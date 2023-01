Diệu My, con gái lớn của Diệu Hoa, sinh năm 1997, từ nhỏ đã sở hữu nhan sắc nổi trội. Cô từng được kỳ vọng sẽ tiếp bước mẹ trở thành hoa hậu. Tuy nhiên, Diệu My không có hứng thú với showbiz mà chọn theo đuổi con đường học vấn. Diệu Hoa cho biết vợ chồng cô không bắt ép các con làm bất kỳ điều gì mà chỉ tư vấn và để chúng tự quyết định cuộc sống của mình. Diệu My từng theo học tại Wharton Business School thuộc đại học Pennsylvania, một trong những cơ sở đào tạo về kinh doanh hàng đầu thế giới. Sau khi tốt nghiệp, Diệu My không về Việt Nam mà ở lại Mỹ phát triển sự nghiệp. Cô hiện làm việc cho một tập đoàn tài chính tại New York (Ảnh: Nhân vật cung cấp).