Quán quân Festival Tài năng Đông Nam Á hát 3 thứ tiếng, thần tượng Đức Phúc

Chiều 1/10, tại Hà Nội, Quán quân Festival Tài năng Đông Nam Á Lưu Quốc Vượng giới thiệu MV đầu tay Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào. Ngay trong buổi gặp gỡ, chàng trai 19 tuổi không giấu nổi sự phấn khích khi chia sẻ về nghệ sĩ mà anh luôn ngưỡng mộ - ca sĩ Đức Phúc.

Theo Quốc Vượng, Đức Phúc là hình mẫu hoàn hảo cho bất cứ nghệ sĩ trẻ nào, từ giọng hát chắc chắn và giàu cảm xúc, kỹ năng trình diễn toàn diện, đến sự cầu toàn trong từng khâu biểu diễn, trang phục, vũ đạo, tạo hình trên sân khấu và đặc biệt là năng lượng mạnh mẽ lan tỏa tới khán giả.

“Khi xem anh Đức Phúc trình diễn, tôi nhận ra rằng một nghệ sĩ không chỉ hát hay mà còn phải lôi cuốn người xem bằng toàn bộ hình ảnh, phong thái và cảm xúc”, Quốc Vượng chia sẻ.

Lưu Quốc Vượng tại buổi ra mắt MV “Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào” chiều 1/10 (Ảnh: Ban tổ chức).

Chàng trai 19 tuổi cho biết, ngay từ những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp, anh đã coi Đức Phúc là hình mẫu để học hỏi toàn diện, từ cách xử lý ca khúc, phối khí, biểu cảm đến phong cách biểu diễn trên sân khấu.

Đặc biệt, phần dự thi bài Phù Đổng Thiên Vương tại Intervision 2025 của Đức Phúc đã để lại ấn tượng sâu sắc với Vượng. “Đó là một phần trình diễn hoàn hảo, từ giọng hát, trang phục, vũ đạo, đạo cụ, cho đến visual… khiến ai xem cũng thích thú. Và đấy chính là con đường mà tôi theo đuổi”, nam ca sĩ bày tỏ.

Ngoài Đức Phúc, Quốc Vượng còn học hỏi từ các đàn anh, đàn chị như: SOOBIN, Hòa Minzy, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh… hay từ những chương trình trình diễn ấn tượng như: Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng… để định hình phong cách và nâng cao khả năng biểu diễn của bản thân.

Gần đây nhất, vào trung tuần tháng 9 vừa qua, Lưu Quốc Vượng đã đại diện Việt Nam tham gia và toả sáng tại Liên hoan Vũ điệu Văn hóa Quốc tế 2025 (Asan World Ethnic Dance Festival) tại Hàn Quốc, trình bày ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Nguyễn Văn Chung) bằng 3 thứ tiếng.

Với khả năng hoạt ngôn cùng tiếng Anh và tiếng Hàn trôi chảy, phần biểu diễn của anh để lại ấn tượng và ghi dấu một thành công đáng nhớ tại liên hoan.

MV được quay tại nhiều địa danh nổi tiếng của đất nước, kết hợp nhịp điệu hiện đại với âm sắc dân gian, tạo hình ảnh vừa thơ mộng vừa hùng vĩ (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau liên hoan, anh thực hiện MV Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng trên con đường nghệ thuật.

Ca khúc Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào do nhạc sĩ Phạm Việt Tuân sáng tác, ra đời nhân dịp Đại lễ A80. Thay vì ra mắt ngay dịp lễ, Lưu Quốc Vượng chọn thời điểm sau “cơn sốt” A80 để sản phẩm không bị chìm giữa hàng loạt ca khúc khác, đồng thời giữ trọn thông điệp yêu nước.

“Với tôi, những dịp lễ lớn là cơ hội tuyệt vời để lan tỏa tình yêu Tổ quốc đến đông đảo khán giả, nhưng đó không phải là thời điểm duy nhất. Tình yêu đất nước trong mỗi người dân Việt Nam luôn hiện hữu, tuôn trào dù ở đâu, bất kỳ lúc nào. Tôi hy vọng khán giả sẽ cảm nhận được năng lượng và thông điệp qua từng câu hát, từng khung hình”, Lưu Quốc Vượng lý giải.

MV được phối khí nhịp điệu hiện đại, trẻ trung, kết hợp âm sắc dân gian qua các nhạc cụ truyền thống, đồng thời đưa vào những câu hát đồng dao trẻ thơ để kết nối giá trị truyền thống và hiện đại. Hình ảnh trong MV được quay tại vùng cao Tây Bắc (Mù Cang Chải - Yên Bái) và vùng biển Thanh Hóa (Sầm Sơn), vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.