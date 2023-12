Nhung Kate giấu tên thi sáng tác truyện tranh, đeo khẩu trang khi xuất hiện

Chiều 12/12, Nhung Kate xuất hiện tại lễ trao giải sáng tác truyện tranh diễn ra ở TPHCM. Nữ diễn viên đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt, né tránh sự chú ý của khán giả.

Chia sẻ với truyền thông sau sự kiện, Ban Tổ chức hé lộ Nhung Kate là thành viên trong nhóm tác giả đoạt giải khuyến khích cho tác phẩm truyện tranh Hậu duệ rồng.

Khi tham gia cuộc thi, Nhung Kate sử dụng nghệ danh "Vô Diện". Mặc dù bận rộn với lịch quay và quảng bá phim The Continental: From the World of John Wick, cô vẫn sắp xếp thời gian cùng em gái Dương Hoài Thương hoàn thành bài thi và chỉ rút lui ở giai đoạn cuối.

Nhung Kate đeo khẩu trang xuất hiện tại sự kiện (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Nhung Kate cho biết kịch bản Hậu duệ rồng do chính Johnny Trí Nguyễn sáng tác.

"Đây là kịch bản phim điện ảnh được viết ra bởi anh Johnny Trí Nguyễn cách đây vài năm. Tuy nhiên kịch bản này chưa thể dựng thành phim vì kinh phí lớn và chưa đến thời điểm thích hợp.

Tôi mang kịch bản này để vẽ truyện tranh, được anh Johnny Trí Nguyễn ủng hộ. Anh ấy rất dễ tính, tôi vừa hỏi thì gật đầu liền (cười). Trong quá trình sáng tác, vẽ xong trang nào là tôi mang ra khoe anh ấy luôn", diễn viên nói.

Nhung Kate cho biết thêm từ nhỏ cô đã có sở thích về hội họa. Khi trưởng thành, vì nhiều lý do, cô phải tạm thời bỏ qua đam mê vẽ tranh.

"Cuộc thi này cũng là cái duyên. Tôi được mọi người cổ vũ nên lập nhóm cùng em gái thử sức xem sao. Thực ra tôi vẽ theo năng khiếu, không phải dân chuyên nghiệp, không qua trường lớp", Nhung Kate nói.

Khi được hỏi về việc được đạo diễn Charlie Nguyễn - thành viên Ban giám khảo cuộc thi - dành sự ưu ái vì mối quan hệ thân thiết, Nhung Kate phủ nhận. "Anh Charlie Nguyễn rất khó tính, đặc biệt với người quen. Do đó, không có chuyện nhóm của tôi đoạt giải vì được ưu tiên", cô cho hay.

Charlie Nguyễn chia sẻ tại lễ trao giải (Ảnh: Bích Phương).

Tại lễ trao giải, ngoài giải thưởng khuyến khích cho nhóm Nhung Kate, Ban Tổ chức còn trao nhiều giải thưởng khác. Tổng cộng có 7 giải thưởng, gồm nhất, nhì, ba và 4 giải khuyến khích.

Đây là cuộc thi sáng tác truyện tranh định kỳ hằng năm bắt đầu từ năm 2022, do nhà làm phim người Úc Paul Brenner cùng với đạo diễn, nhà sản xuất phim Charlie Nguyễn và những người bạn sáng lập nên.

Chia sẻ ở sự kiện, Charlie Nguyễn cho biết anh mong muốn tìm được những câu chuyện độc đáo để chuyển thành phim điện ảnh hoặc loạt phim truyền hình, như cách mà các hãng phim lớn tại Hollywood, Nhật Bản đã và đang làm.