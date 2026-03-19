Quốc Trường: “Ai bị đồn hẹn hò với tôi cũng rất tội nghiệp”

Chiều 18/3, phim điện ảnh Một thời ta đã yêu tổ chức buổi giới thiệu dự án tại TPHCM, có sự tham gia của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa, dàn diễn viên: Quỳnh Thy, Quốc Huy, Quốc Trường, NSND Lê Khanh, Ngọc Nga...

Phim kể chuyện tình tay ba giữa 3 nhân vật do Quỳnh Thy, Quốc Trường và Quốc Huy đảm nhận. Với màu phim mang đậm chất hoài niệm cùng bối cảnh vùng biển Phú Yên đầy nắng gió, tác phẩm đặt ra câu hỏi về tình yêu, thời gian và cách mỗi người đối diện với quá khứ của chính mình.

Quốc Trường chia sẻ, trong Một thời ta đã yêu, vai diễn của anh có thời lượng vừa phải nhưng đủ ấn tượng với khán giả. Trong quá trình trao đổi cùng ê-kíp trước khi chính thức tham gia dự án, Quốc Trường ấn tượng bởi sự sâu sắc, góc nhìn hàn lâm từ đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa cùng sự "chịu chơi" của diễn viên - nhà sản xuất Quỳnh Thy.

"Tôi được một người bạn giới thiệu gặp nhà sản xuất Quỳnh Thy. Trước đây, lúc tôi mới vào nghề thì cô ấy đã là siêu mẫu nổi tiếng. Thực lòng, tôi nhận lời đến gặp Quỳnh Thy vì muốn xem cô ấy ngoài đời thế nào, chứ không nghĩ sẽ hợp tác chung trong một bộ phim.

Nhưng khi nói chuyện, tôi thấy Thy dễ thương. Cô ấy cũng rất nghiêm túc, chịu chơi với mảng điện ảnh. Dần dần, tôi tìm hiểu và nói chuyện cùng đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa. Anh ấy am hiểu sâu về điện ảnh còn tôi cũng muốn thử sức với một bộ phim hàn lâm", Quốc Trường nói.

Quốc Trường: "Tội nghiệp cho những người bị đồn hẹn hò cùng tôi"

Về vấn đề thường được gán ghép hay vướng tin đồn tình cảm với các bóng hồng, Quốc Trường giải thích do anh "tương tác tốt với bạn diễn" và có nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm sau 17 năm vào nghề.

"Mọi người thấy tôi đứng với ai, đi ăn với ai hay chụp hình quảng cáo với ai cũng đồn. Tôi nghĩ có lẽ mình độc thân, có tuổi rồi mà chưa có gia đình nên mọi người mong đợi. Thực sự thì tôi không sao, nhưng tội nghiệp cho những cô gái bị đồn thổi. Mọi người hãy chờ đợi, đến khi nào có tin chính thức tôi sẽ thông báo.

Còn khi đóng phim, tôi luôn thân thiện với mọi người, tạo không khí thoải mái cho bạn diễn. Dù bạn diễn là sao hạng A hay mới vào nghề, tôi đều cư xử như nhau, tạo được năng lượng vui vẻ. Như phim này, tôi được đạo diễn bắt nhắn tin với Quỳnh Thy hằng ngày để tạo sự thân mật thật sự chứ không chỉ là diễn", Quốc Trường nói.

Về phía Quỳnh Thy, cô nhận được câu hỏi vì sao lựa chọn hợp tác cùng đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa thay vì những gương mặt ăn khách khác tại Việt Nam. Nhà sản xuất cho biết, cô đã cân nhắc rất nhiều về đề tài phim cũng như đạo diễn.

"Đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa là bác sĩ, nhưng cũng là biên kịch với rất nhiều tiểu thuyết, kịch bản, có nhiều kinh nghiệm ở Hollywood. Kịch bản này chính là đứa con tinh thần của anh, vì thế không ai thích hợp hơn anh Nghĩa để thực hiện bộ phim này.

Làm phim mà doanh thu cao thì ai cũng mong muốn, nhưng với tôi thì còn vì đam mê. Vì thế khi làm bộ phim này tôi không đặt nặng vấn đề doanh thu, mà tập trung chăm chút vào câu chuyện, sự chỉn chu trong sản xuất", Quỳnh Thy cho hay.

Một thời ta đã yêu dự kiến ra rạp từ ngày 15/5.