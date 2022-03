Nhận giải "Biểu tượng", Jennifer Lopez gây sốt với ngoại hình trẻ đẹp

Tối 22/3, lễ trao giải âm nhạc iHeartRadio đã diễn ra tại Los Angeles, Mỹ với sự tham gia của dàn "sao" đình đám như Halsey, Avril Lavigne, Mod Sun, Shaun White, Megan Thee Stallion, Sofia Carson, Dove Cameron, Charlie Puth, LL Cool J, Kat Graham, Billy Porter, Carmen Electra, Willow Smith, Jacob Sartorius, John Legend, Heidi Klum và Tom Kaulitz.

Jennifer Lopez cuốn hút trên thảm đỏ (Video: Maximo TV).

Diva 53 tuổi Jennifer Lopez là một trong những nhân vật thu hút sự chú ý nhất khi xuất hiện tại lễ trao giải này. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên đa tài đã được vinh danh với giải thưởng Biểu tượng vì ảnh hưởng của cô đối với văn hóa nhạc Pop.

Jennifer Lopez nhận giải Biểu tượng trong lễ trao giải âm nhạc iHeartRadio tổ chức tại Mỹ tối 22/3 (Ảnh: Getty Images).

Trong bài phát biểu của mình khi lên sân khấu nhận giải, Jennifer nói: "Tôi ước gì tôi có thể nói với các bạn rằng những giải thưởng luôn là những điều quan trọng nhất đối với tôi. Tuy nhiên điều đó không phải là sự thật. Chính vì có các bạn mà tôi được làm những gì tôi yêu thích nhất trong cuộc đời, và đó là điều may mắn nhất. Đó mới là món quà mà bạn dành cho tôi và tôi muốn nói lời cảm ơn các bạn vì điều đó. Tôi đã luôn cố gắng vượt qua những tiêu cực trong cuộc sống và tôi mong là các bạn cũng vậy".

Sau bài phát biểu của mình, Jennifer đã thay trang phục và biểu diễn hai ca khúc nổi tiếng của cô là On My Way và Get it Right. Ngôi sao U60 diện đồ Stephane Rolland và Roberto Cavalli khi tham dự sự kiện này.

Jennifer Lopez trẻ đẹp ở tuổi 53 (Ảnh: Getty Images).

Là một trong những ngôi sao kỳ cựu tại Hollywood và trong nhiều năm, Jennifer Lopez vẫn luôn duy trì được phong độ của mình. Vẻ ngoài hoàn hảo của nữ nghệ sĩ đa tài khiến người hâm mộ khó có thể tin là cô đã 53 tuổi. Jennifer Lopez giữ dáng vóc khỏe khoắn và trẻ trung nhờ tập gym đều đặn và ăn kiêng khoa học. Ngoài chăm chỉ tập thể dục, Jennifer Lopez còn có đầu bếp cũng như chuyên gia dinh dưỡng riêng để giúp cô giữ dáng vóc và sức khỏe.

Ở tuổi 53, Jennifer Lopez vẫn rất bận rộn với những khối lượng công việc khổng lồ. Cô vừa tham gia đóng phim, vừa đi biểu diễn, làm giám khảo chương trình ca nhạc, kinh doanh.... Jennifer sở hữu khối tài sản ước chừng 400 triệu USD.

Jennifer Lopez biểu diễn sôi động (Ảnh: Getty Images).

Jennifer Lopez là một trong những biểu tượng thời trang hàng đầu Hollywood. Diva xinh đẹp sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo và vì thế cô rất tự tin diện những trang phục "hở bạo". Nhờ nhan sắc trẻ trung, mới đây Jennifer Lopez đã trở thành gương mặt quảng cáo cho nhãn hiệu thời trang danh tiếng Dolce & Gabbana.

Dù đã ngoại ngũ tuần và sở hữu khối tài sản "khủng" nhưng Jennifer Lopez chưa từng có ý định tạm dừng công việc, tận hưởng cuộc sống an nhàn. Cô luôn luôn có những dự án công việc mới và không ngại đương đầu với những thử thách khó khăn, những lời khen chê trong công việc.

Khởi nghiệp là ca sĩ và sau đó trở thành diễn viên nổi tiếng có trong tay hơn 30 bộ phim lớn nhỏ. Tuy nhiên Jennifer Lopez cho biết, cá nhân cô chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự thuộc về lĩnh vực điện ảnh.

Jennifer Lopez diện váy ôm sát khoe dáng gợi cảm (Video: Maximo TV).

Nữ nghệ sĩ xinh đẹp nói: "Tôi biết rằng, có rất nhiều lần trong đời mỗi người, họ cảm thấy mình như một người ngoài cuộc. Đôi khi tôi cũng cảm thấy như vậy ở Hollywood. Tôi không cảm thấy mình hoàn toàn được chấp nhận với tư cách là một diễn viên. Tuy nhiên sự thật là bạn chỉ cần nỗ lực từng chút một và có những thành công nho nhỏ. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có sức mạnh vô hạn bên trong mỗi con người. Cách duy nhất để cảm thấy thực sự hài lòng về mình chính là chấp nhận con người của bạn".

Là người Mỹ gốc Puerto Rico, Jennifer Lopez từng là nhân viên trong một cửa hiệu làm đẹp trước khi trở thành ngôi sao. Jennifer Lopez nói, con đường dẫn tới thành công của cô không trải hoa hồng nhưng cô chưa từng lùi bước trước khó khăn.

Jennifer Lopez chia sẻ: "Tôi là một người phụ nữ gốc Latin. Nhiều người cho rằng người Latin chúng tôi không thể thành công, không thể sở hữu một doanh nghiệp hoặc chúng tôi không thể là ông bà chủ nhưng sự thật thì chúng tôi là những người không sợ hãi, rất mạnh mẽ và có thể làm được bất cứ điều gì, miễn là dồn hết tâm sức".