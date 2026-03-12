“Ông chú 60 tuổi” gây sốt vì sở hữu cơ bụng 6 múi như thanh niên

Chuando Tan không phải là cái tên xa lạ với cộng đồng mạng châu Á. Nam nghệ sĩ người Singapore gây ấn tượng với vẻ đẹp “không tuổi”. Ở tuổi 60, anh vẫn duy trì vóc dáng cường tráng, phong độ không thua kém nhiều thanh niên.

Trong những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, Chuando Tan khoe cơ bụng 6 múi rõ nét, thân hình săn chắc. Làn da của anh cũng gần như không lộ dấu hiệu lão hóa. Bên cạnh đó, phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại của nam người mẫu cũng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Mới đây, loạt ảnh cận cảnh cơ bụng 6 múi cùng vóc dáng săn chắc của Chuando Tan tiếp tục gây chú ý trên mạng xã hội. Trong loạt ảnh, người mẫu 60 tuổi cởi trần khoe cơ bắp vạm vỡ và thân hình gần như không có mỡ thừa. Anh cũng gây ấn tượng với gương mặt góc cạnh cùng mái tóc bồng bềnh lãng tử.

Một người dùng mạng bình luận: “Đây là một trong những người đàn ông châu Á hiếm hoi được đánh giá hấp dẫn trên toàn cầu. Không chỉ có ngoại hình trẻ trung, anh còn toát lên thần thái tri thức”.

Một người hâm mộ khác chia sẻ: “Ngoại hình của anh ấy gần như hoàn hảo. Anh luôn chăm chỉ, kiên trì theo đuổi mục tiêu và biết cách chăm sóc bản thân”.

Đầu tháng 3 này, nhân dịp tròn 60 tuổi, Chuando Tan cũng đăng tải một thông điệp đáng chú ý. Anh viết: “Sinh nhật lần thứ 60 khiến tôi nhận ra thời gian là tài sản quý giá nhất. Mỗi bình minh đều là một món quà. Điều quan trọng là được sống hòa hợp với thiên nhiên, ánh nắng mặt trời và những giá trị bền vững. Tôi mong thế giới luôn hòa bình”.

Chuando Tan sinh ra tại Singapore và bắt đầu bước vào làng mẫu từ năm 16 tuổi. Trong thập niên 1980-1990, anh trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn thời trang, xuất hiện trên các tạp chí nổi tiếng và tham gia nhiều chiến dịch quảng cáo.

Sau khi thành công với vai trò người mẫu, Chuando Tan lấn sân sang ca hát, diễn xuất và sau đó trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Anh cũng xuất bản một số cuốn sách chia sẻ bí quyết duy trì ngoại hình và lối sống lành mạnh.

Ngôi sao người Singapore từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế như Janet Jackson, Rita Ora, Thư Kỳ (Shu Qi) hay Angelababy. Ngoài ra, anh còn sáng lập Ave Management - công ty quản lý người mẫu quốc tế.

Trong cuộc trò chuyện với SCMP vào năm 2025, Chuando Tan cho biết vẻ ngoài trẻ trung của mình không đến từ phẫu thuật thẩm mỹ hay mỹ phẩm đắt tiền, mà chủ yếu nhờ yếu tố di truyền cùng lối sống kỷ luật.

Theo anh, sức khỏe và vóc dáng phụ thuộc khoảng 70% vào chế độ ăn uống và 30% vào việc tập luyện. Vì vậy, Chuando Tan duy trì thực đơn lành mạnh với trứng, ức gà, cá tươi, rau xanh và trái cây nhằm tăng cơ, giảm mỡ.

Bữa sáng của anh thường gồm sinh tố protein hoặc yến mạch trộn trứng, mật ong và bơ. Bữa trưa và tối thường là các món đơn giản như gà hoặc cá hấp ăn kèm cơm và rau.

Nam người mẫu cũng không uống cà phê hoặc trà, tránh thuốc lá và đồ uống có cồn. Thay vào đó, anh uống nhiều nước trong ngày.

Chuando Tan hạn chế thức khuya, cố gắng ngủ trước 23h để duy trì năng lượng cho ngày làm việc mới. Mỗi ngày, anh dành khoảng 90 phút để tập luyện nhằm duy trì sức khỏe và vóc dáng săn chắc.

Theo The Straits Times, ngoài hình thể ấn tượng, gu thời trang của Chuando Tan cũng được nhiều người học hỏi. Tài khoản mạng xã hội của anh hiện thu hút hơn 1,9 triệu người theo dõi.

Trong cuốn sách đầu tay phát hành năm 2025 mang tên Trong cuộc đời, không cần lần nào cũng thắng, Chuando Tan chia sẻ triết lý sống cũng như kinh nghiệm tập luyện và chăm sóc cơ thể.

Anh thường xuyên tập các bài tập tổng hợp với tạ để tăng cường sức mạnh cơ bắp. Những bài tập này giúp đốt cháy nhiều calo, cải thiện sự phối hợp giữa các nhóm cơ và tăng cường sức mạnh cơ lõi.

Mỗi tuần, Chuando Tan bơi từ 3 đến 5 buổi. Ngoài ra, anh còn xen kẽ các hoạt động như nhảy dây, chạy bộ hoặc đi bộ nhanh.

Nam người mẫu cũng khuyến khích mọi người tiếp xúc ánh nắng ở mức vừa phải để cơ thể tổng hợp vitamin D, nhưng lưu ý việc tắm nắng quá nhiều có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa da.

Theo Chuando Tan, việc duy trì các mối quan hệ thân thiết cũng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tinh thần. Nhiều nghiên cứu cho thấy kết nối xã hội có thể giúp giảm nguy cơ trầm cảm và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Anh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy tích cực. “Nuôi dưỡng sự lạc quan và sẵn sàng đón nhận thử thách mới có thể giúp giảm tác động của lão hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống”, Chuando Tan viết.

Khi được hỏi liệu bản thân có phải là “biohacker” - khái niệm người cố gắng đảo ngược tuổi sinh học - hay không, Chuando Tan cho biết anh không nghĩ như vậy. “Tôi chỉ cố gắng sống lành mạnh. Tôi vẫn cảm nhận bản thân đang già đi mỗi ngày như mọi người”, anh chia sẻ.

Nhiếp ảnh gia Singapore không phủ nhận mình cũng có nếp nhăn hay dấu hiệu tuổi tác. Tuy nhiên, anh chọn đón nhận và chăm sóc bản thân. “Tôi không cố tỏ ra trẻ trung. Tôi chỉ muốn khỏe mạnh và hạnh phúc với chính mình”, anh bày tỏ.

Về đời tư, Chuando Tan khá kín tiếng và hiếm khi tiết lộ chuyện tình cảm. Một số nguồn tin cho biết anh từng kết hôn ở tuổi 21 và ly hôn sau 6 năm. Từ đó đến nay, nam người mẫu hầu như không nhắc đến chuyện riêng tư trong các cuộc phỏng vấn.

Ảnh: IG/Vogue