Pax Thiên lộ diện bên mẹ nuôi Angelina Jolie, đập tan tin đồn “đã qua đời”

Trước đó một ngày, cộng đồng mạng xôn xao khi một tài khoản Facebook đăng tải thông tin cho rằng Pax Thiên đã qua đời. Dù gia đình không lên tiếng phản hồi trực tiếp, việc anh xuất hiện khỏe mạnh, vui vẻ tại sự kiện đã phần nào dập tắt những đồn đoán vô căn cứ.

Từ trái sang: Maddox, Knox, Pax Thiên xuất hiện tại lễ tốt nghiệp của em gái (Ảnh: News).

Pax Thiên cùng mẹ nuôi Angelina Jolie và các anh em tham dự lễ tốt nghiệp của em gái Zahara tại Đại học Spelman. Gia đình nổi tiếng nhanh chóng lọt vào ống kính giới săn ảnh và nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Zahara hoàn thành chương trình Cử nhân Nghệ thuật chuyên ngành Tâm lý học. Trong ngày đặc biệt của con gái, Angelina Jolie diện trang phục tông xám thanh lịch, trong khi các con trai Maddox, Pax Thiên và Knox xuất hiện với phong cách chỉn chu.

Pax Thiên gây chú ý với hình ảnh lịch lãm khi kết hợp áo sơ mi trắng cùng quần âu màu xám đậm. Thần thái điềm tĩnh và phong cách trưởng thành của chàng trai gốc Việt nhận nhiều lời khen từ công chúng.

Tại sự kiện, Pax Thiên còn mang theo máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc cho em gái. Anh vốn có niềm đam mê đặc biệt với nhiếp ảnh và từng tham gia chụp ảnh hậu trường cho các dự án phim do Angelina Jolie đạo diễn.

Pax Thiên đi cùng mẹ nuôi, Angelina Jolie (Ảnh: People).

Trong các video được chia sẻ, Zahara rạng rỡ bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp, trong khi Angelina Jolie cùng các thành viên trong gia đình chăm chú theo dõi từ khán đài. Cô tham gia đầy đủ các nghi thức truyền thống của trường và hòa mình vào không khí lễ hội cùng các tân cử nhân.

Brad Pitt không xuất hiện tại sự kiện. Truyền thông quốc tế cho biết nam tài tử và các con đã có mối quan hệ xa cách trong nhiều năm qua. Lễ tốt nghiệp diễn ra chỉ vài tuần sau khi Zahara công khai ca ngợi mẹ tại một sự kiện của hội nữ sinh.

“Mẹ là người phụ nữ vị tha, yêu thương và thấu hiểu nhất”, Zahara chia sẻ. Cô cũng nhắc lại hành trình được nhận nuôi từ Ethiopia và lớn lên trong một gia đình ngập tràn tình yêu thương.

"Tôi được nhận nuôi khi mới 6 tháng tuổi và có những anh chị em tuyệt vời, cùng một người mẹ đã nuôi dạy chúng tôi với những giá trị như giúp đỡ người khác, sống tử tế và luôn nỗ lực phát triển bản thân. Trong một thế giới mà sự tử tế đôi khi bị bỏ qua và việc giúp đỡ người khác phải trả giá, tôi biết ơn vì có một hình mẫu cho mình hiểu thế nào là một con người tử tế", Zahara nói.

Pax Thiên là cậu bé gốc Việt được Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi (Ảnh: People).

Trong 6 người con của Angelina Jolie, Pax Thiên là một trong những đứa con được truyền thông quốc tế quan tâm. Nam thanh niên sinh năm 2003 được Angelina Jolie và chồng cũ, Brad Pitt, nhận nuôi tại Việt Nam vào năm 2007. Sau khi cha mẹ nuôi ly hôn năm 2016, anh sống cùng Angelina Jolie.

Sau khi tốt nghiệp trung học năm 2021, Pax Thiên tập trung theo đuổi đam mê nghệ thuật thay vì theo học đại học. Từ một cậu bé rụt rè, né tránh ống kính truyền thông trong những ngày đầu sang Mỹ, Pax Thiên đã trở thành một thanh niên cá tính, theo đuổi con đường sáng tạo độc lập. Anh duy trì việc học tiếng Việt, phát triển các kỹ năng nghệ thuật và tiếp xúc với ngành công nghiệp giải trí.

Ngoài hỗ trợ mẹ trong các dự án điện ảnh, Pax Thiên còn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thị giác và truyền thông số với nghệ danh Embitto. Các tác phẩm của anh mang phong cách trừu tượng, kết hợp nhiều chất liệu sáng tạo khác nhau.

Năm 2024, Pax Thiên từng gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khi điều khiển xe đạp điện. Sau vụ việc, anh vấp phải nhiều tranh cãi liên quan đến ý thức an toàn giao thông và dần trở nên kín tiếng hơn trước truyền thông.

Pax Thiên đồng hành cùng mẹ nuôi trong nhiều năm qua (Ảnh: Getty).

Mối quan hệ giữa Pax Thiên và cha nuôi Brad Pitt cũng nhiều lần trở thành chủ đề được dư luận quan tâm. Theo nhiều nguồn tin quốc tế, nam diễn viên hiện không còn giữ liên lạc thường xuyên với các con nuôi kể từ sau cuộc ly hôn với Angelina Jolie.

Theo TMZ, Pax Thiên đang theo đuổi con đường sản xuất phim và tích cực mở rộng các mối quan hệ trong ngành công nghiệp điện ảnh. Anh từng có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực điện ảnh khi đảm nhận vai trò trợ lý đạo diễn cho Angelina Jolie ở dự án Without Blood (2022), đồng thời tham gia hỗ trợ sản xuất trong bộ phim Maria (2024) do nữ diễn viên đóng chính.

Ngoài ra, anh cũng từng làm nhiếp ảnh hiện trường cho dự án First They Killed My Father (2017) được quay tại Campuchia.

Angelina Jolie từng chia sẻ rằng Pax Thiên là người sống tình cảm, gần gũi và luôn quan tâm đến các em, trái ngược với hình ảnh nổi loạn mà truyền thông đôi khi gán cho anh.