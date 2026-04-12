Sắc vóc gợi cảm, trẻ trung của cựu người mẫu Đào Lan Phương

Trong bộ ảnh thời trang pickleball mới thực hiện, Đào Lan Phương gây ấn tượng với hình ảnh trẻ trung, khỏe khoắn và đầy linh hoạt. Dù đã bước qua tuổi 40 và trải qua hai lần sinh nở, cựu người mẫu vẫn duy trì được vóc dáng thon gọn, săn chắc đáng ngưỡng mộ.

Chia sẻ về việc lựa chọn trang phục khi ra sân, Đào Lan Phương cho biết cô ưu tiên những thiết kế phù hợp với chuyển động, gọn gàng và tinh tế để mình cảm thấy tự tin. Với cô, thời trang thể thao không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn góp phần hỗ trợ hiệu quả vận động.

Dù sân pickleball thường quy tụ nhiều người đẹp với phong cách nổi bật, Đào Lan Phương khẳng định cô không đặt mình vào sự so sánh. “Mỗi người đều có nét riêng, và khi mình thoải mái với chính mình thì sự tự tin đó đã là điều thu hút rồi”, cô nói. Quan điểm này giúp người đẹp giữ được sự tự nhiên và tinh thần tích cực khi tham gia các hoạt động thể thao.

Trước xu hướng một số người chơi pickleball lựa chọn trang phục táo bạo, Đào Lan Phương cho rằng mỗi người đều có quyền tự do thể hiện. Tuy nhiên, với mỹ nhân quê Bắc Ninh, sự thoải mái và phù hợp với vận động vẫn là yếu tố quan trọng nhất. “Khi mình cảm thấy dễ chịu, mình sẽ chơi tốt hơn và tận hưởng trọn vẹn hơn”, cô cho hay.

Đề cập đến những quan điểm bên lề như “ra sân pickleball dễ tìm đại gia”, Đào Lan Phương nhìn nhận một cách nhẹ nhàng. Theo cô, mỗi người có góc nhìn riêng, nhưng bản chất của thể thao vẫn là rèn luyện sức khỏe và giữ tinh thần tích cực. Đào Lan Phương chia sẻ: “Khi mình tập trung vào những giá trị đó, mọi thứ xung quanh cũng trở nên nhẹ nhàng và đúng với mình hơn”.

Đào Lan Phương (SN 1983) từng tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2004, đóng phim Cô gái xấu xí năm 2008. Năm 2011, Đào Lan Phương lên xe hoa với doanh nhân Sammy Hoàng - con trai tỷ phú Hoàng Kiều. Cô sinh 2 con, tên là Sushi và Sam.

Năm 2025, Đào Lan Phương xuất hiện với một vai khách mời không thoại nhưng có tạo hình sang trọng, quý phái trong phim điện ảnh Thám tử Kiên của đạo diễn Victor Vũ.

Đào Lan Phương sở hữu số đo 3 vòng gợi cảm 89-60-98, vì vậy cô thường ưu tiên những thiết kế ôm sát, giúp tôn lên đường cong cơ thể một cách tinh tế. Trong khoảnh khắc đời thường, người đẹp linh hoạt biến hóa phong cách, từ vẻ nữ tính, thanh thoát với váy trắng dáng dài đến hình ảnh cá tính, quyến rũ khi diện trang phục tông đen, tạo vẻ sang trọng, cuốn hút.

Con dâu tỷ phú Hoàng Kiều cho biết, cô duy trì vóc dáng thon gọn, quyến rũ ở tuổi ngoài 40 nhờ chế độ ăn uống khoa học, hạn chế ăn ngọt, kết hợp chơi golf và tập gym 20 phút mỗi ngày. Cô cũng tích cực tập yoga và bài tập cơ thể để tăng săn chắc.

Cô giữ tinh thần thoải mái, tự tin, mang lại nét tươi trẻ. Khác với nhiều người nổi tiếng có xu hướng chi mạnh tay vào các thương hiệu xa xỉ, Đào Lan Phương lại không quá chú trọng vào nhãn hiệu mà quan trọng ở khả năng tôn lên vẻ đẹp của người mặc. "Bất cứ lúc nào đi mua sắm ở nước ngoài, tôi thấy tiệm nào đẹp sẽ ghé vào. Tôi không quan trọng thương hiệu, miễn sao mặc vào đẹp là được", cô bày tỏ.

