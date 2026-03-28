Nữ minh tinh Trung Quốc trình diễn thời trang Việt trên sàn diễn Thượng Hải

Xuất hiện trên sàn diễn tại Shanghai Fashion Week (Tuần lễ Thời trang Thượng Hải), nữ diễn viên Tôn Tuyết Ninh nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông khi đảm nhận vai trò người mẫu trình diễn thiết kế của Linh Nga.

Tôn Tuyết Ninh trình diễn thời trang Việt trên sàn diễn Thượng Hải (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tôn Tuyết Ninh (SN 1993), tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim cổ trang. Cô gây ấn tượng qua các vai diễn như Anh Đào trong Đường Triều quỷ sự lục và Thái Hà trong Triều tuyết lục, ghi dấu với vẻ đẹp trong trẻo và lối diễn xuất linh hoạt.

Chiếc váy mà nữ minh tinh lựa chọn mang tinh thần chủ đạo của bộ sưu tập Azure Reverie (Giấc mộng xanh) - bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 của nhà thiết kế Linh Nga.

Thiết kế sử dụng chất liệu tulle (vải lưới mỏng nhẹ), được đính kết tỉ mỉ, tạo hiệu ứng chuyển động uyển chuyển theo từng bước catwalk. Các chi tiết đính kết thủ công bằng đá và tua rua ánh kim được xử lý tinh xảo, góp phần tăng chiều sâu thị giác cho tổng thể.

Nhà thiết kế Linh Nga (bên phải ảnh) phối đồ cho người mẫu trước khi bước ra sàn diễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhà thiết kế Linh Nga trình làng bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 tại Shanghai Fashion Week, đánh dấu bước tiến mới của thời trang cao cấp Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Bộ sưu tập gồm 36 thiết kế, được xây dựng như một câu chuyện thời trang giàu tính mộng mơ. “Giấc mộng xanh” tái hiện hình ảnh người phụ nữ phiêu lãng giữa thiên nhiên mùa hạ - nơi bầu trời xanh, cỏ mềm và những cánh hoa dại trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt.

Các thiết kế sử dụng chất liệu tulle được xử lý nhiều lớp, tạo hiệu ứng bồng bềnh như ảo ảnh. Điểm nhấn nằm ở kỹ thuật đính kết thủ công tinh xảo với hàng nghìn chi tiết như hoa 3D, cánh bướm và crystal (đá pha lê), được thực hiện trong hàng nghìn giờ bởi đội ngũ nghệ nhân.

Show diễn chính thức diễn ra chiều 27/3 (giờ địa phương), tiếp nối bằng hoạt động trưng bày (showroom) từ 10h đến 19h ngày 28/3 tại Thượng Hải, Trung Quốc.