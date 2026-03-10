Cuộc sống hiện tại của “nhà sư đẹp trai nhất Myanmar” từng gây sốt mạng

Năm 2021, Paing Takhon trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều trên các nền tảng mạng xã hội khi loạt ảnh đi tu của anh lan truyền mạnh mẽ. Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, bài đăng đã thu hút hơn 120.000 lượt thích, 14.000 lượt chia sẻ và khoảng 8.500 bình luận.

Sức hút nhanh chóng tăng cao, giúp Paing Takhon trở thành hiện tượng mạng chỉ sau một đêm. Từ đó, truyền thông và người hâm mộ ưu ái gọi anh là “nhà sư đẹp trai nhất Myanmar”.

Được biết, những bức ảnh gây chú ý được thực hiện trong một khóa tu ngắn hạn kéo dài 10 ngày. Chia sẻ về quãng thời gian này, anh viết: “Năm 2021 của tôi bắt đầu bằng khóa tu kéo dài 10 ngày. Tôi cảm thấy bình yên và hiểu bản thân mình hơn”.

Trước khi nổi tiếng rộng rãi trên mạng xã hội, Paing Takhon (SN 1996) đã là người mẫu, diễn viên và MC được yêu thích tại Myanmar. Anh từng làm gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu tại Myanmar và Thái Lan.

Sở hữu chiều cao 1,88m, thân hình săn chắc cùng gương mặt nam tính, Paing Takhon nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều nhãn hàng săn đón và mở rộng sang lĩnh vực diễn xuất.

Năm 2021, anh được trang phê bình sắc đẹp độc lập của Mỹ TC Candler bình chọn đứng đầu danh sách 100 gương mặt điển trai nhất thế giới.

“Tôi rất biết ơn sự ủng hộ của mọi người. Sự nổi tiếng đến nhanh khiến tôi bất ngờ, nhưng tôi luôn cố gắng giữ mình sống giản dị và chân thành”, anh nói khi trở nên nổi tiếng "chỉ qua một đêm".

Paing Takhon còn được biết đến với xuất thân trong gia đình có điều kiện. Anh là con trai của chủ sở hữu ngân hàng United Amara Bank - một trong những ngân hàng đầu tư lớn tại Myanmar. Nhờ vậy, nam người mẫu đôi khi được truyền thông gọi là “người nổi tiếng quý tộc” của nước này.

Năm 2019, Paing Takhon từng tiết lộ kế hoạch thành lập công ty cá nhân mang tên KHON, dự định kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp. Dù có gia thế khá giả, anh được nhận xét có lối sống giản dị và yêu động vật.

Hiện nay, Paing Takhon vẫn là một trong những người mẫu, diễn viên được săn đón tại Myanmar. Trang cá nhân của anh với hơn 855.000 người theo dõi thường xuyên thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác từ người hâm mộ ở nhiều quốc gia.

Tháng 2/2025, nam người mẫu xác nhận đã đính hôn với bạn gái sau gần 5 năm hẹn hò. Vợ tương lai của anh là người mẫu Linn Mya Phu và hơn anh 1 tuổi. Cặp đôi công khai mối quan hệ vào tháng 8/2024 thông qua bài đăng trên trang cá nhân của Paing Takhon.

Tại lễ đính hôn, nam người mẫu chia sẻ: “Bốn năm trước, anh từng hứa sẽ cưới em khi bước sang tuổi 28. Giờ ngày đó đã đến và anh sẵn sàng dành cả đời để chăm sóc em”.

Dù đã hẹn hò nhiều năm, Paing Takhon trước đó hiếm khi nhắc đến bạn gái nhằm giữ sự riêng tư cho cô. Linn Mya Phu cũng khá kín tiếng trên mạng xã hội khi để trang cá nhân ở chế độ riêng tư.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, cặp đôi thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Paing Takhon từng bày tỏ mong muốn xây dựng gia đình và tưởng tượng về cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu.

Với Paing Takhon, sau ánh hào quang của sự nổi tiếng, điều anh hướng tới vẫn là một cuộc sống yên bình và trọn vẹn bên gia đình. Nói về cuộc sống hiện tại, Paing Takhon không giấu mong muốn xây dựng một tổ ấm bên người mình yêu. “Tôi luôn mơ một ngày thức dậy và thấy cô ấy ở bên cạnh, cùng xây dựng một gia đình và chăm sóc những đứa trẻ của chúng tôi”, anh thổ lộ.

Ảnh: IG/News