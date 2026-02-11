NSƯT Hoàng Hải nói gì khi bị chê diễn nhạt trong "Gia đình trái dấu"?

Phim Gia đình trái dấu của đạo diễn Vũ Trường Khoa đang phát trên VTV gây chú ý khi kể câu chuyện về gia đình ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) và bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) giữa làn sóng sáp nhập và tinh giản biên chế.

Sở hữu dàn diễn viên quen thuộc, có chuyên môn nhưng kịch bản bị đánh giá là thiếu thực tế, thiếu nhất quán.

NSƯT Hoàng Hải với tạo hình ông Phi phim "Gia đình trái dấu" (Ảnh: VTV).

Những tập đầu, khán giả bức xúc khi hình tượng nhân vật bà Ánh do NSƯT Kiều Anh thủ vai quá nhõng nhẽo, hành xử cảm tính, vượt ranh giới sự hài hước và trở nên lố lăng.

Sự vô lý được đẩy lên cao trào khi ông Phi nghỉ hưu non khiến gia đình lao đao, cả hai vợ chồng phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Họ thử sức với công việc giữ trẻ, tạp vụ, làm shipper và liên tục gặp sự cố như dắt nhầm trẻ, té ngã, bị lừa, bị từ chối nhận hàng, thậm chí ẩu đả dẫn đến nhập viện.

Khán giả chỉ ra sự thiếu thực tế khi bà Ánh là diễn viên múa, có thể kiếm được khoản tiền không nhỏ nếu mở lớp dạy thêm thay vì làm lao công hay các công việc chân tay.

Hay tình tiết ông Phi từng đảm nhận vị trí trưởng phòng cấp huyện, ở biệt thự, có ô tô, khoản tiền tiết kiệm 300 triệu đồng nhưng đang gánh khoản nợ ngân hàng.

Ngay khi ông Phi về hưu, gia đình lập tức lao đao, thậm chí phải bán nhà. Điều này được cho là không thực tế bởi mức lương công chức khi đang làm việc và lúc về hưu không chênh lệch quá nhiều, đến mức đẩy cả gia đình đến bi kịch...

"Xem phim thấy thiếu thực tế quá", "Tôi rất yêu nghệ sĩ Hoàng Hải nhưng vì kịch bản phi lý nên thấy anh diễn nhạt nhẽo", "Phim có NSƯT Hoàng Hải cũng không cứu nổi kịch bản này"... là những nhận xét của khán giả dành cho bộ phim.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Hoàng Hải cho biết, anh cũng đọc một số bình luận của khán giả về phim và cách diễn của các nghệ sĩ trên Facebook, TikTok.

Nam nghệ sĩ thừa nhận rằng, khi quay phim anh và ê-kíp không nhìn thấy được điều vô lý mà khán giả chỉ ra. Phim VTV hiện nay vừa phát sóng, vừa quay tiếp nên đoàn phim có thể điều chỉnh được những thiếu xót trên.

"Khi nhận được những nhận xét của khán giả, chúng tôi có thể chỉnh sửa lại kịch bản, cách diễn cho logic hơn. Kịch bản sẽ là cái "sườn" để khi diễn xuất, tôi và bạn diễn có thể phát triển tình tiết, ngẫu hứng thoại để hợp với thực tế hơn", Hoàng Hải nói.

Nam diễn viên cho biết, vì phim "Gia đình trái dấu" vừa chiếu vừa quay nên ê-kíp đã có sự điều chỉnh ở các tập tiếp theo (Ảnh: VTV).

Nói về chặng đường làm nghệ thuật của mình, NSƯT Hoàng Hải cho biết, cuối những năm 1990, khi đồng lương diễn viên ít ỏi, anh rời Nhà hát Kịch Hà Nội vào Đà Nẵng lập nghiệp.

Nam nghệ sĩ trải lòng, đó là những tháng ngày vất vả khi anh đi buôn lợn nhưng lợn bệnh rồi chết một nửa. Đi bán lạc, bán đỗ thì không qua được phà do trời bão, anh phải khắc phục bằng cách thuê bạt che.

Đến lúc lật lên, phân nửa đỗ đã nảy mầm thành giá đỗ. Ra đến Hà Nội, anh sàng lọc từng bao, vớt vát bán được đồng nào hay đồng ấy. Có năm, nghệ sĩ lên biên giới Trung Quốc mua vải xô bán ở chợ Cồn (Đà Nẵng) nhưng lại nhập sai màu nên... ế hàng.

Sau năm lần bảy lượt buôn bán không thành, mất trắng mấy cây vàng, Hoàng Hải đi làm thợ sắt ở Đắk Lắk, sau đó bén duyên nghề lái xe tải đường dài. Anh nói, những cảm xúc và thăng trầm của cuộc sống đã rèn giũa anh trở nên bản lĩnh, mạnh mẽ hơn.

Hoàng Hải kể rằng, chính đạo diễn Quốc Trọng là người đã kéo anh trở về với nghề diễn. Ngày đó, đạo diễn Quốc Trọng vào Đà Nẵng để tìm anh và mời anh tham gia phim Huyền thoại mẹ. Kể từ đây, anh liên tiếp nhận được những lời mời làm phim. Cứ thế, nam nghệ sĩ bị cuốn đi, không thể dứt ra khỏi nghiệp diễn.

"Chắc là nghề chọn người vì hồi đó kinh tế khó khăn, tôi phải lo mọi thứ cho gia đình, nghĩ làm phim xong rồi về nhưng phim này xong, lại có lời mời từ phim khác khiến tôi không dứt ra được. Tôi thấy hạnh phúc khi Tổ nghiệp thương, chưa cho bỏ nghề", anh tâm sự.

Theo Hoàng Hải, người nghệ sĩ luôn được khán giả yêu mến nên đi đâu anh cũng được nhận ra và ưu ái. Có lần anh bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng, qua cửa soát vé, người phụ trách an ninh nhận ra anh liền nói to: "A, anh Lưu "nát", em xin chụp ảnh cùng anh". Anh vui vì đó là tình cảm chân thành của khán giả dành cho mình.

Nam nghệ sĩ cho biết thêm, tham gia nhiều phim giờ vàng trên VTV nên khi về nhà ở Đà Nẵng, anh được nhiều người nhận ra. Tuy nhiên, vì nói giọng miền Bắc nên anh thường được hỏi: "Anh mới vào Đà Nẵng chơi ạ?". Vì thế, anh thường phải giải thích là mình sinh sống ở Đà Nẵng, chỉ khi làm phim mới ra Hà Nội.

Nghệ sĩ Hoàng Hải và bà xã Tuyết Thu (Ảnh: Facebook nhân vật).

NSƯT Hoàng Hải tâm sự rằng, khoảng 5 năm trở lại đây, anh liên tục được mời đóng phim. Khi anh làm phim dài ngày, bà xã Thu Tuyết là người ở nhà quán xuyến công việc, lo cho các con.

Phóng viên hỏi Hoàng Hải: "Có tin đồn anh là đại gia bất động sản, tiêu tiền không phải nghĩ?". Nam nghệ sĩ trả lời: "Mọi người đồn thế thôi chứ tôi cũng chỉ đủ ăn. Có chút "gọi là" để lo được cho 4 con ăn học. Tôi là đại gia tình cảm, có nhiều con, nhiều cháu".