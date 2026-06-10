Thi trượt, Huỳnh Hiểu Minh học lại và đỗ nghiên cứu sinh tiến sĩ ở tuổi 49

Học viện Hý kịch Thượng Hải (Trung Quốc) mới đây công bố danh sách dự kiến trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ năm 2026. Trong danh sách này, diễn viên Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý khi được nhận vào chương trình tiến sĩ ngành Quản lý nghệ thuật/Hoạch định sân khấu.

Theo thông tin từ nhà trường, nam diễn viên đạt tổng điểm 271,34 và nằm trong nhóm thí sinh có kết quả cao của chuyên ngành.

Huỳnh Hiểu Minh sắp học tiến sĩ (Ảnh: Sina).

Hành trình chinh phục học vị tiến sĩ của Huỳnh Hiểu Minh thực tế bắt đầu từ năm 2025. Thời điểm đó, anh lần đầu tham gia kỳ tuyển sinh tiến sĩ của Học viện Hý kịch Thượng Hải và lọt vào vòng phỏng vấn.

Dự thi theo diện tương đương trình độ đại học, Huỳnh Hiểu Minh đạt 89 điểm ở môn chuyên ngành. Tuy nhiên, anh không thể trúng tuyển do chỉ tiêu của ngành rất hạn chế.

Sau khi nhận kết quả không như mong đợi, nam diễn viên từng chia sẻ ngắn gọn với truyền thông rằng anh sẽ tiếp tục thử sức vào năm sau.

Đúng như lời hứa, Huỳnh Hiểu Minh dành phần lớn thời gian trong năm qua để chuẩn bị cho kỳ thi tiếp theo. Nhiều nguồn tin cho biết anh đã từ chối không ít lời mời đóng phim và tham gia chương trình giải trí nhằm tập trung hoàn toàn cho việc học.

Nỗ lực đó cuối cùng cũng được đền đáp khi anh chính thức trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ năm 2026. Ở kỳ thi mới nhất, nam diễn viên đạt 90,67 điểm ở phần thi chuyên ngành và nằm trong nhóm thí sinh có thành tích cao nhất.

Huỳnh Hiểu Minh và "mẹ nuôi" Trần Lam (Ảnh: Sina).

Điều đáng chú ý là thay vì lựa chọn lĩnh vực biểu diễn - chuyên môn đã gắn bó với mình nhiều năm, Huỳnh Hiểu Minh quyết định theo đuổi hướng nghiên cứu về quản lý nghệ thuật và hoạch định sân khấu.

Trước kỳ thi đại học năm nay tại Trung Quốc, nam diễn viên còn đăng tải lời chúc tới các thí sinh, khuyến khích mọi người giữ tâm lý bình tĩnh và tự tin khi bước vào phòng thi.

Theo quy định tuyển sinh của Học viện Hý kịch Thượng Hải, những thí sinh dự thi theo diện tương đương trình độ đại học phải trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt hơn thông thường.

Ngoài các môn chuyên ngành, Huỳnh Hiểu Minh còn phải hoàn thành các bài thi về lý luận chính trị, các môn bổ sung, phỏng vấn chuyên môn và phỏng vấn với giảng viên quốc tế.

Nhà trường cho biết tỷ lệ trúng tuyển của chương trình tiến sĩ chỉ vào khoảng 7,3%. Tất cả thí sinh đều phải trải qua quy trình đánh giá giống nhau, không có ngoại lệ dành cho người nổi tiếng.

Lý giải về quyết tâm theo đuổi học vị tiến sĩ, Huỳnh Hiểu Minh nhiều lần chia sẻ mong muốn trở thành người đầu tiên trong gia đình sở hữu bằng tiến sĩ.

Huỳnh Hiểu Minh nuôi ước mơ trở thành tiến sĩ đầu tiên trong gia đình (Ảnh: Sohu).

"Tôi muốn học thêm nhiều điều mới. Quản lý, văn học và đạo diễn đều là những lĩnh vực tôi quan tâm. Việc học khiến cuộc sống của tôi trở nên phong phú và ý nghĩa hơn", anh từng bày tỏ.

Nam diễn viên cũng khẳng định việc học lên cao không phải quyết định nhất thời. Trong nhiều năm qua, anh luôn duy trì thói quen học tập và từng theo học chương trình thạc sĩ điều hành cao cấp tại Trường cao học Kinh doanh Cheung Kong ở Bắc Kinh.

Sinh năm 1977, Huỳnh Hiểu Minh tốt nghiệp chuyên ngành Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Anh là một trong những ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ với nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh ăn khách.

Bên cạnh hoạt động diễn xuất, Huỳnh Hiểu Minh còn ghi dấu ấn ở vai trò người dẫn chương trình trong nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng như Nhà hàng Trung Hoa. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với nữ diễn viên Angelababy vào năm 2022, anh tập trung phát triển sự nghiệp, duy trì hình ảnh nghệ sĩ chăm chỉ và dành thời gian chăm sóc con trai.

Huỳnh Hiểu Minh vừa nổi tiếng vừa có ý chí học tập (Ảnh: Sina).

Việc trúng tuyển chương trình tiến sĩ ở tuổi 49 được xem là dấu mốc mới trong hành trình phát triển bản thân của Huỳnh Hiểu Minh. Sau khi ly hôn nữ diễn viên Angelababy vào năm 2022, Huỳnh Hiểu Minh tập trung phát triển sự nghiệp và duy trì hình ảnh nghệ sĩ chăm chỉ, chuyên nghiệp. Anh cũng dành nhiều thời gian cho con trai và giữ mối quan hệ văn minh với vợ cũ.

Trong giới giải trí Hoa ngữ, Huỳnh Hiểu Minh được đánh giá là nghệ sĩ sống tình cảm và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Chia sẻ với truyền thông, Trần Lam - người có mối quan hệ thân thiết với nam diễn viên suốt hơn 20 năm - cho biết anh là người chân thành, không quá đặt nặng vật chất và hiếm khi từ chối lời nhờ cậy từ bạn bè.

Theo bà Trần Lam, chính sự dễ tính đôi khi khiến Huỳnh Hiểu Minh chịu thiệt thòi hoặc vướng vào những tranh cãi không đáng có. Tuy nhiên, sự chân thành, thân thiện và tác phong chuyên nghiệp cũng là lý do giúp anh nhận được sự yêu mến từ đồng nghiệp, đối tác cũng như khán giả trong nhiều năm qua.