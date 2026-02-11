Phương Mỹ Chi mượn đồ Tóc Tiên diễn "Rock thiệp hồng" gây sốt tiệc tất niên

Trong tiệc tất niên của công ty, Phương Mỹ Chi cùng các thành viên nhóm DTAP gây thích thú khi hóa thân thành Tóc Tiên và dàn "em xinh" để tái hiện tiết mục mash-up Rock thiệp hồng - màn trình diễn từng gây sốt tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025.

Video ghi hình tiết mục được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội nhờ sự duyên dáng của các nghệ sĩ.

Xuất hiện trên sân khấu, Phương Mỹ Chi gây bất ngờ khi hóa trang giống Tóc Tiên từ kiểu tóc, trang điểm đến trang phục. Trong khi đó, các thành viên DTAP, mỗi người chơi một loại nhạc cụ, tái hiện đúng tinh thần của dàn nghệ sĩ trong tiết mục gốc.

Phương Mỹ Chi mượn đồ của Tóc Tiên để biểu diễn "Rock thiệp hồng" (Ảnh: Chụp màn hình).

Với tiết mục này, Phương Mỹ Chi bắt chước gần như trọn vẹn thần thái và phong cách trình diễn máu lửa của Tóc Tiên. Tuy không trực tiếp cất giọng hát mà chọn cách hát nhép, nữ ca sĩ vẫn nhập vai trọn vẹn, tạo nên bầu không khí vui nhộn.

Điểm nhấn của màn biểu diễn nằm ở khoảnh khắc cô "thay váy" ngay trên sân khấu. Nếu như trong phiên bản gốc, Tóc Tiên xuất hiện với hình ảnh gợi cảm sau lớp váy trắng, thì Phương Mỹ Chi lại tạo bất ngờ khi diện bộ trang phục cầu thủ bên trong. Màn chuyển đổi duyên dáng của cô khiến không khí buổi tiệc trở nên hài hước.

Phương Mỹ Chi mặc đồ cầu thủ, tạo bất ngờ khi biểu diễn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ về phần hóa thân, Phương Mỹ Chi cho biết, cô đã đặt riêng ê-kíp trang điểm và làm tóc để có tạo hình giống Tóc Tiên nhất có thể, thậm chí còn mượn luôn bộ trang phục mà đàn chị từng mặc trên sân khấu.

Bên dưới đoạn clip, Tóc Tiên cũng hài hước bình luận: "Cái áo của chị còn không mấy em?". Đáp lại, Phương Mỹ Chi dí dỏm: "Em mặc mà không dám ngồi vì sợ dơ áo, bảo quản kỹ lắm, chuẩn bị đem đi giặt hấp nữa".

Màn tái hiện Rock thiệp hồng của Phương Mỹ Chi và DTAP nhanh chóng nhận về nhiều lượt chia sẻ cùng bình luận tích cực. Sự lan tỏa của ca khúc cũng cho thấy sức nóng vẫn chưa hạ nhiệt sau hơn 10 ngày lễ trao giải khép lại.

Tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025, mash-up Rock thiệp hồng là màn kết hợp giữa Tóc Tiên và các "em xinh" gồm MAIQUINN, Đào Tử A1J, Muộii và Yeolan. Tiết mục ghi điểm nhờ cách sắp xếp ca khúc ăn ý, phần trình diễn giàu năng lượng cùng màn thay trang phục đầy bất ngờ của Tóc Tiên.

Trong khi đó, các "em xinh" gây ấn tượng với khả năng chơi nhạc cụ chuyên nghiệp, đặc biệt là phần đánh trống cuồng nhiệt của MAIQUINN.

Khoảnh khắc hài hước của Phương Mỹ Chi trên sân khấu (Ảnh: Chụp màn hình).

Tiết mục hiện giữ vị trí top 1 thịnh hành tại Việt Nam với hơn 5 triệu lượt xem, đồng thời vào top 7 thịnh hành toàn cầu và đạt thứ hạng cao tại Australia, Canada, Mỹ và Đức.

Bên cạnh đó, nhiều phần trình diễn khác tại Làn sóng xanh 2025 cũng tạo được dấu ấn như mash-up Nhà tôi có treo một lá cờ và Còn gì đẹp hơn của Noo Phước Thịnh hay Vạn sự như ý của Trúc Nhân.