Thời trang Vulcano chính thức ra mắt BST Summer Collection 2022

Thời trang là một cuộc dạo chơi không giới hạn. Và vì không có giới hạn nên đôi khi chúng ta trở nên lúng túng, lạc lối trên hành trình xây dựng phong cách cá nhân cho riêng mình. Định hình phong cách thời trang không chỉ giúp bạn tạo nên sự khác biệt, gia tăng sự tự tin mà còn nâng cao giá trị cạnh tranh của bạn. Trở thành một điểm nhấn trong đám đông, không bị hòa lẫn hay ít nhất gợi cho người khác một hình ảnh riêng biệt khi được nhắc đến chính là gia tăng sự cạnh tranh của bạn với những người xung quanh.

Tiếp nối Series chiến dịch truyền thông "Change your style - Change your life" được ra mắt từ năm 2021, BST Summer Collection 2022 tiếp tục là lời kêu gọi phái mạnh hãy tiếp tục thay đổi phong cách, vứt bỏ những thứ cũ kỹ, hãy thoát ra khỏi "vùng an toàn" để làm mới chính mình, thay đổi phong cách, thay đổi tư duy, sẽ thay đổi cuộc đời bạn.

BST được lấy cảm hứng từ những chàng trai miền đất Địa Trung Hải.

BST được lấy cảm hứng từ bức tranh ngày hè đầy rực rỡ và tươi mát của những chàng trai miền đất Địa Trung Hải với phong cách trẻ trung, phóng khoáng, luôn sôi nổi, đầy nhiệt huyết. BST không chỉ nổi bật với những gam màu thời thượng mà còn gây ấn tượng bởi sự kết hợp màu sắc hài hòa, tinh tế, tính ứng dụng cao, đem đến nét trẻ trung, một diện mạo đầy tươi mới cho quý ông Vulcano.

Vulcano đã tối ưu chất liệu vải thượng hạng khiến người mặc cảm thấy dễ chịu, thể hiện cá tính và phong cách, ở đó còn là nét đẹp của sự năng động, giàu năng lượng. Từng chi tiết cầu kỳ trong từng mẫu thiết kế giúp chủ nhân có thể tỏa sáng trong nhiều hoàn cảnh mỗi khi xuất hiện. Những họa tiết tinh tế trên nền chất liệu vải cao cấp một lần nữa khắc họa thành công hình ảnh người đàn ông hiện đại thanh lịch và chỉn chu.

Thay đổi phong cách - thay đổi cuộc đời.

Với 3 dòng sản phẩm chủ đạo: Sơ mi, Polo, Short được lấy cảm hứng từ người trẻ tuổi, sức trẻ tự tin để thành công, Vulcano mang đến sự tinh tế, lịch lãm và đẳng cấp đúng chất Quý ông hiện đại mà bất cứ người đàn ông nào cũng mong muốn.

Những chiếc áo sơ mi trơn màu vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu với các quý ông, nhưng khi ánh nắng rực rỡ chỉ cho phép một lớp áo sơ mi duy nhất, chiếc áo ấy cần màu sắc có chiều sâu và những họa tiết đặc biệt hơn để cân bằng và làm nổi bật sức sống của cả bộ trang phục. Một chiếc áo sơ mi họa tiết sẽ mang một chút rạng rỡ của mùa hè đến với trang phục của các quý ông theo cách tuyệt vời và thời thượng nhất.

Sơ mi họa tiết - chân ái của cánh mày râu.

Các quý ông cũng hoàn toàn có thể tự tin khi làm mới phong cách của mình với hàng trăm mẫu áo Polo mới nhất trong ngày hè nóng nực để trở nên khỏe khoắn và năng động hơn. Đặc biệt, ngay cả khi bạn lựa chọn kết hợp cùng quần Short hoặc Khaki, hình ảnh về một quý ông chỉn chu và phong cách vẫn được hiện lên một cách trung thực và rõ ràng.

Hàng trăm mẫu Polo được Vulcano trình làng trong mùa hè này.

Cùng với áo thun thì quần Short sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho mùa hè này. Với ưu điểm là tiện dụng, thoải mái lại vô cùng thoáng mát quần Short ngày càng có chỗ đứng hơn trong "làng mốt", Quần Short Vulcano gây ấn tượng bởi gam màu sắc đa dạng, chất vải thoáng mát, tạo cảm giác thoải mái tối đa cho người mặc.

Combo T Shirt - Short cho mùa hè rực rỡ.

Đặt trọn tâm huyết vào BST lần này, mỗi sản phẩm là một món quà thú vị mà Vulcano mang lại cho các quý ông đó là những trải nghiệm mới mẻ về phong cách thời trang lịch lãm nhưng đầy sang trọng. Và Vulcano Summer Collection 2022 hứa hẹn sẽ là nét chấm phá vô cùng ấn tượng, đặc biệt mà bất cứ quý ông nào cũng không thể bỏ lỡ.

