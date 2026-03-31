Tại phiên Modern & Contemporary Evening Auction (Đấu giá Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại buổi tối) diễn ra mới đây ở Hong Kong (Trung Quốc), nhà đấu giá Sotheby’s ghi nhận 3 tác phẩm của Mai Trung Thứ và Lê Phổ đồng loạt đạt mức giá hàng chục tỷ đồng, trong đó có lô vượt xa ước tính ban đầu.

Tâm điểm phiên đấu là bức La jeune femme de Hué (Thiếu nữ xứ Huế) - một trong số ít tác phẩm sơn dầu của Mai Trung Thứ - được chốt ở mức 7,04 triệu HKD (gần 24 tỷ đồng), gần gấp đôi định giá ban đầu.

Bức "La jeune femme de Hué" (Thiếu nữ xứ Huế) của Mai Trung Thứ (Ảnh: Sotheby’s).

Theo Sotheby’s, kết quả này không chỉ vượt kỳ vọng mà còn phản ánh mức độ cạnh tranh cao giữa các nhà sưu tầm, đặc biệt với các tác phẩm thuộc giai đoạn đầu.

Cùng phiên, bức Le petit cours d’eau, la baignade (Tắm bên dòng suối nhỏ) của Mai Trung Thứ đạt 5,76 triệu HKD (hơn 19 tỷ đồng), vượt khung ước tính.

Trong khi đó, tác phẩm The Three Bathers (Ba thiếu nữ tắm) của Lê Phổ được bán với giá 5,12 triệu HKD (hơn 17 tỷ đồng). Dù không vượt mức ước tính cao nhất, kết quả này cho thấy sự ổn định của các tác phẩm giai đoạn đầu - vốn được xem là “chuẩn mực bảo tàng” trong sự nghiệp của ông.

Theo SCMP, kết quả đấu giá tiếp tục khẳng định hội họa Đông Dương là phân khúc ổn định, giàu tiềm năng trên thị trường nghệ thuật quốc tế.

Tác phẩm "The Three Bathers" (Ba thiếu nữ tắm) của Lê Phổ (Ảnh: Sotheby’s).

Trong bối cảnh thị trường nghệ thuật châu Á phục hồi, dòng tiền đang có xu hướng quay lại các tài sản mang tính biểu tượng. Tranh Đông Dương được định giá lại theo hướng phản ánh rõ hơn giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa và độ khan hiếm.

Lê Phổ (1907-2001) là danh họa nổi bật của Việt Nam, được mệnh danh là “danh họa Việt Nam trên đất Pháp”. Ông thuộc nhóm “tứ kiệt” hội họa Việt Nam cùng Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu và Vũ Cao Đàm. Từ năm 1937, ông sang Pháp sinh sống và làm việc cho đến khi qua đời tại Paris (Pháp).

Năm ngoái, tác phẩm Gia đình trong vườn của Lê Phổ được bán với giá 2,37 triệu USD tại Sotheby’s. Bức tranh, vẽ bằng mực và bột màu trên lụa, khắc họa cảnh người phụ nữ mặc áo dài trắng ngồi khâu vá trong vườn, bên cạnh là em bé đang đọc sách.

Hiện, Lê Phổ là họa sĩ Việt có nhiều tác phẩm đạt mốc triệu USD nhất, với 6 bức tranh. Trước đó, tác phẩm Dáng hình trong vườn của ông đạt 2,28 triệu USD tại Sotheby’s năm 2022.

Mai Trung Thứ (1906-1980) là một trong những danh họa tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam hiện đại, thuộc thế hệ đầu tiên của Trường Mỹ thuật Đông Dương. Sinh tại Hải Phòng, ông sang Pháp từ năm 1937 và phát triển sự nghiệp chủ yếu tại châu Âu.

Tranh của Mai Trung Thứ thường xoay quanh hình ảnh phụ nữ, trẻ em và đời sống gia đình Việt Nam, với phong cách nhẹ nhàng, tinh tế và giàu chất thơ. Ông đặc biệt nổi tiếng với tranh lụa, sử dụng bảng màu trong trẻo, đường nét mềm mại và bố cục giản dị.

Nhiều tác phẩm của ông đang đạt giá cao tại các nhà đấu giá quốc tế, góp phần khẳng định vị thế mỹ thuật Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật thế giới, đặc biệt ở dòng tranh lụa đặc trưng.