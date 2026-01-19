Phùng Khánh Linh kể về giai đoạn sống chật vật, phải ăn bánh tráng qua ngày

Là một trong những nghệ sĩ theo đuổi con đường biểu diễn đa dạng và đầu tư nghiêm túc cho sân khấu, Phùng Khánh Linh ghi dấu ấn trong đêm nhạc GENfest MBillion tối 17/1 tại Hà Nội với hình ảnh mái tóc trắng nổi bật và phong thái tự tin trên sân khấu.

Xuyên suốt phần trình diễn, Phùng Khánh Linh trình bày các ca khúc quen thuộc như: Ước anh tan nát con tim, Em đau, Căn gác mùa hè, Hôm nay tôi buồn… kết hợp hát, chơi nhạc cụ, múa ballet và vũ đạo, tạo không khí sôi động cho chương trình.

Phùng Khánh Linh biểu diễn trong chương trình tại Hà Nội (Ảnh: Bin Leo).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí sau đêm diễn, Phùng Khánh Linh cho biết cô xem mỗi lần đứng trên sân khấu lớn là một trải nghiệm để học hỏi và hoàn thiện bản thân.

“Tôi nghĩ làm nghệ sĩ là một quá trình không ngừng trau dồi mỗi ngày. Đến bây giờ tôi vẫn luôn tự hỏi mình cần học thêm điều gì để có thể mang đến những phần trình diễn tốt hơn cho khán giả”, nữ ca sĩ nói.

Theo Phùng Khánh Linh, sự tự tin trên sân khấu không đến từ may mắn, mà là kết quả của quá trình rèn luyện bền bỉ. Trong thời gian qua, cô chủ động học múa, học nhảy, học thêm nhiều loại nhạc cụ khác nhau và tham gia các lớp diễn xuất để làm chủ hình thể, cảm xúc và khả năng biểu đạt, coi đó là nền tảng giúp mình vững vàng hơn trong hành trình làm nghề, khi cơ hội đến thì mình phải luôn ở trạng thái sẵn sàng.

Nhìn lại gần 10 năm kể từ khi bước ra từ một cuộc thi Giọng hát Việt 2015, hành trình của Phùng Khánh Linh không bằng phẳng như nhiều người vẫn nghĩ. Đó là quãng đường đi lên chậm rãi, nhiều va vấp, buộc nữ ca sĩ sớm đối diện với những thử thách khắc nghiệt của cả cuộc sống lẫn nghề nghiệp.

Ngay từ những ngày đầu theo đuổi âm nhạc, Phùng Khánh Linh đã phải gánh thêm biến cố gia đình khi bố lâm bệnh nặng. Áp lực mưu sinh, trách nhiệm với gia đình và sự bấp bênh của con đường nghệ thuật khiến cô sớm nhận ra lựa chọn của mình đòi hỏi sự bền bỉ hơn đam mê đơn thuần.

Năm 2018, cô quyết định rời bỏ môi trường quen thuộc để Nam tiến. Phùng Khánh Linh bộc bạch, đó cũng là giai đoạn khó khăn nhất, khi toàn bộ số tiền tích cóp được đều dồn cho âm nhạc, có lúc cô rơi vào cảnh chật vật.

"Hồi đó tôi dồn hết tiền làm nhạc, có đợt một tuần liền chỉ ăn bánh tráng vì không còn tiền ăn cơm. Tôi đã định bỏ cuộc để về quê rồi", nữ ca sĩ bồi hồi nhớ lại.

Chính trong những ngày tháng nhiều hoang mang và cô đơn ấy, ca khúc Hôm nay tôi buồn ra đời. Bài hát như một lời tự sự giản dị nhưng chạm đến cảm xúc của đám đông, trở thành dấu mốc giữ cô ở lại với nghề. "May sao sau 2 tuần bài hát được mọi người đón nhận, chính khán giả đã trao cho tôi cơ hội được sống với âm nhạc", nữ ca sĩ nói.

Phùng Khánh Linh nhận danh hiệu Top 10 nữ ca sĩ được yêu thích nhất 2025 tại Giải thưởng Âm nhạc Làn sóng xanh 2025 (Ảnh: Trang Nguyễn).

"Em đau" - sáng tác Phùng Khánh Linh dành tặng bố - được Spotify (dịch vụ nghe nhạc trực tuyến) trao tặng cúp “Đóa Hồng Nhạc Việt” (Ảnh: Hải Nguyễn).

Tuy nhiên, biến cố lớn nhất thay đổi hoàn toàn nhãn quan của Linh chính là sự ra đi của người cha vào năm 2024, sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Với Linh, cha không chỉ là người thân mà còn là người thầy đầu tiên dạy cô cách đứng trên sân khấu từ thuở nhỏ.

Mất mát này khiến cô nhận ra sự vô thường của danh vọng. Từ một nghệ sĩ từng khao khát được nổi tiếng bằng mọi giá, Linh của hiện tại chọn cách hát để xoa dịu trái tim thay vì chạy theo thành tích.

Nữ ca sĩ bộc bạch: “Nỗi buồn với tôi là một món quà. Nó giúp mình chậm lại, lắng nghe và cảm nhận cuộc sống sâu sắc hơn”. Với Phùng Khánh Linh, việc đối diện và chấp nhận những cảm xúc tiêu cực là một phần không thể thiếu trong hành trình sáng tạo.

Ngay cả khi từng bị gọi là “nữ hoàng flop” - cách nói mang tính trào phúng trên mạng xã hội để chỉ những nghệ sĩ có sản phẩm chưa đạt hiệu ứng thương mại như kỳ vọng - Phùng Khánh Linh cho biết, cô đón nhận điều đó với tâm thế bình thản.

“Tôi không bị ảnh hưởng quá nhiều. Khi mọi người còn nhắc đến, tôi hiểu rằng họ vẫn kỳ vọng và mong muốn âm nhạc của mình được lan tỏa rộng rãi hơn”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Điều khiến nhiều người bất ngờ khi tiếp xúc với Phùng Khánh Linh là lối sống kín đáo và tiết chế. Dù cát-xê hiện tại đã tăng gấp 20-30 lần so với thời mới vào nghề, nữ ca sĩ vẫn giữ nếp sinh hoạt giản dị, không chạy theo hình ảnh hào nhoáng.

Cô tiết lộ rằng, mình vẫn đang ở nhà thuê sau 10 năm làm nghề. Phần lớn nguồn lực kinh tế từ âm nhạc được cô ưu tiên tái đầu tư cho các dự án tiếp theo, thay vì phục vụ cho đời sống xa hoa.

Chính tư duy cầu thị đó đã dẫn Phùng Khánh Linh đến những bước đi táo bạo trong album Giữa một vạn người, từ việc hợp tác với các ê-kíp sản xuất quốc tế đến cách tiếp cận âm nhạc chỉn chu.

Với nữ ca sĩ, đây không phải lựa chọn để phô trương, mà là cách thể hiện sự nghiêm cẩn với nghề: "Tôi muốn lắng nghe thế giới bên ngoài nhiều hơn để mang đến những trải nghiệm âm nhạc chất lượng nhất cho người nghe".

Phùng Khánh Linh cho biết cô duy trì lối sống giản dị, không chạy theo hình ảnh hào nhoáng, ưu tiên tái đầu tư thu nhập từ âm nhạc cho các dự án cá nhân (Ảnh: Bin Leo).

Sự thành thật của Phùng Khánh Linh còn thể hiện qua cách cô đối diện với đời sống tình cảm. Nữ ca sĩ cho biết cô đã độc thân suốt 4 năm, kể từ khi chia tay bạn trai cũ, một phần vì dành phần lớn thời gian và năng lượng cho âm nhạc, phần khác vì muốn để cảm xúc đến một cách tự nhiên, thay vì bước vào mối quan hệ vì áp lực tuổi tác hay kỳ vọng xã hội.

Khoảng thời gian này giúp Phùng Khánh Linh có điều kiện nhìn lại chính mình, đặc biệt thông qua các sáng tác. Nói về ca khúc Anh là thằng tồi, nữ ca sĩ đính chính đây không phải bài hát viết để trách móc người cũ.

“Anh là thằng tồi thực chất là bài hát yếu đuối nhất của tôi. Nó diễn tả những nỗi khổ xuất phát từ việc tôi tự kỳ vọng quá nhiều vào chính mình, chứ không phải do một ai khác”, cô chia sẻ.

Sau một thập kỷ làm nghề, Phùng Khánh Linh dần rời xa hình ảnh hướng nội quen thuộc, trở nên cởi mở hơn với những lát cắt đời thường và nét hài hước trên mạng xã hội, thay vì giữ một khuôn mẫu an toàn trước công chúng. Theo cô, đây là cách thể hiện con người gần với đời sống nhất, thay vì duy trì một khuôn mẫu an toàn trước công chúng.