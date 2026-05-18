NSƯT Kim Tử Long lo học trò mạo hiểm khi chi trăm triệu đồng làm liveshow

Nghệ sĩ cải lương Lê Hậu vừa tổ chức buổi giới thiệu liveshow Hương quê tình mẹ sẽ diễn ra vào tối 8/6 tới, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (TPHCM). Đây là chương trình đánh dấu chặng đường 14 năm theo đuổi nghệ thuật của nam nghệ sĩ kể từ khi tốt nghiệp khoa Kịch hát dân tộc, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM.

Lê Hậu cho biết suốt nhiều năm làm nghề, anh luôn ấp ủ thực hiện một liveshow riêng để tri ân khán giả và gia đình. Với nam nghệ sĩ, động lực lớn nhất không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp mà còn là mong muốn cha mẹ được tận mắt chứng kiến con trai sống hết mình với đam mê trên sân khấu.

“Cha mẹ tôi nay đã lớn tuổi. Tôi không muốn chờ đến 15 hay 20 năm nữa mới thực hiện được ước mơ này”, anh xúc động chia sẻ.

Kim Tử Long chia sẻ về học trò Lê Hậu (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Liveshow quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ thân thiết từng đồng hành cùng Lê Hậu trong suốt hành trình làm nghề. Đáng chú ý, chương trình có sự tham gia của NSƯT Kim Tử Long - người được Lê Hậu kính trọng và xem như người thầy trong nghề.

Cơ duyên của Kim Tử Long và Lê Hậu bắt đầu từ chương trình Đường đến danh ca vọng cổ, khi Kim Tử Long làm giám khảo còn Lê Hậu là thí sinh. Sau đó, cả hai tiếp tục đồng hành tại Chuông vàng vọng cổ 2020, nơi Lê Hậu giành chuông bạc.

Kim Tử Long cho biết suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh chưa bao giờ tự nhận mình là thầy của ai. Tuy nhiên, nhiều nghệ sĩ trẻ luôn dành cho anh sự kính trọng nên thường gọi như vậy. Nam nghệ sĩ cũng thừa nhận con đường theo đuổi cải lương hiện nay nhiều thử thách, đặc biệt với nghệ sĩ trẻ, nên anh luôn muốn hỗ trợ trong khả năng của mình.

“Đối với Lê Hậu, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là thầy của bạn. Nhưng bạn luôn dành cho tôi sự tôn trọng. Khi làm việc chung, tôi rất thẳng thắn góp ý, thậm chí có lúc mắng khiến bạn tự ái. Nhưng tôi tin điều đó giúp Lê Hậu trưởng thành hơn”, anh nói.

Theo Kim Tử Long, việc một nghệ sĩ trẻ mạnh dạn thực hiện liveshow ở thời điểm hiện tại là điều khá mạo hiểm. Anh tiết lộ ban đầu Lê Hậu chỉ định tổ chức một đêm nhạc ở phòng trà, song anh không đồng ý vì cho rằng không gian đó chưa đủ để tạo nên một liveshow đúng nghĩa.

“Nếu muốn làm chương trình hoành tráng với sân khấu, cảnh trí, trích đoạn và dàn dựng chỉn chu thì phải làm ở nhà hát”, Kim Tử Long chia sẻ. Sau nhiều lần bàn bạc, cả hai quyết định chọn Nhà hát Trần Hữu Trang làm nơi tổ chức.

Nghệ sĩ Kim Tử Long quý trọng hành trình làm nghề của Lê Hậu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Kim Tử Long cho biết ban đầu anh chỉ muốn lặng lẽ đứng phía sau hỗ trợ học trò, từ góp ý kịch bản, dàn dựng đến phụ trách hậu trường, thậm chí sẵn sàng quay clip cho Lê Hậu chứ không muốn xuất hiện quá nhiều trên sân khấu để học trò có cơ hội tỏa sáng. Tuy nhiên, Lê Hậu nhất quyết không đồng ý.

Nam nghệ sĩ cho biết anh luôn nhắc học trò phải tính toán kỹ lưỡng từ nội dung đến kinh phí để tránh “lỗ” không chỉ về tiền bạc mà còn về cảm xúc khán giả nếu chọn tiết mục vượt quá khả năng.

Trong liveshow lần này, Lê Hậu sẽ đảm nhận ba vai diễn với ba màu sắc khác nhau qua các trích đoạn Bến phà kỷ niệm, Chiêu Quân cống Hồ và Hào khí Lam Sơn. Đặc biệt, vai Lê Lai trong Hào khí Lam Sơn được Kim Tử Long đánh giá phù hợp với chất giọng, vóc dáng và khả năng biểu diễn của học trò. Bên cạnh cải lương, chương trình còn có các tiết mục ca nhạc, ca cảnh dân ca được đầu tư công phu.

Ngoài Kim Tử Long, liveshow có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Lê Giang, Đại Nghĩa, NSƯT Phượng Hằng, ca sĩ Thùy Trang, Uyên Trang, Thanh Thúy, diễn viên Thanh Thức, NSƯT Hải Yến cùng nhiều nghệ sĩ cải lương khác.