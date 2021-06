Nữ vũ công bị quấy rối khi đang nhảy gợi cảm trên đường phố

Dân trí Yingqi - thành viên nhóm khiêu vũ 404 Dance Crew bức xúc kể lại việc cô bị quấy rối khi đang thực hiện một bài nhảy gợi cảm tại Quảng trường Thời đại (New York, Mỹ).

Ngày 22/6, truyền thông Hàn Quốc đưa tin về việc một nữ nghệ sĩ châu Á bị quấy rối khi đang trình diễn trên đường phố ở Mỹ. Trong video ghi lại từ hiện trường, khán giả nhìn rõ một người đàn ông tiến đến từ phía sau và có hành động quấy rối tình dục với Yingqi khi cô đang nhảy cùng đồng đội.

Trước khi có hành động đáng lên án với Yingqi, người đàn ông này đã đứng theo dõi phần trình diễn của nhóm nhảy khá lâu. Yingqi thực sự sợ hãi trước sự động chạm của người lạ mặt nhưng vẫn cố gắng hoàn tất bài nhảy cùng nhóm.

Yingqi tố cáo hành động xâm hại tình dục ở nơi công cộng của một người đàn ông khi xem cô trình diễn cùng những người bạn tại Quảng trường Thời đại Mỹ, ngày 21/6.

Sau vụ việc, trên trang cá nhân, Yingqi cho rằng cô xứng đáng được nhận lời xin lỗi từ người đàn ông. Khi đoạn clip được đăng tải lên mạng, nhiều người đã lên tiếng bênh vực Yingqi và lên án hành động của người đàn ông.

Song, cũng không thiếu những bình luận kém văn minh đã hướng về phía nhóm nhảy và nữ nạn nhân Yingqi. Bất bình hơn, có những người còn ủng hộ hành động của người đàn ông và kết tội Yingqi mặc và trình diễn quá gợi cảm.

Yingqi còn tiết lộ thêm rằng, đoạn clip đã được đăng tải trên một tài khoản của mạng xã hội Instagram. Cô đã yêu cầu tài khoản này gỡ clip xuống và biên tập lại phần chú thích vì không phản ánh đúng những gì xảy ra tại Quảng trường Thời đại khi đó. Sau khi clip được đăng tải, nhiều bình luận ác ý đã hướng vào Yingqi.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông đầu trọc cố tình tiếp cận vũ công Yingqi từ phía sau khi cô đang nhảy.

Nữ nạn nhân chia sẻ: "Tôi nên nói điều gì đó về sự việc đã xảy ra vài ngày trước. Chúng tôi là nhóm những người thích nhảy và thường xuyên gặp gỡ để quay các clip dance cover. Chúng tôi muốn truyền tải thông điệp hạnh phúc, thái độ sống tích cực thông qua những điệu nhảy.

Giống như âm nhạc, khiêu vũ là môn nghệ thuật không ranh giới. Chúng tôi không nhảy để kiếm sống mà đơn giản là vì đam mê. Chúng tôi vẫn trong quá trình hoàn thiện bản thân theo góp ý của khán giả".

Yingqi cũng nói thêm rằng, cô đã rất hoảng sợ khi bị xâm hại ngay ở nơi công cộng nhưng đã cố gắng kiềm chế để không làm ảnh hưởng tới những người khác trong đội nhảy. Yingqi còn nhấn mạnh rằng, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục, đặc biệt là phụ nữ.

Cô tin rằng, việc công khai hành động xấu xa, kém văn minh sẽ khiến xã hội nhìn thấy sự xấu xa của một bộ phận người trong xã hội. Nhưng rất tiếc, cô lại nhận được cả những lời chế giễu, bình luận khiếm nhã.

Yingqi là thành viên của một nhóm nhảy chuyên cover những bản nhạc nổi tiếng trên mạng - 404 Dance Crew. Cô lên tiếng vì muốn bảo vệ những phụ nữ không may là nạn nhân của xâm hại tình dục giống như cô.

Yingqi tin rằng, phụ nữ nên được yêu thương và bảo vệ thay vì trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục, dưới bất kể hình thức nào. "Không ai có quyền thực hiện hành vi quấy rối tình dục với bất kỳ ai và trong bất kể trường hợp nào. Không riêng với người châu Á hay với phụ nữ.

Bất kỳ ai từ phụ nữ, đàn ông, trẻ em, người đến từ tất cả tôn giáo đều có quyền được bảo vệ. Tôi yêu New York vì đây là thành phố phát triển, có nét riêng, chứa nhiều kỷ niệm đẹp của tôi. Tôi không muốn một vài thành phần xấu ở đây làm hỏng hình ảnh New York trong suy nghĩ của tôi".

Phong trào bảo vệ phụ nữ và ngăn chặn quấy rối tình dục trong ngành công nghiệp giải trí được quan tâm đặc biệt từ năm 2017 sau khi hai tờ The New York Times và The New Yorker đưa ra loạt về những cáo buộc xâm hại tình dục của nhà sản xuất nổi tiếng Harvey Weinstein ở kinh đô điện ảnh Hollywood của Mỹ.

Nhóm nhảy 404 Dance Crew của Yingqi.

Nhiều nữ nghệ sĩ nổi tiếng của Hollywood như Angelina Jolie, Rowan McGowan, Gwyneth Paltrow hay Léa Seydoux đều từng là nạn nhân của Harvey và lên tiếng tố cáo "ông trùm" Hollywood.

Sau vụ việc, Harvey Weinstein đã bị đuổi khỏi công ty The Weinstein Company và đối mặt với pháp luật. Nhiều nghệ sĩ, các chuyên gia điện ảnh và bạn bè cũng lên tiếng hé lộ về vấn nạn "giao dịch tình dục" trong giới giải trí.

Sau đó, những phong trào bảo vệ phụ nữ khỏi nạn xâm hại tình dục ở nơi làm việc như MeToo và TimesUp nổi lên không chỉ ở Mỹ mà còn tại nhiều nước khác nhằm kêu gọi nạn nhân của tệ nạn này lên tiếng.

