"Sao Độc lập": Chương trình xúc động, gợi tinh thần yêu nước

Tối 25/8, chương trình nghệ thuật Sao Độc lập năm 2024 (năm thứ IX) với chủ đề Lời Bác - Lời của non sông diễn ra tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Đây là hoạt động kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2024), Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2024) và Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2024) do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an chủ trì, phối hợp Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội, Báo Nhân Dân đồng tổ chức.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật chính luận "Sao Độc lập" năm 2024 (Ảnh: Minh Khánh).

Chương trình có nội dung nghệ thuật đặc sắc, khắc họa những giá trị văn hóa, lịch sử cao đẹp về tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của nhiều thế hệ người Việt Nam anh hùng trong đấu tranh, xây dựng và bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Chương trình "Sao Độc lập" gồm 80 phút do nghệ sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh viết kịch bản và làm tổng đạo diễn (Ảnh: Minh Khánh).

Chương trình gợi lại những ký ức hào hùng của dân tộc, những trang sử vẻ vang được viết lên bằng xương máu, bằng sự hi sinh phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, mà tiêu biểu là những tấm gương sáng ngời của các chiến sĩ cách mạng tiền bối, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên các mặt trận.

Với thời lượng 80 phút, chương trình Sao Độc lập năm 2024 do nghệ sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh tổng đạo diễn và viết kịch bản. Đây là một màn đại nhạc vũ kịch hùng tráng, gồm tiết mục mở màn Việt Nam rực rỡ những mùa xuân và 3 chương.

Biên đạo múa Tuyết Minh cho biết, khi nhận lời làm tổng đạo diễn của Sao Độc lập, chị xác định đây là chương trình nghệ thuật chính luận nên các yêu cầu về lịch sử, tính thời sự và yếu tố nghệ thuật phải được hòa quyện, tinh tế trên sân khấu.

Tuyết Minh chia sẻ, những nhân vật lịch sử như: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, Cục trưởng Cục cảnh vệ Hoàng Hữu Kháng và đặc biệt là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng những chiến sĩ an ninh biệt động Sài Gòn đã hi sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968 đã được phác họa rõ nét, qua thông điệp đến từ công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của những nhân vật đặc biệt như: Đại tướng Nguyễn Quyết; Bộ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Lương Tam Quang; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - PSG-TS. Lê Hải Bình.

Phần thể hiện tri ân cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên sân khấu (Ảnh: Minh Khánh).

"Các nghệ sĩ thể hiện những tác phẩm đi cùng năm tháng trên sân khấu như nói lời tri ân với những anh hùng giải phóng dân tộc, Mẹ Việt Nam anh hùng, các thế hệ đi trước... Các ca khúc rất hùng tráng và xúc động đã mang cảm xúc đặc biệt tới khán giả", biên đạo Tuyết Minh cho hay.

Theo đó, chương trình Sao Độc lập còn để lại ấn tượng cho khán giả với màn thể hiện những tư liệu vô giá trích dẫn từ các bài viết của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng in trên Tạp chí Cộng sản cùng đại cảnh dáng hình đất nước.

Chương trình có sự đan xen giữa phóng sự và các tiết mục nghệ thuật, gồm những ca khúc cách mạng hùng tráng, tiết mục nhạc vũ kịch được dàn dựng công phu, ấn tượng như: Mười chín tháng Tám, Như có Bác trong ngày đại thắng, Một vòng Việt Nam, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Người Hà Nội, Lá đỏ, Đất nước bên bờ sóng, hành khúc Người lính an ninh biệt động Sài Gòn, trường ca Lời Bác - Lời của non sông… truyền tải những thông điệp về sức mạnh dân tộc, ý chí quật cường trong từng giai đoạn cách mạng của quân và dân ta.

Khán giả còn được lắng nghe 2 ca khúc được tác giả Tuyết Minh sáng tác riêng cho chương trình đó là hành khúc Người lính an ninh biệt động Sài Gòn, tri ân những người con ưu tú của đất mẹ Việt Nam đã dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Tổ quốc trong trận Mậu Thân năm 1968.

Và trường ca tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Lời Bác - Lời của non sông vang lên khiến tất cả những người có mặt đều rưng rưng.

Xuyên suốt chương 1 và 2 của chương trình, hình tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc - được tái hiện bằng chất liệu nghệ thuật đặc sắc (Ảnh: Minh Khánh).

Tham gia biểu diễn trong chương trình có nhiều giọng ca được yêu mến như: Đào Mác, Hồng Nhung, Kim Long, Khắc Tiệp, Ngọc Hiếu, Lê Tuân… cùng các nghệ sĩ kịch và vũ kịch như các Nghệ sĩ ưu tú Trần Lin, Anh Hòa, Quang Khải, Cao Chí Thành; các diễn viên múa Hà Nhi, Quang Bách, Thúy Hiền; nghệ sĩ xiếc Đức Thịnh…

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng các phần quà đầy ý nghĩa tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh và anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.