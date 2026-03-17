Thái Hòa: "Doanh thu là áp lực nhà sản xuất, diễn viên không cần bận tâm"

Nghệ sĩ Thái Hòa gần đây tái xuất với dự án điện ảnh Anh hùng. Sự trở lại của nam diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả sau thành công của chuỗi phim ăn khách Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối và Tử chiến trên không năm 2025.

Trong phim Anh hùng, Thái Hòa vào vai Hùng - một tài xế taxi, đồng thời là người cha đơn thân của hai con gái. Biến cố xảy ra, con gái của Hùng cần số tiền lớn để chữa trị bệnh hiểm nghèo. Từ đó, câu chuyện theo chân hành trình của người cha đứng giữa ranh giới về danh dự cá nhân và khát vọng cứu con.

Tạo hình của Thái Hòa trong phim mới (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Đoạn trailer phim giới thiệu tình huống căng thẳng, khi con gái của ông Hùng nhận số tiền quyên góp lớn nhưng sau đó chính ông lại bị nghi ngờ lừa đảo. Từ những khoảnh khắc im lặng chịu đựng đến phản ứng bộc phát khi bị dồn ép, nhân vật Hùng hiện lên với những giằng xé nội tâm, ranh giới tốt - xấu.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ truyền thông hôm 16/3, nghệ sĩ Thái Hòa cho biết, anh nhiều lần đóng vai người cha trên màn ảnh, nhưng vai diễn trong phim mới vẫn khiến anh thấy hứng thú. Đặc biệt, anh dành sự tin tưởng đối với đạo diễn Võ Thạch Thảo.

"Tôi đã làm việc với Võ Thạch Thảo từ Cây táo nở hoa và tôi tin tưởng vào sự tinh tế của cô ấy trong việc quan sát diễn xuất. Tham gia Anh hùng, tôi tin tưởng vào con người, quan điểm cuộc sống, tình yêu của cô nên tôi nhận lời. Trong quá trình tìm hiểu vai diễn, qua mỗi ngày tôi lại càng thích nó hơn", Thái Hòa cho hay.

Thái Hòa tại buổi giới thiệu dự án hôm 16/3 (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhiều năm được biết đến với danh xưng "ông hoàng phòng vé", Thái Hòa cũng nhận được câu hỏi về áp lực doanh thu của phim mới. Nam diễn viên cho rằng, anh chỉ tập trung thể hiện nhân vật, yếu tố chuyên môn một cách tốt nhất, còn những vấn đề khác là công việc nhà sản xuất và đạo diễn.

"Điều quan trọng nhất của diễn viên là làm hài lòng đạo diễn. Khi nhận vai, tôi cố gắng làm tốt nhất có thể vai diễn đó. Sau bộ phim, đạo diễn còn mời tôi tham gia dự án tiếp theo thì như vậy là thành công rồi. Áp lực doanh thu là chuyện của nhà sản xuất và đạo diễn, diễn viên lo làm gì cho mệt", Thái Hòa chia sẻ.

Đạo diễn Võ Thạch Thảo phản hồi những ý kiến cho rằng phim lấy ý tưởng từ các vụ ồn ào từ thiện thời gian qua (Ảnh: Ban tổ chức).

Anh hùng là dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn Võ Thạch Thảo - nữ đạo diễn đứng sau thành công của phim truyền hình Cây táo nở hoa.

Cô nhận nhiều câu hỏi về ý tưởng, nguồn cảm hứng thực tế về câu chuyện "lật mặt anh hùng từ thiện". Một số ý kiến liên hệ đến vụ ồn ào từ thiện từng gây chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt là câu chuyện “mẹ Bắp” vào năm 2025.

Võ Thạch Thảo cho biết, ý tưởng phim đã manh nha từ năm 2021, song phải đến năm 2024, kịch bản mới tìm được hướng phát triển rõ ràng. Theo nữ đạo diễn, câu chuyện trong phim không dựa trên bất kỳ sự kiện cụ thể nào.

“Khi làm phim Cây táo nở hoa cùng anh Thái Hòa, cả hai anh em từng nói chuyện với nhau về ý tưởng này. Mãi đến 2024, tôi mới bắt đầu phát triển thành kịch bản vì đi tìm điểm mấu chốt mình muốn kể.

Dù có chuẩn bị từ trước nhưng sự va chạm với những câu chuyện thực tế là khó tránh khỏi. Khi nghĩ về tình huống thực tế xảy ra, tôi có sự tham khảo nhất định nhưng dựa trên quan sát thời cuộc, từ xã hội đương thời. Từ thiện chỉ là bề nổi, đằng sau còn nhấn mạnh câu chuyện người cha”, cô cho biết.

Anh hùng có sự tham gia của Thái Hòa, Võ Tấn Phát, Đoàn Thế Vinh, Phương Thanh, Lê Thiện, Hồng Ánh... Phim dự kiến ra rạp ngày 24/4.