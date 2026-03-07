Quỳnh Kool gây tranh cãi vì trang điểm lộng lẫy khi vào vai cô giáo nghèo

Bộ phim truyền hình Bước chân vào đời mới lên sóng những tập đầu nhưng đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Phim được đánh giá cao nhờ cách khai thác câu chuyện gia đình gần gũi, nhiều chi tiết đời thường và giàu tính nhân văn.

Trong phim, Quỳnh Kool vào vai Thương - chị cả trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cha mẹ đều qua đời, cô trở thành chỗ dựa duy nhất cho hai người em đang ở tuổi nổi loạn. Gánh nặng kinh tế khiến Thương phải làm nhiều công việc cùng lúc để trang trải cuộc sống và tiếp tục lo cho việc học của các em.

Những mâu thuẫn gia đình cùng áp lực cuộc sống được thể hiện khá rõ qua diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1995. Đặc biệt, các phân cảnh Thương bật khóc vì bất lực trước lựa chọn sai lầm của em khiến nhiều khán giả xúc động. Sự uất ức, thất vọng và tình thương dành cho gia đình được Quỳnh Kool thể hiện khá rõ nét, tạo nên những khoảnh khắc cảm xúc trong phim.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho diễn xuất, tạo hình của nhân vật Thương lại trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội.

Lớp trang điểm đậm của Quỳnh Kool (bên trái ảnh) khiến khán giả nhận xét là không phù hợp với nhân vật nhà nghèo trong phim "Bước chân vào đời" (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngay từ những tập đầu tiên, trang phục của nhân vật đã khiến một bộ phận khán giả bàn tán. Một số ý kiến cho rằng việc cô giáo Thương mặc quần jeans khi đứng lớp khiến hình ảnh nghề giáo trở nên kém trang nghiêm.

Ở những tập gần đây, tranh luận tiếp tục bùng lên khi nhiều khán giả nhận xét lớp trang điểm của Quỳnh Kool quá đậm, quá lộng lẫy so với hoàn cảnh nhân vật.

Một khán giả bình luận rằng, việc nhân vật sống trong ngôi nhà xuống cấp, phải bươn chải kiếm sống nhưng “lần nào xuất hiện cũng trang điểm rất kỹ, từ mascara, phấn mắt đến má hồng rõ nét” khiến hình ảnh trở nên thiếu tự nhiên. Theo khán giả này, việc trang điểm là cần thiết khi lên hình, nhưng cách xử lý nên nhẹ nhàng hơn, hướng đến phong cách “trang điểm như không trang điểm” để phù hợp bối cảnh.

Một khán giả khác so sánh: “Trong nhiều bộ phim Hàn Quốc, các nhân vật có hoàn cảnh khó khăn thường được tạo hình giản dị, gần như không trang điểm. Chính sự chỉn chu ở những chi tiết nhỏ khiến bộ phim trở nên thuyết phục hơn”.

Cũng có ý kiến cho rằng các bộ phim truyền hình Việt trước đây thường chú trọng tính chân thực trong tạo hình nhân vật, trong khi nhiều tác phẩm gần đây lại đặt yếu tố hình ảnh đẹp lên hàng đầu. Đây là điều mà các ê-kíp làm phim truyền hình cần xem xét lại.

Vai diễn giáo viên Thương của Quỳnh Kool cũng từng gây tranh cãi vì mặc quần jeans đứng lớp (Ảnh: VTV).

Bên cạnh những nhận xét phê bình, một số khán giả cũng bày tỏ quan điểm ngược lại. Có người cho rằng việc nhân vật trang điểm nhẹ là điều bình thường bởi đây vẫn là một cô giáo đã đi làm, có nhu cầu chăm chút ngoại hình.

Có ý kiến nêu: “Ngay cả những người buôn bán nhỏ ngoài đời hiện nay cũng trang điểm khi đi làm, nên việc nhân vật giữ vẻ ngoài xinh đẹp không phải điều quá vô lý”.

Tranh luận xung quanh tạo hình của Quỳnh Kool cho thấy khán giả ngày càng chú ý tới tính chân thực trong phim truyền hình. Với những câu chuyện đời thường như Bước chân vào đời, chỉ một chi tiết nhỏ trong trang phục hay trang điểm cũng có thể trở thành yếu tố khiến người xem bàn luận.

Quỳnh Kool đóng vai cô giáo trong phim "Bước chân vào đời" (Video: VTV).