Cựu người mẫu Thúy Hằng và diễn viên Kim Oanh xuất sắc giành cúp vô địch bảng C. Trong đó cựu người mẫu Thúy Hằng ẵm cúp vô địch bảng C dành cho các thành viên họ Bùi, diễn viên Kim Oanh ẵm cúp vô địch bảng C dành cho khách mời (Ảnh: Giang Uno - Quang Phúc).