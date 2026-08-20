Cà Mau cho thuê loạt trụ sở dôi dư: Giá thấp nhất chỉ hơn 1.200 đồng/m2

Ngày 20/8, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau đã có thông báo việc cho thuê ngắn hạn ít nhất 14 khu đất, thửa đất (gọi chung là khu đất) trên địa bàn 8 xã, phường. Trong đó, có một số khu đất là cơ sở nhà, đất từng làm trụ sở của các sở, ngành cấp tỉnh trước đây.

Cụ thể, khu đất có cơ sở nhà, đất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau (đường Phan Ngọc Hiển, phường Tân Thành). Hiện trạng khu này có diện tích đất 1.000m2, nhà 4 tầng; giá thuê đất 420.420 đồng/m2/năm và giá thuê tài sản 61.812 đồng/m2/năm.

Khu nhà, đất là trụ sở của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cũ, được cho thuê ngắn hạn (Ảnh: Huỳnh Hải).

Khu đất trụ sở cũ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau (đường Phan Ngọc Hiển, phường Tân Thành) có hiện trạng diện tích đất hơn 1.189m2, nhà 3 tầng; giá thuê đất 533.644 đồng/m2/năm và giá thuê tài sản 56.832 đồng/m2/năm.

Còn khu đất của Chi cục Quản lý thị trường cũ (đường Quang Trung, phường Tân Thành) có hiện trạng diện tích đất 465m2, nhà 2 tầng; giá thuê đất 379.747 đồng/m2/năm và giá thuê tài sản 32.483 đồng/m2/năm.

Ngoài ra, tỉnh còn cho thuê một số khu đất trống, như: Trường Cao đẳng cộng đồng (cơ sở 2), Công ty Cổ phần tổng hợp Cà Mau, quy hoạch chợ nổi phường 7, chợ nông sản thực phẩm cũ, Nhà máy đường xã Trí Phải,… với giá thuê đất từ 1.237 đồng/m2/năm đến 682.605 đồng/m2/năm.

Theo thông báo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau, tổ chức, cá nhân đăng ký thuê đất phải nộp tiền đặt trước bằng 15% tổng tiền thuê một năm tính theo đơn giá khởi điểm cho thuê đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) của khu đất thuê trong thời gian công bố công khai, tiếp nhận đơn xin thuê đất (đến hết ngày 4/9).

Cơ quan chức năng Cà Mau cho biết, thời hạn cho thuê các khu đất là 3 năm. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê đất có thể liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau để xem hồ sơ, tài liệu, vị trí đất xin thuê.