học tiếng Anh, lo chuyện học hành đầy đủ. Có những lúc nản lắm, nhưng mình không bỏ cuộc, vì phía sau luôn có gia đình”.

Sau thời gian dài gần như ở ẩn, sự trở lại của Trúc Anh thời gian gần đây mang đến hình ảnh tích cực hơn. Cô thoải mái chia sẻ cuộc sống cá nhân, đặc biệt là hành trình cải thiện vóc dáng và sức khỏe.

So với một năm trước, ngoại hình của nữ diễn viên có nhiều thay đổi. Gương mặt thon gọn hơn, các đường nét dần rõ ràng, thần thái cũng rạng rỡ và tự tin hơn khi xuất hiện trước ống kính.

Trúc Anh cho biết cô đang theo đuổi chế độ tập luyện nghiêm túc với sự hỗ trợ của huấn luyện viên. Quá trình này không dễ dàng, đòi hỏi sự kiên trì, nhưng nữ diễn viên chọn cách lắng nghe cơ thể thay vì ép buộc bản thân.

“Tôi đang trong quá trình giảm cân, nhưng không ép mình phải trở lại trạng thái cũ. Tôi chọn một chế độ phù hợp với thể trạng. Quan trọng là tôi làm điều này vì mong muốn của bản thân, chứ không phải vì áp lực từ bên ngoài”, cô chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Không chỉ thay đổi về vóc dáng, Trúc Anh cũng dần cởi mở hơn trong cách thể hiện bản thân. Cô tự tin thử nghiệm nhiều phong cách thời trang, từ nữ tính đến năng động. Nếu trước đây từng có giai đoạn nữ diễn viên không dám mua đồ mới vì mặc cảm ngoại hình, thì hiện tại, việc học cách yêu bản thân đã giúp cô thay đổi đáng kể cả về thể chất lẫn tinh thần.

“Giờ tôi có thể tự tin diện những bộ đồ mình thích. Trước đây, suốt mấy năm trời, tôi gần như không mua đồ mới. Khi biết yêu bản thân hơn, tôi cảm thấy mọi thứ tích cực hơn, từ sức khỏe đến tinh thần”, cô nói.

Về công việc, Trúc Anh hiện chủ yếu tham gia các dự án quảng cáo liên quan đến làm đẹp, chăm sóc da và góp mặt tại một số sự kiện giải trí. Tháng 10/2025, cô xuất hiện trong MV Slaydee của Phương Vy với vai trò khách mời. Đây là sản phẩm mang thông điệp về nữ quyền, sự tự tin và hành trình thấu hiểu chính mình.

Trúc Anh (SN 1998) từng được biết đến rộng rãi khi đảm nhận vai Hà Lan trong phim điện ảnh Mắt biếc. Thành công của tác phẩm giúp tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả, mở ra cơ hội tham gia nhiều dự án như Thiên thần hộ mệnh, Đánh cắp số phận... Tuy nhiên, khi đang được chú ý, nữ diễn viên lại có thời gian dài vắng bóng khỏi màn ảnh lẫn mạng xã hội.

Đầu năm 2025, Trúc Anh trở lại với diện mạo thay đổi rõ rệt. Chia sẻ với phóng viên Dân trí thời điểm đó, cô cho biết bản thân từng đối diện với trầm cảm, kéo theo tình trạng tăng cân mất kiểm soát. Áp lực tâm lý khiến cô rơi vào trạng thái bất ổn, dẫn đến rối loạn ăn uống và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

“Có thời gian tôi ăn rất nhiều, hoàn toàn mất kiểm soát và tăng cân nhanh chóng. Béo phì không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về sức khỏe”, cô kể.

Những biến động kéo dài còn khiến cơ thể cô thay đổi theo hướng tiêu cực. Trúc Anh từng rơi vào trạng thái hoang mang khi không nhận ra chính mình, thậm chí không dám nhìn vào gương. “Tôi sợ khán giả không còn đón nhận, sợ mình không còn là Trúc Anh của trước đây”, nữ diễn viên chia sẻ.

Không chỉ là vấn đề ngoại hình, cô còn đối mặt với sự tê liệt cảm xúc. Có giai đoạn, Trúc Anh cho biết bản thân gần như vô cảm, không còn cảm nhận rõ ràng niềm vui hay nỗi buồn.

Bước ngoặt đến khi cô chấp nhận tình trạng của mình và bắt đầu cởi mở hơn. Việc chia sẻ thẳng thắn về bệnh lý, cân nặng và hình ảnh hiện tại giúp nữ diễn viên nhận lại nhiều sự cảm thông, động viên từ khán giả.

Trúc Anh cho biết hiện tại quan niệm về cái đẹp của cô đã thay đổi. “Vẻ đẹp không phải là điều tự nhiên mà có, mà là kết quả của sự chăm sóc và yêu thương bản thân. Khi mình học cách chấp nhận và trân trọng cơ thể, những vết rạn hay dấu vết thời gian không còn là điều xấu xí, mà trở thành một phần của hành trình mình đã đi qua”, diễn viên sinh năm 1998 nói.

Ảnh: Facebook nhân vật