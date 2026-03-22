Thu Thủy tái hợp Ưng Hoàng Phúc sau 23 năm, hé lộ mối quan hệ 2 gia đình

Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy từng được xem là "cặp đôi thanh xuân" của thế hệ 8X, 9X đời đầu. Năm 2003, ca khúc "Mỗi người một nơi" với sự kết hợp của Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy nhanh chóng tạo cơn sốt trong làng nhạc Việt, góp phần đưa tên tuổi hai ca sĩ đến gần hơn với khán giả.

Sau hơn 2 thập kỷ, Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy vẫn duy trì tình bạn đẹp. Ưng Hoàng Phúc tiết lộ: “Thời gian qua, mọi người có thể thấy Ưng Hoàng Phúc và Thu Thuỷ dành nhiều thời gian cho nhau. Cả hai không chỉ hát chung trong nhiều show mà hai gia đình cũng thường xuyên gặp gỡ, thân thiết với nhau. Đó là một tình bạn, tình anh em rất đẹp trong mắt cả hai”.

Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy tái hợp sau 23 năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mới đây, hai ca sĩ gây chú ý khi bất ngờ tái hợp trong ca khúc mới mang tên "Chốn tim mình nương náu". Đây là bản ballad nhạc Hoa lời Việt, có tựa đề gốc là "Thẩm viên ngoại". Bản Việt do nhạc sĩ Mai Fin viết lời, là tiếng lòng của những người từng yêu hết mình nhưng lại để sự cố chấp chia cắt.

Thu Thủy chia sẻ, ca khúc không chỉ đánh dấu màn tái hợp giữa cô và Ưng Hoàng Phúc sau 23 năm mà còn là dấu mốc kỷ niệm về tình bạn đẹp suốt hơn 2 thập kỷ qua. Cả hai hát bằng sự hòa quyện, ăn ý và cả sự thấu hiểu về nỗi đau của sự trưởng thành.

Để đánh dấu sự kết hợp đặc biệt này, hai ca sĩ quyết định dành một ngày để quay hình MV cho ca khúc tại một bối cảnh ở TPHCM. Trong ngày quay, Kim Cương - bà xã Ưng Hoàng Phúc, Kin Nguyễn - chồng của Thu Thuỷ, cũng có mặt để chăm chút, động viên tinh thần cho "nửa kia" của mình.

Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương và Thu Thủy - Kin Nguyễn trong ngày quay hình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sắp tới đây, Thu Thủy và Ưng Hoàng Phúc dự định xuất hiện cùng nhau nhiều hơn. Trước đó, cả hai từng rất thành công với những bản song ca như "Mỗi người một nơi", "Trở về", "Anh không muốn bất công với em"... Đến nay, cả hai ca sĩ đều hoạt động âm nhạc bền bỉ.

Ở tuổi 42, Thu Thủy có tổ ấm viên mãn với ông xã Kin Nguyễn kém 10 tuổi. Cô hạnh phúc khi được chồng yêu thương, chiều chuộng, các con ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Chồng kém tuổi luôn ủng hộ, đưa ra những góp ý và hỗ trợ cho Thu Thủy trong chuyện gia đình và công việc nghệ thuật, kinh doanh. Mỗi khi cô đi lưu diễn tỉnh hoặc nước ngoài, chồng và gia đình hai bên hỗ trợ cô trong việc chăm sóc các con.

Ưng Hoàng Phúc cũng có điểm tựa là bà xã Kim Cương. Vợ vừa quản lý công việc, vừa lo toan gia đình. Nam ca sĩ từng cho biết, dù đã qua thời đỉnh cao, thu nhập từ ca hát vẫn giúp anh sống tốt với nghề, trong khi công việc kinh doanh mang lại sự ổn định tài chính cho gia đình.