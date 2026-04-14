Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Chiều 14/4 tại Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc trong xây dựng các chương trình nghệ thuật mang dấu ấn truyền thống, kết hợp với đương đại, tiên phong thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và đóng góp tích cực vào sự phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Chia sẻ tại sự kiện, NSƯT Nguyễn Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam - cho biết, trên hành trình 40 năm, thành tựu và bản sắc của nhà hát không chỉ được hun đúc từ dòng chảy nghệ thuật mà còn gắn liền với vai trò dẫn dắt, định hướng của các thế hệ lãnh đạo qua từng thời kỳ.

Mỗi giai đoạn phát triển đều in đậm dấu ấn của những người đứng đầu - những nghệ sĩ, nhà quản lý - vừa am hiểu chuyên môn, vừa nhạy bén với sự vận động của đời sống văn hóa; không ngừng đổi mới mô hình hoạt động, mở rộng không gian sáng tạo, biểu diễn, từng bước định hướng chiến lược phát triển cho nhà hát.

Theo bà Quỳnh Trang, một trong những nền tảng cốt lõi làm nên sức sống bền bỉ của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam chính là sự tiếp nối của các thế hệ nghệ sĩ.

Đó là những gương mặt đã đặt nền móng cho tư duy và phong cách nghệ thuật trình diễn nhạc nhẹ ngay từ buổi đầu như NSND Mạnh Hà, NSND Trần Hiếu, NSND Trần Bình cùng các nhạc sĩ Trịnh Lộc, Đỗ Nhự, Đình Hùng…

Bên cạnh đó là các nghệ sĩ biểu diễn tiêu biểu như NSND Quang Thọ, NSND Quang Huy, NSND Thanh Lam, NSƯT Vũ Dậu, NSƯT Ái Vân, diva Hồng Nhung, Mỹ Linh...

Cùng với đó là lực lượng nghệ sĩ múa đã góp phần quan trọng tạo nên diện mạo mới mẻ trong nghệ thuật múa của nhà hát: NSND Phó Anh Nghiêm, NSƯT Nguyệt Ánh, NSƯT Thanh Điệp, Tuyết Mai, NSƯT Lê Vy…

"Sau nhiều năm nỗ lực, hoạt động hiệu quả, nhà hát đã có những đóng góp nổi bật đối với nghệ thuật biểu diễn Việt Nam, các hoạt động nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và ngành Văn hóa giao phó, phục vụ nhân dân khắp mọi miền đất nước từ biên giới, hải đảo đến vùng sâu, vùng xa...", NSƯT Nguyễn Quỳnh Trang nhận định.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phan Tâm đề nghị, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam cần kiên định với giá trị cốt lõi của nghệ thuật, nhưng đồng thời phải luôn tự đặt mình trong yêu cầu của đời sống đương đại.

Đồng thời cần chuyển tiếp từ cách tiếp cận theo nhiệm vụ sang cách tiếp cận theo giá trị tạo ra. Từ đó, mỗi chương trình không chỉ được đánh giá bằng việc hoàn thành kế hoạch mà quan trọng hơn là bằng giá trị nghệ thuật, sức lan tỏa và khả năng để lại dấu ấn trong đời sống văn hóa.

“40 năm qua là hành trình sáng tạo, cống hiến và đổi mới không ngừng. Trong giai đoạn mới, nghệ thuật biểu diễn không chỉ là sáng tạo mà còn góp phần định hướng thẩm mỹ, xây dựng giá trị xã hội, trở thành sức mạnh mềm của quốc gia”, Thứ trưởng Phan Tâm nhắn nhủ Ban lãnh đạo, các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phan Tâm trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho NSƯT Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam.

Thứ trưởng Phan Tâm cũng trao Bằng khen của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch cho 21 cá nhân thuộc nhà hát đã có nhiều thành tích đóng góp trong xây dựng và phát triển đơn vị giai đoạn 2021-2025, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam (1986-2026).

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch cũng trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho 14 cá nhân thuộc nhà hát đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành.