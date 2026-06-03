Phim “Mưa đỏ” đối đầu “Tử chiến trên không”

Thông tin được Ban tổ chức DANAFF IV công bố tại cuộc họp báo ngày 3/6.

Hạng mục Phim Việt Nam dự thi năm nay ngoài Mưa đỏ (Đặng Thái Huyền) và Tử chiến trên không (Hàm Trần) còn có sự góp mặt của loạt phim gây chú ý như: Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng (Đỗ Quốc Trung), Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang), Anh hùng (Võ Thạch Thảo), Bẫy tiền (Oscar Dương), Tài (Mai Tài Phến), Cục vàng của ngoại (Khương Ngọc), Mang mẹ đi bỏ (Mo Hong Jin), Truy tìm long diên hương, (Dương Minh Chiến), Ốc mượn hồn (Đinh Tuấn Vũ).

Ở hạng mục Phim châu Á dự thi quy tụ 13 phim đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ: Việt Nam, Philippines, Singapore, Brunei, Thái Lan; Nhật Bản; Hàn Quốc; Trung Quốc; Pakistan, Ấn Độ và 1 phim hợp tác sản xuất gồm các quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Hy Lạp và Saudi Arabia.

Trong đó Quán Kỳ Nam (Leon Lê) là phim Việt Nam duy nhất tranh giải hạng mục này.

Phim điện ảnh "Mưa đỏ" cùng "Tử chiến trên không" tranh giải tại LHP châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (Ảnh: Nhà sản xuất).

DANAFF IV sẽ diễn ra từ ngày 28/6 đến ngày 4/7, sự kiện do UBND thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp tổ chức.

Với khẩu hiệu "Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới", DANAFF IV tiếp tục hướng tới mục tiêu tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, đồng thời mở rộng không gian giao lưu, hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới.

Phát biểu tại họp báo, TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), đồng Trưởng Ban tổ chức DANAFF IV, Giám đốc Liên hoan phim - cho rằng sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các thương hiệu văn hóa là động lực để những người làm DANAFF tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng một liên hoan phim chuyên nghiệp, có bản sắc và sức lan tỏa trong khu vực.

Bà Ngô Phương Lan chia sẻ: "Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, và trong đó, các thương hiệu văn hóa, các sự kiện của ngành văn hóa nghệ thuật như liên hoan phim được quan tâm. Đó thực sự là niềm vui và động viên đối với chúng tôi. Tuy nhiên, để kiên trì theo đuổi những mục tiêu đã đặt ra từ đầu thì cần sự cố gắng mỗi ngày và sự chung tay của rất nhiều người".

Theo bà Lan, DANAFF IV là kỳ liên hoan phim có quy mô mở rộng cùng nhiều chương trình mới. Sự kiện quy tụ 102 bộ phim với khoảng 200 suất chiếu tại các cụm rạp ở Đà Nẵng. Khán giả không chỉ được thưởng thức các tác phẩm điện ảnh đến từ nhiều quốc gia mà còn có cơ hội giao lưu trực tiếp với nghệ sĩ, đạo diễn và ê-kíp làm phim sau các suất chiếu.

Các ngôi sao điện ảnh các thế hệ của thế giới cũng sẽ đến nhiều hơn năm ngoái và có nhiều điều để trao đổi hơn.

Trong khuôn khổ DANAFF IV, diễn ra nhiều hoạt động dày đặc.

Chương trình Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới, công chiếu 17 phim từ cuối thập niên 1980 đến những năm 2000.

Một điểm mới khác là chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ với 11 tác phẩm cùng các suất chiếu đặc biệt. Đây được xem là cơ hội để công chúng tiếp cận những dấu mốc quan trọng trong lịch sử điện ảnh Mỹ, đồng thời tìm hiểu sự thay đổi của ngôn ngữ điện ảnh và phương thức sản xuất qua nhiều thế hệ.

Theo Ban tổ chức, chương trình còn có cuộc trò chuyện giữa đạo diễn Charlie Nguyễn và nữ diễn viên Ana Thu Nguyễn, gương mặt tham gia bộ phim Mortal Kombat II.

TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), đồng Trưởng Ban tổ chức DANAFF IV, Giám đốc Liên hoan phim - phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh đó là 3 cuộc hội thảo chuyên đề lớn: Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới (chiều 29/6); Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ số và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh (chiều 30/6) và Công nghiệp điện ảnh Mỹ - Một số mô hình thành công và gợi mở cho Việt Nam (sáng 3/7).

Đặc biệt, lần đầu tiên DANAFF giới thiệu chương trình DANAFF Industry Days - Ngày kết nối ngành công nghiệp điện ảnh. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đưa liên hoan phim tiến gần hơn đến mô hình của các sự kiện điện ảnh quốc tế. Chương trình sẽ tạo cơ hội gặp gỡ giữa nhà sản xuất, phát hành, các doanh nghiệp điện ảnh Việt Nam với đối tác quốc tế, đồng thời giới thiệu những dự án mới của thị trường điện ảnh trong nước.

Song song với đó là chuỗi hoạt động thuộc DANAFF Talents gồm Vườn ươm dự án, Script Lab và các lớp đào tạo diễn xuất, sản xuất phim dành cho các nhà làm phim trẻ. Nhiều chuyên gia quốc tế đến từ Pháp, Singapore, Hoa Kỳ và các nước châu Á sẽ trực tiếp hướng dẫn học viên.