Nhan sắc cháu gái diễn viên Trang Nhung nổi bật tại "The Face Vietnam 2023"

Trần Thanh Trâm hiện là cái tên được chú ý khi vào top 15 thí sinh xuất sắc nhất của chương trình The Face Vietnam 2023. Trong 5 tập phát sóng, học trò của siêu mẫu Anh Thư luôn khiến các đối thủ khác phải dè chừng bởi luôn nhận nhiều lời khen từ giám khảo, đại diện nhãn hàng.

Tính đến thời điểm này, Thanh Trâm chưa phải vào vòng loại trừ lần nào. Nhiều khán giả còn dự đoán cô sẽ là một trong những người cuối cùng của đội Anh Thư tranh ngôi quán quân cùng thí sinh các đội Vũ Thu Phương, Minh Triệu - Kỳ Duyên.

Người mẫu Thanh Trâm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thanh Trâm cùng các thí sinh trong đội Anh Thư (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đời thường, người mẫu 21 tuổi còn được nhiều khán giả biết đến là cháu gái của diễn viên Trang Nhung. Cô sở hữu gương mặt cá tính, đường nét sắc sảo và phong thái lạnh lùng. Không ít người nhận xét Thanh Trâm có rất nhiều năng lượng và sự tự tin.

Người đẹp cũng tiết lộ, thời gian qua, cô ít tham gia các hoạt động thời trang do tập trung cho việc học. Thanh Trâm khẳng định sau khi tốt nghiệp, cô sẽ dành hết công suất để phát triển bản thân trên con đường nghệ thuật.

Thanh Trâm và diễn viên Trang Nhung (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cách đây ít ngày, Thanh Trâm còn được nhà sản xuất, đạo diễn Hoàng Duy công bố là một trong những diễn viên chính của phim điện ảnh Quý cô thừa kế 2, đóng cùng diễn viên Huy Khánh và Trang Nhung.

Nói về đam mê diễn xuất, Thanh Trâm cho biết cô được gia đình tạo điều kiện theo đuổi nghệ thuật từ nhỏ nên sớm có cơ hội khám phá các lĩnh vực nghệ thuật. Cạnh đó, diễn viên Trang Nhung là thần tượng để cô noi theo.

"Tôi đón nhận các cơ hội diễn xuất với tâm lý thoải mái vì hiểu mình chỉ mới bắt đầu. Tôi còn nhiều thiếu sót, cần phải học hỏi thêm các cô chú, anh chị đi trước", cô nói thêm.

Thanh Trâm trình diễn trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về lý do chọn tham gia chương trình The Face Vietnam 2023, Thanh Trâm cho biết cô muốn vượt qua vùng an toàn của bản thân, thử những điều mới mẻ. Trải qua các thử thách cũng như cường độ làm việc, áp lực cạnh tranh với nhiều thí sinh, cô thấy mình ngày càng trưởng thành, bản lĩnh.

"Tôi nghĩ nếu không có sự cọ xát qua các cuộc thi, sân chơi như The Face Vietnam, tôi sẽ mất nhiều thời gian để tự khai phá và hiểu mình hơn", Thanh Trâm nói.