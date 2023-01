"Thần đồng bolero" Khánh An lột xác ở tuổi 17

Khánh An được khán giả biết đến khi giành giải Á quân của "Giọng hát Việt nhí" năm 2019. Năm qua, cô cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc mới, đạt thành tích ấn tượng như "Tìm em câu ví sông Lam" (20 triệu lượt xem), "Hết giận rồi thương" (8 triệu lượt xem)...

Giọng ca sinh năm 2006 nói những dự án đã thực hiện trong năm 2022 chính là bước đệm để cô dần khẳng định hình ảnh mới mẻ của mình. Theo đuổi dòng nhạc trữ tình, bolero, Khánh An tự tạo cho mình vẻ đằm thắm, dịu dàng để phù hợp với dòng nhạc mỗi khi lên sân khấu. Tuy nhiên, ngoài đời nữ ca sĩ vẫn sống đúng lứa tuổi, ăn mặc trẻ trung, năng động. Khi đến trường, Khánh An chọn các trang phục phù hợp với giảng đường nhưng khi đi diễn thì "biến hóa" theo từng sân khấu.

Khánh An theo đuổi dòng nhạc bolero, dân ca (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài đời, cô vẫn giữ trẻ trung, năng động của tuổi 17 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm 2020, Khánh An chính thức trở thành sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Cũng từ đó, cô chuyển sang lĩnh vực dân ca và được khán giả đón nhận qua các ca khúc "Tìm em câu ví sông Lam", "Hết giận rồi thương", "Hai quê', 'Câu đợi câu chờ"...

Chia sẻ về việc cân bằng giữa học tập và chạy show, Khánh An nói: "Đó là điều hơi khó khăn bởi có những lúc bầu show và khán giả ưu ái thì trùng lịch học, lịch thi. Tuy nhiên, khi chọn nghề này, An xác định là đôi khi sẽ ảnh hưởng đến thời gian học. Rất may là các sự kiện ca hát thường diễn ra cuối tuần hoặc buổi tối nên An vẫn có thể cân bằng được. "Trộm vía" 2 năm qua dù chăm chỉ đi show nhưng kết quả học tập của An đều đạt loại tốt" (cười).

Khánh An vẫn cân bằng giữa việc học và chạy show (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về việc một số giọng ca nhí gặp khó khăn khi trưởng thành, không giữ được độ hot như trước, Khánh An tâm sự: "Ở tuổi 17, Khánh An biết mình càng phải cẩn thận và chỉn chu hơn trong từng lời nói, hành động. Về giữ "độ hot", An thấy mình may mắn khi được khán giả khắp nơi thương yêu. Nhiều bình luận trên các video khiến An rất xúc động. Các ca khúc, MV trên kênh YouTube hay trang cá nhân đa số đạt triệu view, chứng tỏ An vẫn đang giữ được độ hot sau 3 năm từ khi đăng quang Á quân Giọng hát Việt nhí".

Khánh An nói điều cô mong đợi ở năm mới 2023 là muốn mình tốt hơn, trưởng thành hơn so với năm ngoái, các nhạc phẩm sắp tới phục vụ khán giả đều được phối lại bằng những bản phối mới hơn, tránh bị trùng lặp với những ca sĩ thể hiện trước đó.

Khánh An sẽ đón giao thừa trên máy bay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dịp Tết Nguyên đán 2023, Khánh An sẽ đón giao thừa trên máy bay. Sau khi diễn trong một chương trình giao thừa ở Bà Rịa - Vũng Tàu, cô sẽ bay về Hà Nội trong đêm, ngày hôm sau lại tiếp tục phục vụ khán giả trong những lễ hội xuân ở các tỉnh. Hiện lịch diễn Tết của Khánh An gần kín show đến Rằm tháng Giêng.

Về kế hoạch âm nhạc sắp tới, Khánh An cho biết vẫn trung thành với dòng nhạc bolero. "Chọn hát bolero, An cảm thấy tự tin, được là chính mình trước khán giả. Tuy nhiên, sắp tới An sẽ chiều ý khán giả, thử thách hát dân ca quê hương nhiều hơn để khán giả có thể nhìn thấy một Khánh An đa sắc màu chứ không chỉ là Khánh An bolero như trước đây", cô chia sẻ.