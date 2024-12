Nhóm Sen Việt làm mới hai ca khúc xuân

Nếu như Tết Giáp Thìn, các cô gái Sen Việt chọn ca khúc Miền quê dấu yêu gợi cảm xúc nhớ nhung, hoài niệm và tình yêu dành cho quê hương thì Tết Ất Tỵ sắp tới, nhóm chọn 2 ca khúc mang giai điệu vui tươi: Tết về rồi và Xuân Tây Nguyên.

Ca khúc Tết về rồi có lời ca, giai điệu giản dị nhưng chân thành và đong đầy yêu thương, khiến người nghe muốn tìm về với vòng tay gia đình. So với phiên bản do ca sĩ Hiền Thục thể hiện trước đây, ca khúc do Sen Việt trình bày được hòa âm khác hoàn toàn, mang lại sự trẻ trung, rộn ràng, thể hiện sự lạc quan và niềm vui sống.

MV cũng được xây dựng với bối cảnh nhành mai nở rộ, câu đối Tết đỏ rực, các thành viên nhóm mặc áo dài, cất tiếng ca hân hoan. MV còn có sự góp mặt đặc biệt của nghệ sĩ Thanh Hiền, mang đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam yêu thương gia đình, làm nổi bật thông điệp về sự sum vầy và hạnh phúc.

Nghệ sĩ Thanh Hiền xuất hiện trong MV cùng nhóm Sen Việt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ca khúc còn lại là Xuân Tây Nguyên, nhạc phẩm của nhạc sĩ Lăng Lập, từng được ca sĩ Nguyễn Thạch Thảo thể hiện rất thành công, mang âm hưởng của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ.

Với nhóm Sen Việt,ca khúc này được thay áo mới nhưng vẫn không làm mất đi tinh thần chung của bài hát với cách thể hiện vừa tình cảm, tinh tế vừa đầy kỹ thuật, khiến người nghe hình dung ra cảnh sắc thiên nhiên vào mùa xuân ở Tây Nguyên với một vẻ đẹp hùng vĩ mà bình yên.

Khung cảnh trong MV và trang phục của cả nhóm mang đậm phong tục, nét văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Nhóm hy vọng, hai ca khúc này sẽ là một món quà tinh thần gửi tới khán giả nhân dịp Tết đến xuân về.