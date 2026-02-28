Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách và góc nhìn về áp lực hoàn thiện bản thân

Trong nhịp sống hiện đại, khi guồng quay công việc và mạng xã hội liên tục thúc đẩy con người phải thay đổi, phải tốt hơn và phải thành công nhanh hơn, không ít người rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.

Những thông điệp về “phiên bản tốt hơn”, “bứt phá giới hạn” xuất hiện dày đặc, nhưng đi kèm với đó là cảm giác thiếu hụt và áp lực vô hình.

Giữa bối cảnh ấy, câu hỏi làm thế nào để sống trọn vẹn với chính mình ngày càng được nhiều người quan tâm.

Chiều 28/2, tại Hà Nội, đông đảo độc giả đã tham dự buổi trò chuyện cùng nhà văn, TS Nguyễn Tường Bách. Với nền tảng là một tiến sĩ vật lý từng làm việc nhiều năm tại Đức, đồng thời là tác giả, dịch giả của nhiều ấn phẩm về triết học, khoa học và Phật học, ông mang đến góc nhìn dung hòa giữa khoa học hiện đại và đời sống tinh thần.

Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách chia sẻ góc nhìn về sự tỉnh thức và áp lực hoàn thiện bản thân trong đời sống hiện đại (Ảnh: Lê Phương Anh).

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Tường Bách không phủ nhận nhu cầu phát triển bản thân. Tuy nhiên, ông chỉ ra một nghịch lý của xã hội đương đại: Khi quá ám ảnh với việc phải trở thành một hình mẫu khác, con người dễ đánh mất sự tiếp xúc với chính mình ở hiện tại.

Ông đặt vấn đề, nếu ngay từ điểm xuất phát ta đã phủ nhận chính mình, thì hành trình phía trước sẽ bắt đầu từ đâu. Theo ông, điều quan trọng không hẳn là ta cần trở thành ai, mà là ta đã là gì mà chưa từng nhận ra.

Quan điểm này được ông lý giải từ cả góc nhìn khoa học lẫn thực hành tâm linh. Trong khoa học, phân tích và so sánh là phương pháp cần thiết để hiểu thế giới. Nhưng nếu chỉ quen nhìn bằng sự chia tách và khác biệt, con người dễ rơi vào đối đầu và hơn thua. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh khả năng nhận ra nền tảng chung bên dưới mọi khác biệt, từ đó giảm bớt xung đột và căng thẳng trong đời sống.

Tinh thần này được thể hiện rõ trong cuốn Thiền ở ngay tại đây, tuyển tập những câu chuyện giáo huấn và giai thoại của Shunryu Suzuki (1904-1971), thiền sư Nhật Bản thuộc dòng Tào Động, người có công đặt nền móng cho Thiền tông tại Mỹ. Ông cũng là tác giả cuốn Zen mind, beginner’s mind (Thiền tâm, sơ tâm) nổi tiếng.

Theo Nguyễn Tường Bách, tác phẩm không trình bày thiền như một hệ thống lý thuyết khô khan, mà truyền tải qua những mẩu chuyện ngắn giản dị, trực tiếp và giàu sức gợi, giúp người đọc dễ tiếp cận tinh thần thực hành trong đời sống thường ngày.

Cuốn “Thiền ở ngay tại đây tập hợp” những lời dạy giản dị của Thiền sư Shunryu Suzuki, nhấn mạnh khả năng trực nhận chính mình trong hiện tại (Ảnh: Lê Phương Anh).

Ông Nguyễn Tường Bách cho rằng, câu nói “Thiền ở khắp tất cả mọi nơi. Nhưng đối với bạn, thiền ở ngay tại đây” được trích từ cuốn Thiền ở ngay tại đây của Thiền sư Shunryu Suzuki là một lời nhắc mang tính thời sự.

Trong bối cảnh thời đại số, khi con người dễ rơi vào tình trạng phân mảnh chú ý và mất kết nối với nội tâm, thông điệp ấy càng trở nên thiết thực. Thiền, theo ông, không phải điều gì xa xôi hay huyền bí, mà là khả năng trực nhận chính mình trong từng khoảnh khắc đời sống thường ngày.

Ông cho rằng sự tỉnh thức không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ việc nhận ra những trạng thái rất cụ thể như mình đang căng thẳng, đang so sánh hay đang lo lắng. Khi có sự nhận biết ấy, con người sẽ có thêm lựa chọn trong cách ứng xử trước hoàn cảnh, thay vì phản ứng theo thói quen hay quán tính.

Ở phần trao đổi cuối chương trình, nhiều khán giả đặt câu hỏi về cách giữ cân bằng giữa công việc và đời sống tinh thần, cách đối diện khủng hoảng cá nhân cũng như làm sao duy trì sự tập trung trong môi trường công nghệ phát triển nhanh chóng.

Buổi trò chuyện tại Hà Nội thu hút đông đảo độc giả và bạn trẻ quan tâm đến chủ đề thiền và đời sống tinh thần (Ảnh: Lê Phương Anh).

Trước những băn khoăn đó, Nguyễn Tường Bách không đưa ra một công thức chung. Ông nhấn mạnh tinh thần mà cuốn sách gợi mở: Điều quan trọng không phải là tìm kiếm một điều gì khác ở bên ngoài, mà là nhận ra điều vốn đã hiện diện ngay nơi mỗi người.