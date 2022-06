Phạm Anh Khoa sinh năm 1985 được biết đến là một nam ca sĩ chuyên hát dòng nhạc Rock mạnh mẽ, sôi động. Anh bắt đầu nổi tiếng sau khi tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn năm 2006.

Sau thành công trong cuộc thi này, Phạm Anh Khoa phát hành album đầu tay thể hiện sự mạnh mẽ, cá tính trong âm nhạc. Với sự hỗ trợ của hai nhạc sĩ nổi tiếng Đức Trí, Võ Thiện Thanh, album của Phạm Anh Khoa đã được đông đảo khán giả đón nhận.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa (Ảnh: Phạm Anh Khoa).

Sau thời gian chạy show "mệt nghỉ", vài năm trở lại đây, Phạm Anh Khoa ít xuất hiện trong những chương trình ca nhạc giải trí mà dành thời gian chăm sóc tổ ấm riêng.

Theo như lời chia sẻ của bà xã của Phạm Anh Khoa thì nam ca sĩ gốc Khánh Hòa đã dọn về ở một khu dân cư lao động, nơi đó cả gia đình anh được trải nghiệm một cuộc sống không nhộn nhịp của showbiz mà chỉ có tình yêu thương của bà con hàng xóm.

Sau những thăng trầm trong cuộc sống, giờ đây Phạm Anh Khoa cho biết, anh muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và trở thành một người bố tốt. Cũng vì lý do ấy, ánh đèn sân khấu không còn là mục tiêu lớn nhất của đời anh. Thay vào đó, chàng ca sĩ 37 tuổi có thể hát bất cứ đâu cho bà con nghe.

Mới đây thông tin Phạm Anh Khoa nhận lời góp mặt trong show thời trang Welcome to the Jungle của nhà thiết kế Hà Linh Thư khiến nhiều khán giả tò mò và mong đợi được xem Phạm Anh Khoa tái xuất. Hà Linh Thư nói: "Bộ sưu tập xuân hè 2022 lấy cảm hứng từ dòng nhạc này nên Phạm Anh Khoa sẽ là người mở màn phù hợp".

Siêu mẫu Xuân Lan đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất và đạo diễn catwalk trong show diễn. Ngoài ra, nữ huấn luyện viên Quý ông Hoàn mỹ cũng sẽ tham gia trình diễn trong show diễn thú vị này.

Từ trái sang: Tùng Leo, Hà Linh Thư, Xuân Lan, Minh Kha (Ảnh: Xuân Lan).

Bên cạnh đó, Nam vương Hòa bình Minh Kha cũng tham gia chương trình, sóng đôi cùng với một nữ siêu mẫu đình đám. Thời gian gần đây, chàng trai gốc Biên Hòa tất bật với nhiều dự án lớn qua những vai trò khác nhau như người mẫu, đại sứ thương hiệu và giám khảo các chương trình tuyển chọn tài năng… Trưởng thành sau cuộc thi The Next Gentleman - Quý ông Hoàn mỹ, Minh Kha, thí sinh thuộc đội Xuân Lan chiếm cảm tình của khán giả bởi sự điềm đạm và nụ cười tỏa nắng.

Từng tham gia các show diễn thời trang lớn trong và ngoài nước, chàng trai đến từ Đồng Nai Minh Kha liên tục được mời làm giám khảo cho những buổi tuyển chọn người mẫu trẻ. Minh Kha cho biết, anh luôn nỗ lực trong mọi công việc mà mình theo đuổi và hạnh phúc khi được "đàn chị" Xuân Lan tận tâm hỗ trợ.