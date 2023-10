"Sống lại cảm giác an" cùng An Concert và các nghệ sĩ hàng đầu tại TPHCM

Hòa nhạc kết hợp tuyệt cảnh thiên nhiên

Mở màn cho chuỗi nhạc hội "Sống lại cảm giác an" của Prudential Việt Nam, đêm nhạc "An" đã thành công trong việc thỏa mãn mọi giác quan của hàng nghìn khán giả cả về âm lẫn sắc.

Đêm nhạc "Sống lại cảm giác an" của Prudential (Ảnh: BTC).

Với 2 chương chính "Có những ngày nắng đẹp" và "Gửi bình yên vào đêm", "An" là hành trình Prudential đồng hành cùng khán giả tìm thấy sự an yên từ những giai điệu chân phương, kết hợp hiệu ứng sân khấu, ánh sáng, phối cảnh thiên nhiên, đánh thức đa giác quan để người nghe tìm thấy "an" từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống.

Những giọng ca hàng đầu Việt Nam như Mỹ Tâm, rapper Đen Vâu, Ái Phương, Song Luân, Lâm Bảo Ngọc đã đưa khán giả "sống lại cảm giác an" qua bản phối mới từ các bài quen thuộc, được giám đốc âm nhạc An Concert - nhạc sĩ Huy Tuấn - dàn dựng riêng cho đêm nhạc.

Sân khấu "An" chuyển cảnh giữa hoàng hôn và đêm trăng (Ảnh: BTC).

Sân khấu "An" được thiết kế tỉ mỉ với không gian thác nước siêu thực, nhịp nước chảy từ thác được điều chỉnh nhanh chậm nhịp nhàng theo điệu nhạc, đưa người nghe tìm về miền an yên trong nội tại.

Hệ thống âm thanh, ánh sáng cùng công nghệ trình diễn được thiết kế khéo léo thông qua hình tượng mặt trăng, kết hợp biến chuyển linh hoạt đưa khán giả đến với không gian đầy màu sắc. Từ đó, người xem có thể tạm tách biệt khỏi căng thẳng và lo lắng của cuộc sống xô bồ để tập trung cảm nhận sự an yên trong tâm trí bằng mọi giác quan.

Âm nhạc tử tế lan tỏa cảm giác an đến hàng nghìn khán giả

Không theo đuổi dòng nhạc thị trường, đêm nhạc tập trung đem đến những màn trình diễn tinh tế tôn vinh giá trị mộc mạc của cuộc sống. "Âm nhạc tử tế" là điều mà An Concert cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình muốn lan tỏa đến hàng nghìn khán giả.

Màn song ca của Ái Phương và Lâm Bảo Ngọc (Ảnh: BTC).

Với phong cách trình diễn duyên dáng cùng giọng hát sáng, ngọt ngào, Ái Phương đã gợi lại ký ức an yên thời thơ ấu qua bài hát Đường về nhà và Xuân hạ thu đông rồi lại xuân.

Màn song ca lần đầu tiên của Ái Phương và Lâm Bảo Ngọc tại sân khấu An Concert với bản hợp khúc Mình yêu nhau bình yên thôi - Giữa đại lộ Đông Tây đã khắc họa niềm an yên trong tình yêu lứa đôi. Là tài năng trẻ bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt - The Voice 2019, Lâm Bảo Ngọc tiếp tục để lại ấn tượng mạnh mẽ với chất giọng nội lực qua bài hát Tình yêu màu nắng và If.

Tiếp đến, Song Luân xuất hiện với giọng hát truyền cảm, khơi gợi sự an yên trong lòng mỗi người. Anh tâm sự, an trong bản thân anh khác nhau ở mỗi độ tuổi, mỗi chặng đường. Thuở mới vào nghề, an của anh xoay quanh cơ hội làm việc và trang trải cuộc sống.

"Hiện tại, sự nghiệp ổn định nhưng sức khỏe giảm dần, Luân hướng an của mình đến một sức khỏe thể chất và tinh thần khỏe mạnh", anh chia sẻ.

Song Luân tại An Concert (Ảnh: BTC).

Sân khấu An Concert dần trầm lắng hơn, những chú đom đóm báo hiệu cho một không gian nơi thác nước bắt đầu chuyển mình sang chương "Gửi bình yên vào đêm".

Rapper Đen Vâu xuất hiện từ trong thác nước, từ tốn truyền tải thông điệp an với những bài hát ý nghĩa cùng ca từ sâu sắc như Đi theo bóng mặt trời, Nấu ăn cho em và Mang tiền về cho mẹ.

Với anh, an không phải là tâm trạng đến rồi đi, mà là năng lượng trong bản thân, không kể là nhẹ nhàng hay sôi nổi, nhưng mang đến hạnh phúc cho mỗi người. Khi năng lượng này được san sẻ, ý nghĩa của an sẽ lan tỏa tích cực hơn.

Khán giả hòa mình vào màn trình diễn của Đen Vâu tại "An" (Ảnh: BTC).

Kết lại đêm nhạc, ca sĩ Mỹ Tâm mang đến sắc thái an xoa dịu bản thân mỗi người trong quá khứ. Cô lần lượt thể hiện Ước gì, Hẹn ước từ hư vô, Như một giấc mơ, Người hãy quên em đi bằng chất giọng ấn tượng chứa đựng đầy chất riêng. "Họa mi tóc nâu" nổi bật trong tà váy xanh dẫn dắt khán giả trên hành trình tìm an yên trong tâm hồn cùng âm nhạc.

Mỹ Tâm đánh thức hoài niệm với loạt ca khúc đình đám (Ảnh: BTC).

Khác với sự kiện âm nhạc thông thường, An Concert còn là dịp để Prudential đồng hành cùng khách hàng lan tỏa giá trị tích cực và chung tay xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.

Prudential áp dụng hình thức vé điện tử thay cho vé giấy, với mong muốn thúc đẩy ý thức bảo vệ môi trường qua các giải pháp công nghệ. Đồng thời, Prudential đã đóng góp số tiền 500 triệu đồng từ việc thay thế hình thức vé điện tử vào dự án "Đến trường an toàn" tại Quảng Ngãi, tiếp động lực cho địa phương cải tạo môi trường học tập cho các em nhỏ tại 3 trường học tại tỉnh này.

Đêm nhạc "An" sẽ tiếp tục diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa, quận Ba Đình, Hà Nội vào ngày 22/10.