Nồng nhiệt và sâu lắng trong đêm nghệ thuật Sun Fest thứ 9 với chủ đề nhạc Bolero

Mở màn vào dịp lễ 30/4, chuỗi sự kiện nghệ thuật Sun Fest đã đi đến đêm nhạc thứ 9 với những chủ đề cùng phong cách âm nhạc đa dạng. Mỗi đêm nhạc, khán giả lại tìm thấy cho mình những sắc màu âm nhạc mang cá tính riêng, được hòa mình trong hành trình cảm xúc mà hiếm có chuỗi đêm nhạc nghệ thuật nào đem đến được. "Điểm hẹn nghệ thuật thứ 7 hàng tuần" của người dân và du khách Sầm Sơn đang dần khẳng định được vị trí hàng đầu khi thu hút hàng ngàn khán giả tham dự.

Đêm nhạc Quốc tế tối 18/6 là "cơn bão cảm xúc" với khán giả Sầm Sơn.

Đêm diễn Sun Fest thứ 8 diễn ra vào tối thứ 7 ngày 18/6 vừa qua tiếp tục là "cơn bão cảm xúc" khi đưa khán giả đến với không khí của những lễ hội âm nhạc quốc tế. Đêm nhạc với chủ đề "Đại lộ đến tương lai" đã tái hiện một đại lộ hoa lệ ngay trên sân khấu Sun Grand Boulevard bằng những giai điệu âm nhạc quốc tế từ nhẹ nhàng du dương đến sôi động.

Sun Quest với những phần quà hấp dẫn đã trở thành hoạt động được mong chờ nhất của khán giả tại mỗi đêm Sun Fest.

Mở đầu đêm diễn, ca sỹ Layla và Diêu Ngọc Bích Trâm đã mang đến cho khán giả một chuyến du hành thời gian của âm nhạc, khi thể hiện từ các ca khúc bất hủ như "How deep is your love" đến các bản hit hiện đại như "Dance Monkey", "Versace on the floor"... Tiếp đó là phần giao lưu khán giả mới mẻ và hấp dẫn mang tên "Sun Quest" - Thử thách Mặt trời. Dù mới diễn ra đến đêm Sun Fest thứ 2 nhưng Sun Quest đã trở thành một hoạt động được mong chờ nhất của khán giả. Tuần này, các nghệ sỹ đưa ra các câu hỏi "thách đố" khán giả về những hoạt động của Sun Group tại các điểm đến trên khắp cả nước. Nhiều phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức đã được trao cho những khán giả tài năng và may mắn, tạo nên những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ cho cả nghệ sỹ và người chơi.

Để thổi bùng sức nóng cho đêm diễn, ca sỹ Thảo Trang và Đinh Mạnh Ninh lần lượt trình diễn những ca khúc quốc tế quen thuộc nhưng vẫn bật được cá tính âm nhạc riêng với "What goes around comes around", "When you say nothing at all", "Cheap thrills"...

Đêm diễn thứ 9 thuộc chuỗi sự kiện nghệ thuật Sun Fest mang chủ đề nhạc trữ tình Bolero.

Đêm nhạc thứ 9 sẽ diễn ra vào 25/6, với chủ đề nhạc trữ tình Bolero - dòng nhạc mang âm hưởng dân ca, giàu hơi thở cuộc sống khi kể những câu chuyện đời thường bằng chất liệu âm nhạc. Mỗi ca khúc Bolero dễ đi vào lòng người nghe nhạc nhờ thanh âm nhẹ nhàng, sâu lắng và trữ tình.

Hứa hẹn tạo cơn sốt trong đêm diễn thứ 7 tới sẽ là sự xuất hiện của Đan Trường - "nam thần" huyền thoại V-Biz của thế hệ khán giả 8x, 9x. Trong suốt sự nghiệp ca hát hơn 20 năm, Đan Trường đã nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc, phần lớn là danh hiệu "Ca sĩ được yêu thích nhất" liên tiếp nhiều năm của nhiều giải thưởng như Làn Sóng Xanh, Giải Mai Vàng, Ngôi Sao Bạch Kim, HTV Awards, Zing Music Awards,... Những cái tên nổi bật trong làng nhạc Bolero như Trung Quang - quán quân chương trình Thần tượng Bolero, Hồng Quyên, Giang Quỳnh Như cũng sẽ hứa hẹn tạo nên một đêm diễn nhạc trữ tình trọn vẹn cảm xúc cho khán giả.

Sun Fest qua từng đêm diễn đang xóa dần khoảng cách giữa nghệ sỹ và khán giả.

Sun Fest đang tạo nên một làn sóng nghệ thuật mỗi Thứ Bảy cuối tuần tại Sầm Sơn, Thanh Hóa với tính chất của một lễ hội âm nhạc ngoài trời. Qua từng đêm diễn, khoảng cách giữa nghệ sỹ và khán giả đang dần được xóa bỏ nhờ thiết kế sân khấu đề cao sự gần gũi, thân thiện cùng màn giao lưu Sun Quest hấp dẫn, ẩn chứa nhiều bất ngờ thú vị. Với sự biến hóa không ngừng trong từng đêm diễn cùng sự đầu tư nghệ thuật nghiêm túc và kỹ lưỡng, Sun Fest cùng loạt sự kiện lễ hội được Sun Group đồng hành tổ chức cùng địa phương thời gian qua và tới đây nữa đang và sẽ góp phần đưa du lịch Sầm Sơn ngày càng sôi động, đa trải nghiệm và hấp dẫn hơn. Sầm Sơn của tương lai nói riêng và Thanh Hóa nói chung đang bừng lên sức sống, khi có sự chung tay của những tập đoàn lớn như Sun Group.