Rapper Đinh Tiến Đạt: "Vợ giúp tôi bỏ thói quen tiêu hoang"

Đinh Tiến Đạt là một trong những tên tuổi tiên phong của làng rap Việt. Bắt đầu sự nghiệp từ đầu thập niên 2000, anh góp phần quan trọng trong việc đưa rap từ underground (nhạc ngầm) đến gần hơn với công chúng.

Sau gần 10 năm tạm dừng hoạt động để tập trung kinh doanh và xây dựng gia đình, thời gian qua Đinh Tiến Đạt thu hút sự chú ý khi góp mặt trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, Đinh Tiến Đạt chia sẻ về lý do quyết định dừng lại khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cuộc sống trong những năm "ở ẩn" và hôn nhân bên vợ kém 10 tuổi.

Showbiz 8 - Đinh Tiến Đạt: "Yêu lâu nhưng không cưới là do duyên số" (Thực hiện: Nhóm PV).

"Tôi từng tự mãn vì thành công quá sớm"

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, vì sao Đinh Tiến Đạt quyết định tạm dừng hoạt động?

- Trước đây, tôi đạt thành công quá sớm nên trở nên tự mãn và bắt đầu thử nghiệm những hình thức rap mới nhưng rồi lại chưa được khán giả đón nhận. Điều đó khiến tôi dần dần trở nên tự ti. Niềm đam mê, sự nồng nhiệt trong nghề của tôi cũng giảm dần theo thời gian.

Thời điểm đó, đa số nghệ sĩ chúng tôi cũng đều phải tự quản lý mọi thứ, từ chọn nhạc đến các công việc khác. Tôi cảm thấy mình bị chi phối khá nhiều và quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật.

Bây giờ nhìn lại, tôi thấy khá tiếc nuối, nhưng cuộc đời này mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Đó cũng là bài học để bây giờ tôi cố gắng nhiều hơn.

Đinh Tiến Đạt vẫn giữ được sự trẻ trung ở tuổi 43 (Ảnh: Hải Long).

Anh nghĩ sao về sự phát triển hiện tại của làng nhạc rap?

- Nhạc rap đang rất phát triển. Các rapper trẻ bây giờ rất tài năng, giỏi sáng tác, chơi chữ. Kỹ năng trình diễn sân khấu của họ tốt cũng hơn so với thế hệ của tôi. Tôi nghĩ mình cần phải học hỏi và trau dồi thêm để có thể theo kịp các bạn.

Một số khán giả so sánh phong cách rap của Đinh Tiến Đạt với các rapper trẻ như HIEUTHUHAI và MCK. Anh đón nhận các ý kiến này như thế nào?

- Tôi nghĩ rằng việc so sánh thế hệ cũ với thế hệ mới là khập khiễng. Thí dụ như thời của tôi chạy xe đạp, chạy xe cub, thì không thể so với xe phân khối lớn hiện nay. Mỗi thế hệ có sự hoài niệm và chỗ đứng riêng. Để 2 thế hệ gần nhau thì khán giả cần những bình luận so sánh văn minh hơn.

Đinh Tiến Đạt có buồn lòng về những ý kiến so sánh đó?

- Thực ra tôi không phiền lòng vì tôi hiểu được ở thời điểm hiện tại khán giả yêu mến thần tượng của họ, nhưng 10 năm nữa dòng chảy có thể lại khác hoàn toàn. Mỗi dòng chảy sẽ biến mất theo thời thế và nếu nghệ sĩ không chịu cập nhật, làm mới bản thân thì cũng sẽ bị cuốn trôi, như tôi đã từng.

Nam rapper chia sẻ về lý do tái xuất sau nhiều năm vắng bóng (Ảnh: Hải Long).

Có những đồn đoán cho rằng Đinh Tiến Đạt là công tử nhà giàu, đi hát vì đam mê chứ không phải lo "cơm áo gạo tiền". Điều này có đúng không?

- Mọi người có thể thấy tôi là người chẳng phải lo nghĩ gì, nhưng vì tôi vốn không đặt nặng chuyện tiền bạc. Khi nghỉ ca hát, thậm chí tôi từng không biết làm gì để tồn tại, loay hoay trong vài năm.

Hồi còn nhỏ, tôi cũng đã được đẩy "ra đời" từ sớm để bươn chải, tự lập. Tôi có thể ngủ gầm cầu, sống như một người ăn xin lang thang. Có những lúc tôi nằm ngủ ngoài trời, bịt mắt lại và thấy "à, mình cũng giống người vô gia cư". Cảm giác đó rất sảng khoái và tôi không hề sợ sệt.

Tôi không phải công tử nhà giàu. Tôi cũng không nhiều tiền. Đối với tôi, có tiền hay không, không quá quan trọng.

Anh đã gặp những khó khăn gì khi bắt đầu kinh doanh?

- Kinh doanh thực sự không đơn giản như tôi nghĩ lúc ban đầu. Nếu mở quán cà phê và chỉ dựa vào giá bán thì không đủ để trang trải chi phí. Kinh doanh lẫn hoạt động nghệ thuật đều có những điều khó khăn, không công việc nào dễ dàng.

Đinh Tiến Đạt biểu diễn tại "Anh trai vượt ngàn chông gai" (Ảnh: Ban Tổ chức).

"Khi quen ai, tôi cũng nghĩ đến chuyện nghiêm túc"

Nhiều khán giả ngưỡng mộ cuộc hôn nhân viên mãn của Đinh Tiến Đạt. Bí quyết hạnh phúc của anh là gì?

- Tôi nghĩ nếu vợ chồng tôi mà không thấu hiểu nhau thì sẽ không hòa hợp được. Khi lập gia đình, tôi cũng nhận ra rằng bây giờ mình đã có vợ, có con, không thể sống cho riêng mình, không thể cứ đi lang thang mãi được. Tôi thay đổi rất nhiều từ khi lấy vợ.

Có những mối tình quen nhau lâu năm nhưng không cưới, nhưng khi gặp được đúng người mình sẽ nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Anh nghĩ sao về quan điểm này?

- Theo tôi, mọi chuyện đều là do duyên số. Nếu không có duyên, sẽ không gặp được nhau. Phải có duyên phận mới có thể đi cùng nhau.

Có người may mắn gặp duyên phận sớm, có người phải trải qua nhiều mối tình mới tìm thấy, đây là điều hiển nhiên trong cuộc sống. Song, không thể áp đặt duyên phận của mình lên người khác, cần tôn trọng duyên phận của mỗi người.

Tổ ấm hạnh phúc của Đinh Tiến Đạt (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lý do nào khiến anh quyết định ngừng "rong chơi" để lập gia đình?

- Khi quen bất kỳ người nào, tôi đều nghĩ đến mối quan hệ nghiêm túc, nghĩ đến hôn nhân. Tuy nhiên mỗi thời điểm trong đời, suy nghĩ đó có thể chưa đủ "chín" vì mình chưa đủ trải nghiệm.

Ở thời điểm nên duyên cùng bà xã, tôi cảm thấy mình đủ trưởng thành, hiểu về cuộc sống nhiều hơn. Tôi cũng thoải mái và không bị áp lực vì cô ấy không đòi hỏi, không yêu cầu quá nhiều từ mình. Tôi nhận ra mình đã đủ chín chắn để nghĩ đến hôn nhân và gia đình, điều mà trước đây có thể tôi còn thiếu.

Để xây dựng một tổ ấm rất khó. Để có được vợ đã khó rồi, để có con và nuôi dạy con còn khó hơn nên tôi biết ơn về những gì mình đang có, đó là phước báu lớn với tôi.

Nam rapper từng tìm đến thiền để "chữa lành" (Ảnh: Hải Long).

Trong gia đình, Đinh Tiến Đạt và vợ phân chia công việc chăm sóc và giáo dục con cái như thế nào?

- Chúng tôi sẽ cùng chăm sóc, dạy dỗ các con. Nhưng có một nguyên tắc là khi một người đang uốn nắn con thì người còn lại sẽ tránh can thiệp để các con không bị "rối". Nếu hai vợ chồng xảy ra bất đồng, chúng tôi sẽ chủ động dừng lại để thảo luận, giải quyết vấn đề.

Khi có gia đình và con cái, thói quen tiêu xài của Đinh Tiến Đạt thay đổi ra sao?

- Trước đây, tôi thường mua sắm "vô tội vạ", thí dụ như mua đồ hiệu hoang phí mà ít dùng đến. Nhưng giờ có con, tôi trở nên cẩn thận hơn, suy nghĩ kỹ trước khi mua sắm và thường không mua gì thêm khi đã có món đồ gần giống như vậy. Còn về ăn uống, vợ mua cái gì thì tôi sẽ ăn cái đó (cười).

Trong việc quản lý tài chính, tôi và vợ cũng có kế hoạch rõ ràng cho việc đầu tư vào chuyện học tập của con. Việc chuẩn bị kỹ càng giúp hai vợ chồng giảm bớt gánh nặng và lo lắng trong tương lai, để có thời gian làm những việc khác.

Vì sao vợ chồng Đinh Tiến Đạt hiếm khi thể hiện tình cảm trên mạng xã hội?

- Trước đây, tôi thích chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, nhưng sau này thấy không cần thiết. Tôi nhận ra điều đó tốn thời gian và quyết định hạn chế đăng khoảnh khắc riêng tư lên mạng xã hội để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè.

Thông thường, mọi người sẽ thấy tôi đăng những ảnh tạo kiểu hài hước, vì đa số khán giả thích xem những tấm hình như vậy (cười).

Đinh Tiến Đạt trở lại showbiz với hình ảnh trẻ trung (Ảnh: Hải Long).

Những năm "ở ẩn", Đinh Tiến Đạt làm gì để "chữa lành"?

- Tôi tình cờ có cơ duyên biết đến thiền. Thiền giúp tôi thấy tâm trí được chữa lành và bình yên hơn, giúp tôi hiểu sâu về hơi thở, nhìn nhận cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Dù hiện tại bận rộn, tôi vẫn thường dành thời gian ngồi yên, nhắm mắt để thư giãn và giảm căng thẳng.

"Chữa lành" và cân bằng tinh thần nhờ thiền, nhưng khi quay lại sân khấu, anh có lo lắng về việc bị cuốn vào guồng quay xô bồ của showbiz một lần nữa?

- Tôi tin rằng mình có thể cân bằng sau khoảng thời gian dài ở ẩn. Dù như vậy, tôi vẫn sẵn sàng tâm thế cho những thử thách không lường trước được trong tương lai.

Sau Anh trai vượt ngàn chông gai, tôi mong muốn phát hành sản phẩm âm nhạc để khán giả nhớ đến mình. Tôi đang tìm kiếm các ca khúc phù hợp với bản thân và tiếp tục hâm nóng ngọn lửa đam mê âm nhạc.

Cảm ơn anh vì những chia sẻ!

Đinh Tiến Đạt sinh năm 1981, còn được biết đến với nghệ danh Mr.Dee, là một trong những rapper đình đám thập niên 2000. Bén duyên với nghệ thuật khi là thành viên của nhóm nhảy Hoàng Thông, chuyên về thể loại breakdance, Đinh Tiến Đạt sau đó chuyển hướng sang rap và nhanh chóng gặt hái thành công trong giới underground. Năm 2002, ca khúc Chàng và nàng của anh kết hợp cùng ca sĩ Thanh Thảo trở thành "hiện tượng". Sau đó, Đinh Tiến Đạt tiếp tục gây dấu ấn trên thị trường âm nhạc với các bản rap như: Vui cùng Mr.Dee, Chí Phèo, Đi học, Giáo dục công dân... Trong suốt hành trình hoạt động, nam rapper đã cho ra mắt nhiều album với phong cách âm nhạc độc đáo, kết hợp giữa rap, pop cùng những ca từ gần gũi, chân thật và không kém phần dí dỏm.

Hoàng Ngân