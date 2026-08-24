Triển lãm 115 tác phẩm mỹ thuật đặc sắc vùng ĐBSCL

Ngày 24/8, tỉnh Cà Mau phối hợp Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Triển lãm diễn ra tại khuôn viên Nhà hát Cao Văn Lầu (nhà 3 nón lá, phường Bạc Liêu) từ ngày 24 đến 29/8.

Triển lãm có 115 tác phẩm của 103 tác giả đến từ các tỉnh, thành ĐBSCL, gồm Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau.

Triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSCL diễn ra từ ngày 24 đến 29/8 tại khuôn viên Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết triển lãm là sự kiện văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa quan trọng, dịp để các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ trong khu vực gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những sáng tác mới; đồng thời góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân.

Theo ông Thăng, ĐBSCL là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ những giá trị đặc sắc được hình thành qua quá trình lao động, sáng tạo và gìn giữ của nhiều thế hệ.

"Từ những dòng sông, cánh đồng, làng quê, biển đảo đến con người chân chất, nghĩa tình, tất cả đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho văn học, nghệ thuật nói chung và mỹ thuật nói riêng", ông chia sẻ.

Theo ban tổ chức, các tác phẩm triển lãm có nhiều chủ đề khác nhau, được thể hiện qua chất liệu từ khắc gỗ, sơn khắc, bút sắt, sơn mài, acrylic, sơn dầu, khắc cao su, lụa,…

Một số tên tác phẩm như: Hành trình về phương Nam, Góc rừng U Minh (Cà Mau), Chợ Cần Thơ xưa, Nhà trên sông Châu Giang (Cần Thơ), Giữa dòng Mekong, Đôi bờ sông Cái Lớn (An Giang), Chợ nổi về đêm, Tràm Chim mùa nước nổi (Đồng Tháp), Đền thờ Bác Hồ ở Long Đức, Quốc Tử Giám ở phương Nam (Vĩnh Long),...

Tác phẩm "Góc rừng U Minh" chất liệu sơn khắc của tác giả Lại Lâm Tùng (Cà Mau), nhận giải I tỉnh Cà Mau và giải B của khu vực ĐBSCL (Ảnh: Huỳnh Hải)..

Theo Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng, mỹ thuật khu vực ĐBSCL đã từng bước khẳng định vị trí và bản sắc riêng. Các tác phẩm không chỉ phản ánh vẻ đẹp của quê hương, đất nước, con người, còn thể hiện những suy tư, cảm nhận của người nghệ sĩ trước những biến đổi của cuộc sống đương đại.

"Triển lãm lần này không chỉ đơn thuần là một sự kiện văn hóa nghệ thuật, mà còn là cầu nối gắn kết tinh thần đoàn kết, thống nhất, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa của của ĐBSCL.

Đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và tiềm năng phát triển của ĐBSCL nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng đến với bạn bè trong nước và quốc tế", theo Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau.

Tại lễ khai mạc, ban tổ chức cũng công bố và trao giải cuộc thi mỹ thuật khu vực ĐSBCL và tỉnh Cà Mau; giải thưởng tác giả trẻ và tác giả được giới thiệu dự giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; trao bằng khen và kỷ niệm chương của Hội Mỹ thuật Việt Nam.