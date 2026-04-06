Tối 5/4, chung kết Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 - Miss Multicultural Vietnam 2026 đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Vượt qua 19 thí sinh, Nguyễn Trần Hà Linh đã giành ngôi vị cao nhất. Cô hiện là học sinh Trường THPT Khoa học Giáo dục (thuộc Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội).

Nguyễn Trần Hà Linh đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong phần thi ứng xử, Hà Linh nhận được câu hỏi: "Trong thời đại công nghệ và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, làm thế nào để người trẻ vẫn trân trọng và gìn giữ văn hóa truyền thống?".

Cô trả lời: "Trong thời đại công nghệ và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, người trẻ hoàn toàn có thể vừa hội nhập vừa gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Theo tôi, điều quan trọng nhất là ý thức và sự tự hào về cội nguồn.

Người trẻ có thể bắt đầu từ những điều gần gũi như tìm hiểu lịch sử, mặc trang phục truyền thống, tham gia các lễ hội văn hóa, hay lan tỏa những giá trị đẹp của dân tộc trên mạng xã hội bằng cách sáng tạo nội dung tích cực, hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần truyền thống. Giữ gìn văn hóa không phải là quay về quá khứ, mà là mang giá trị truyền thống bước cùng tương lai...".

Không chỉ nổi bật về nhan sắc và bản lĩnh sân khấu, Hà Linh còn sở hữu thành tích học tập đáng chú ý.

Cô từng nhận học bổng Người tiên phong của Swinburne University of Technology; giải Ba học sinh giỏi cấp trường môn Ngữ văn, giải Nhì cuộc thi "Lắng đọng HOLA" cùng nhiều thành tích trong các cuộc thi Olympic Ngữ văn - Toán trên mạng bằng tiếng Việt, học sinh giỏi Địa lý...

Trước khi giành vương miện Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026, Nguyễn Trần Hà Linh cũng từng giành danh hiệu Hoa khôi HES's Beauty 2025 - Vẻ đẹp tri thức, một hoạt động ngoại khóa do trường cấp 3 của cô tổ chức.

Tháng 6 tới, tại Hà Nội, Nguyễn Trần Hà Linh sẽ là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Đa văn hóa thế giới 2026 (Miss Multicultural World 2026).