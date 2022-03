Những chiến dịch độc đáo giúp Singapore gắn kết với du khách

An toàn là từ khóa đứng đầu danh sách của du lịch thời "bình thường mới". Hiểu được mối bận tâm này, Singapore đã luôn đặt "an toàn" làm trọng tâm trong các chính sách của mình. Cụ thể, luôn ưu tiên cập nhật các chính sách quản lý an toàn phù hợp với tình hình dịch bệnh, vận dụng ba chốt chặn an toàn bao gồm các biện pháp quản lý an toàn, kiểm soát biên giới và đẩy mạnh tỷ lệ tiêm chủng cũng như tiêm nhắc lại để kiểm soát tốt Covid-19, và vẫn thận trọng trong việc mở cửa du lịch quốc tế.

Cụ thể, từ tháng 9 năm 2021, Singapore đã triển khai chương trình Hành lang du lịch dành cho người đã tiêm chủng (VTL), cho phép các du khách đã tiêm đủ hai mũi vắc-xin Covid-19, khởi hành từ các nước VTL có thể nhập cảnh Singapore mà không cần cách ly. Và Đảo quốc cũng đã có những điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh. Đến hiện tại, theo chiến lược sống chung với Covid-19, Singapore công bố sẽ cho phép tất cả các du khách đã tiêm đủ vaccine và trẻ em từ 12 tuổi trở xuống đều không phải cách ly và không cần phải đi trên các chuyến bay theo VTL từ ngày 1/4.

Từ ngày 1/4, Singapore sẽ áp dụng các chính sách biên giới trở lại gần như trước Covid-19.

Những chiến dịch độc đáo theo từng quốc gia đưa du khách quốc tế đến gần hơn với Đảo quốc

Khi ngành công nghiệp không khói của nhiều quốc gia còn đang loay hoay với tình trạng đóng băng do đóng cửa biên giới, Singapore đã linh hoạt và sáng tạo để đưa ra nhiều chiến thuật độc đáo và phù hợp với từng quốc gia và tình hình dịch bệnh, giúp tương tác và "gây thương nhớ" với du khách toàn cầu.

Merli (bên trái) là hình minh họa "dễ thương" của Merlion (Singapore) và Hojong (bên phải) là Vua Hổ của triều đại Joseon (Hàn Quốc).

Đơn cử, Tổng cục Du lịch Singapore (STB) và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) đã cùng nhau sản xuất bộ phim hoạt hình có sự xuất hiện của Merli và Hojong - 2 nhân vật đáng yêu đại diện của 2 nước. Loạt phim hoạt hình này là một phần trong biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 nước trong năm 2021. Chưa dừng lại ở đó, Đảo quốc còn hợp tác với Studio Dragon Corporation - nhà sản xuất những bộ phim nổi tiếng như "Crash Landing On You" (tạm dịch "Hạ cánh nơi anh") và "Guardian: The Lonely and Great God" (tạm dịch "Yêu tinh") để quảng bá những cảnh quan nổi bật của Singapore trong những dự án tương lai của họ.

Gia đình nhỏ của MC Hoàng Oanh tham quan Sở thú Singapore.

Còn tại Việt Nam, nhiều người nổi tiếng đã và đang có thời gian sinh sống lâu dài tại Singapore như siêu mẫu Bằng Lăng, MC Hoàng Oanh cũng góp phần lan tỏa hình ảnh Đảo quốc trong "bình thường mới" tới du khách Việt. Những trải nghiệm chân thực của họ đã giúp khách du lịch Việt Nam hình dung rõ hơn về tình hình dịch bệnh tại Singapore, qua đó cảm thấy an tâm và an toàn hơn khi đặt chân tới Singapore.

Lễ hội ẩm thực Singapore 2021 được tổ chức trên ứng dụng Grab.

Vào cuối năm 2021, các tín đồ ẩm thực Việt Nam đã có cơ hội thưởng thức những món ăn đậm chất Singapore trong lễ hội ẩm thực Singapore 2021 (Singapore Food Festival 2021 - SFF 2021). Với hàng loạt các món ăn đặc sắc của hơn 200 nhà hàng, quán ăn có món ăn Singapore và các thương hiệu ẩm thực Singapore tại TPHCM và Hà Nội, các tín đồ ẩm thực được phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ và thoải sức trải nghiệm hành trình ẩm thực phong phú, đa dạng cũng như thêm cơ hội để tìm hiểu văn hóa ẩm thực của Singapore.

Những chiến dịch độc đáo của Singapore đã phần nào gợi nhớ cho du khách toàn cầu về một Đảo quốc an toàn và mới lạ, luôn sẵn sàng đem lại trải nghiệm an toàn và bền vững khi du khách quay trở lại. Hơn thế nữa, đây còn là sự gắn kết giữa du khách và Đảo quốc như một nơi dừng chân mới lạ nhưng vẫn mang những nét quen thuộc để thỏa mãn khao khát được phiêu lưu sau khoảng thời gian giãn cách.