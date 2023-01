Phong Thiên trở thành Quán quân "So, You Think You Can Model 2022"

Đêm chung kết "So, You Think You Can Model 2022" vừa phát sóng trên kênh VTV9, Đài Truyền hình Việt Nam. Ngôi vị Quán quân mùa đầu tiên của chương trình đã gọi tên thí sinh Nguyễn Đức Phong Thiên, 9 tuổi, đến từ tỉnh Bắc Ninh. Danh hiệu Á quân 1 thuộc về Đồng Vân Anh, Á quân 2 - Vy Hoàng Bảo Vy.

Nguyễn Đức Phong Thiên (giữa) đăng quang "So, You Think You Can Model" mùa đầu tiên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"So, You Think You Can Model" là cuộc thi tìm kiếm những tài năng trong lĩnh vực người mẫu, thời trang, độ tuổi từ 5 đến 13. Ban giám khảo chương trình gồm: Nhà thiết kế Ruby Phạm, nhà thiết kế Hoàng Minh Hà, ca sĩ Kyo York, ca sĩ Ngọc Khuê.

Trong 4 tháng gồm 13 tập được phát sóng, Phong Thiên đã thể hiện tài năng, tự tin trước ống kính và xuất sắc vượt qua nhiều yêu cầu khắt khe của cuộc thi ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, MC, diễn xuất, dancer…

Thể hiện nổi bật của Phong Thiên không chỉ chinh phục ban giám khảo mà còn cả những khán giả theo dõi chương trình. Trong tập chung kết, Phong Thiên gửi lời cảm ơn ban tổ chức, ban giám khảo cùng các vị huấn luyện viên, gia đình, khán giả đã đồng hành cùng cậu bé trong hành trình 4 tháng của cuộc thi.

Không chỉ có thành tích nổi bật về lĩnh vực người mẫu, trước đó, Phong Thiên còn xuất hiện trong các MV ca nhạc, tham gia ca hát, điện ảnh và làm MC nhiều chương trình dành cho thiếu nhi.

Từ năm 6 tuổi, Phong Thiên đã sải bước trên nhiều sàn runway như Thailand Fashion Week, Luxury Brand Global Fashion Week. Gần nhất, Phong Thiên góp mặt trên sàn diễn thời trang quốc tế như Tuần lễ Thời trang Thái Lan, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam...

Sau khi giành ngôi vị Quán quân "So, You Think You Can Model 2022", Phong Thiên không chỉ nhận được phần thưởng 150 triệu đồng từ chương trình mà còn được bố mẹ thưởng nóng một số tiền lớn, với mong muốn làm hành trang vững chắc trên con đường nghệ thuật của con trai.

Bố mẹ Phong Thiên luôn tôn trọng đam mê, sở thích của cậu bé và tạo điều kiện hết mực để con trai phát triển nghệ thuật ngay từ thuở nhỏ. Phát triển tài năng nghệ thuật toàn diện là vậy nhưng Phong Thiên vẫn duy trì thành tích học tập tốt ở trường. Vì lẽ đó, cha mẹ của cậu càng trân trọng nỗ lực của con trai và luôn có những phần thưởng kịp thời, khích lệ tinh thần.

Phong Thiên không chỉ nổi bật trên sàn catwalk mà còn lấn sân ca hát, MC, điện ảnh,... Cậu còn có tài năng vũ đạo, từng góp mặt trên sân khấu lớn cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi như danh ca Ngọc Sơn, Randy, Hoàng Châu, Hồ Văn Cường…