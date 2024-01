Nhà thiết kế 3 miền dự "Lễ tri ân Tổ nghề may"

Ngày 12 tháng Chạp hàng năm được xem là ngày giỗ Tổ nghề may. Đây là dịp những người hoạt động trong lĩnh vực may mặc, thời trang… tưởng nhớ về Tổ nghề như cách kế thừa truyền thống cho đời sau và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

"Tri ân Tổ nghề may" là hoạt động thường niên của CLB Áo dài Việt Nam nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn.

Mới đây, CLB Áo dài Việt Nam tổ chức chương trình Tri ân Tổ nghề may với sự tham gia của hàng nghìn thành viên và các chủ nhà may, nghệ nhân may, người yêu áo dài Việt Nam tại 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Chương trình được kết nối trực tiếp thông qua 2 điểm cầu Hà Nội, TPHCM với một số hoạt động chính như trình diễn áo dài, giao lưu kết nối...

CLB Áo dài Việt Nam là nơi quy tụ những nhà thiết kế (NTK) áo dài hàng đầu Việt Nam và giúp giới thiệu những thiết kế áo dài Việt đến với thế giới.

Mục đích của sự kiện là đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tôn vinh giá trị và quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, buổi lễ còn là dịp sum họp, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của các thành viên CLB Áo dài Việt Nam với mong muốn tạo nên môi trường đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Tại buổi lễ, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam - Chủ tịch CLB Áo dài Việt Nam - bày tỏ sự xúc động và biết ơn sự hiện diện của mọi người đến từ 3 miền đất nước cùng nhau tri ân Tổ nghề may.

"Cảm ơn vì đã yêu thương, tin tưởng, đồng hành để cùng nhau gắn kết, tạo nên những bộ áo dài đẹp, phù hợp với đời sống hiện đại và đưa áo dài Việt Nam vươn tầm thế giới", ông nói.

Các thành viên CLB Áo dài Việt Nam và khách mời trình diễn áo dài tại buổi lễ.

Cũng tại buổi Lễ tri ân, nhiều NTK nổi tiếng cho biết, khi mang áo dài Việt Nam ra quốc tế hay tổ chức các show trình diễn trong nước và thế giới, họ đều nhận được sự ủng hộ, tán dương của mọi người.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam tiết lộ, bên cạnh việc tổ chức các lớp đào tạo miễn phí 100% như áo dài nâng cao, xây dựng thương hiệu cho học viên, CLB Áo dài Việt Nam sẽ có thêm show trình diễn lớn trong năm 2024.

"Lễ tri ân Tổ nghề may" diễn ra vui vẻ, ấm cúng.