NSND Bạch Tuyết nhắn nhủ Phương Mỹ Chi khi làm mới dân ca

Phương Mỹ Chi vừa có buổi giới thiệu album Dân chơi dân ca, tiếp tục khai thác chất liệu dân ca và âm nhạc truyền thống theo cách tiếp cận đương đại. Dự án có sự đồng hành của nhóm DTAP và Hội đồng cố vấn văn hóa chuyên môn, gồm các nghệ sĩ, chuyên gia nhiều năm nghiên cứu, thực hành và gìn giữ các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống.

Trong hội đồng, NSND Bạch Tuyết đảm nhận vai trò cố vấn chuyên môn về cải lương - tuồng cổ. Ngoài ra còn có Tiến sĩ Lương Thị Thu Hường (Triết học, Tôn giáo và Văn hóa), NSƯT Sầm Thị Xanh (Dân ca Thái - Xòe Thái) và NSND Thanh Ngoan (Hát Xẩm)...

NSND Bạch Tuyết đảm nhận vai trò cố vấn chuyên môn cho Phương Mỹ Chi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về việc đồng hành cùng dự án, NSND Bạch Tuyết cho biết hình ảnh Phương Mỹ Chi và các nghệ sĩ trẻ sử dụng chất liệu dân gian để kể câu chuyện bằng ngôn ngữ đương đại, khiến bà nhớ đến chính mình khi còn trẻ.

Theo nữ nghệ sĩ, ngày trước bà từng được nghệ sĩ Phùng Há, thường được gọi là “má Bảy”, trao cho cơ hội sáng tạo. Nhiều năm sau, bà trở thành người đi trước và chứng kiến thế hệ trẻ tiếp tục tìm cách làm mới những chất liệu truyền thống.

Bà cho rằng truyền thống không nên chỉ được gìn giữ như một giá trị bất biến, mà cần được tiếp tục sống trong đời sống đương đại. Vì vậy, khi tham gia Dân chơi dân ca, NSND Bạch Tuyết không đặt mình ở vị trí người đến để “dạy” nghệ sĩ trẻ.

NSND Bạch Tuyết vui mừng khi thấy thế hệ nghệ sĩ trẻ đưa văn hóa vào âm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi đến để xem thế hệ hôm nay đang nghe dân ca như thế nào, đang yêu văn hóa dân tộc ra sao và sẽ đưa những chất liệu mà thế hệ chúng tôi từng nâng niu đi đến những miền đất nào mới", bà chia sẻ.

Ở tuổi 81, NSND Bạch Tuyết cho biết việc được chứng kiến những giá trị văn hóa của cha ông tiếp tục xuất hiện trong hình hài mới mang đến cho bà niềm vui, đồng thời là sự an tâm sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật dân tộc.

"Có những điều các con sẽ làm khác chúng tôi, nhưng cứ khác đi, cứ mạnh dạn sáng tạo và khơi nguồn… Ngày xưa, má Bảy cũng từng cho chúng tôi quyền được khác", NSND Bạch Tuyết nói.

Với Phương Mỹ Chi, việc tiếp tục khai thác dân ca và văn hóa truyền thống trong âm nhạc đòi hỏi sự thận trọng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho rằng sự cẩn trọng không nên trở thành tâm lý e dè khiến người trẻ không dám sáng tạo.

“Không chỉ riêng về văn hóa mà mọi sản phẩm đều cần cẩn trọng. Tôi muốn làm cẩn trọng nhưng không bằng sự sợ hãi”, Phương Mỹ Chi chia sẻ.

Phương Mỹ Chi gửi hoa đến Hội đồng cố vấn văn hóa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Phương Mỹ Chi, Việt Nam có kho tàng văn hóa và nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống phong phú. Đây cũng là nguồn chất liệu mà cô cho rằng bản thân khó có thể khai thác hết trong suốt sự nghiệp.

"Tôi cũng mong muốn những bạn trẻ làm văn hóa để có thể lan tỏa những giá trị văn hóa đẹp của Việt Nam, chứ không làm bằng tinh thần sợ hãi", ca sĩ nói.