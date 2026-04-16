Tầm nhìn mới từ cuốn sách “Quản trị nhân tài - Từ lý thuyết đến thực tiễn”

“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” - kim chỉ nam cho quan điểm của trọng dụng nhân tài trong lịch sử - vẫn còn nguyên giá trị xuyên suốt trong thời đại ngày nay. Việc nhận diện, thu hút, trọng dụng, phát triển và quản trị nhân tài ở nước ta vẫn là vấn đề có nhiều cách tiếp cận khác nhau.

Cuốn sách chuyên khảo: Quản trị nhân tài - Từ lý thuyết đến thực tiễn của PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến - TS. Đoàn Văn Tình cho chúng ta cách tiếp cận mới về nghiên cứu và quản trị nhân tài trong bối cảnh mới, đáp ứng kỷ nguyên phát triển vươn mình của đất nước.

Sách “Quản trị nhân tài - Từ lý thuyết đến thực tiễn” (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một trong những điểm nhấn thú vị của cuốn sách là đã nghiên cứu để nhận diện khái niệm nhân tài “mang tính động, đa chiều, phụ thuộc vào bối cảnh và góc nhìn của từng chủ thể”, bởi sẽ không có một hình mẫu nhân tài duy nhất phù hợp với mọi vị trí và lĩnh vực, và việc nhìn nhận nhân tài ở các lĩnh vực khác nhau sẽ là điều kiện tiên quyết để xây dựng chính sách quản trị hiệu quả.

Theo đó, các tác giả đã có nhìn nhận nhân tài ở các nhóm: (1) Nhân tài lãnh đạo quản lý; (2) Nhân tài chuyên gia trọng yếu; (3) Nhân tài hiệu suất cao; (4) Nhân tài tiềm năng.

Nhân tài dù ở lĩnh vực nào cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển, quản trị quốc gia, cho sự phát triển của xã hội và quản trị tổ chức và quản trị nhân tài là nền tảng cho sự phát triển lâu dài, góp phần tạo nên sự thành công, phát triển bền vững của một quốc gia.

Khi nhận diện được nhân tài, việc thu hút nhân tài không chỉ là một nhiệm vụ mà là trở thành một chiến lược sống còn đối với mọi tổ chức, quốc gia, nhất là trong kỷ nguyên hội nhập, nền kinh tế tri thức, kinh tế số.

Cuốn sách đưa đến cho người đọc những giá trị tham khảo trong việc phân tích những nội dung cơ bản của thu hút nhân tài, trong đó có nhiệm vụ xây dựng nguồn nhân tài, giới thiệu, tiến cử nhân tài, chiêu mộ và tuyển chọn nhân tài.

Việc tuyển chọn nhân tài được các tác giả phân tích rất sâu sắc, không chỉ là sự tìm kiếm những cá nhân xuất sắc mà còn cần tìm kiếm những con người có năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, có tinh thần cống hiến và nhà tuyển dụng cần đầu tư kỹ lưỡng, có cách tiếp cận khoa học mới có thể “chiêu mộ” được nhân tài.

Tuy nhiên, khi đã “chiêu mộ” được nhân tài, cần có chiến lược phát triển nguồn nhân lực tổng thể, có hệ thống để trọng dụng và phát triển nhân tài. Đây là một quá trình liên tục, đòi hỏi sự đầu tư chiến lược ở cả cấp độ quốc gia, tổ chức và năng lực tự hoàn thiện của cá nhân.

Mục tiêu cốt lõi của phát triển nhân tài không chỉ nhằm xây dựng một đội ngũ nhân lực ưu tú trong hiện tại, mà còn là sự chuẩn bị để họ đảm nhận các vai trò trọng yếu trong tương lai, từ đó kiến tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho tổ chức và đóng góp vào sự phát triển vượt trội của quốc gia.

Với những lập luận sâu sắc, nghiên cứu chuyên sâu và đặt góc tiếp cận về quản trị nhân tài trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là trước những đòi hỏi lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, đã dần thay thế nhiều lĩnh vực hoạt động của con người, nhân tài và làm thế nào để quản trị nhân tài hiệu quả vẫn là câu hỏi lớn cần lời giải đáp thấu đáo để khẳng định nguồn nhân lực này là “hạt nhân của đổi mới sáng tạo, là động lực thúc đẩy phát triển sự bền vững và cũng sẽ là nhân tố chủ chốt để giải quyết những vấn đề thách thức mang tính toàn cầu”.

Cuốn sách chuyên khảo của PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến - TS. Đoàn Văn Tình không chỉ mang lại những giá trị về mặt học thuật, lý luận sâu sắc mà còn đưa đến cho người đọc về giá trị đích thực trong quản trị nguồn nhân lực và đổi mới phương thức quản trị để có nguồn nhân lực là đội ngũ nhân tài, mang đến sự hưng thịnh, phát triển bền vững của một quốc gia.

Trần Thị Minh Châu

PVT, Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ