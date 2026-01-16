Liên đoàn Xiếc Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 16/1, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 70 năm thành lập liên đoàn (1956-2026).

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng (trái) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam - cho biết, trong suốt những năm qua, các nghệ sĩ của liên đoàn không ngừng sáng tạo để xây dựng nên một nền nghệ thuật xiếc Việt Nam giàu bản sắc, nhân văn và hiện đại.

Nhiều tiết mục và sản phẩm nghệ thuật xiếc ghi dấu ấn trong lòng công chúng, nhiều tiết mục đạt giải thưởng cao tại các cuộc thi, liên hoan trong nước, liên hoan xiếc quốc tế ở châu Âu, châu Á và các khu vực khác, góp phần khẳng định vị thế xiếc Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật thế giới.

"Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã nhận được những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng như: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và cờ Chính phủ nhiều năm cùng các bằng khen, giấy khen...

Đặc biệt có 8 nghệ sĩ được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, 35 nghệ sĩ được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú... chính là sự ghi nhận xứng đáng cho công sức của biết bao thế hệ xây dựng và phát triển nghệ thuật xiếc", NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ.

Theo NSND Tống Toàn Thắng, bước vào giai đoạn phát triển mới, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ tư duy sáng tạo, ứng dụng công nghệ biểu diễn tiên tiến, tạo ra các tác phẩm xiếc quy mô, tầm vóc, mang bản sắc văn hóa Việt Nam.

Đồng thời, mở rộng hợp tác quốc tế, đưa nghệ thuật xiếc Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn với bạn bè thế giới, đào tạo, bồi dưỡng và chăm lo đời sống nghệ sĩ, thu hút lớp trẻ tiếp nối truyền thống, xây dựng môi trường biểu diễn chuyên nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Liên đoàn Xiếc Việt Nam nói riêng, ngành xiếc Việt nam nói chung đã khẳng định được vị thế của mình, không chỉ gìn giữ bản sắc truyền thống mà còn hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng Liên đoàn Xiếc Việt Nam không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng mà còn là nguồn động viên để ngành tiếp tục vươn lên trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong đào tạo nguồn nhân lực nghệ thuật đặc thù, đóng góp tích cực vào tiến trình công nghiệp hóa nền văn hóa; lãnh đạo Liên đoàn cùng tập thể nghệ sĩ thắt chặt đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng về phát triển văn hóa, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Tại buổi lễ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. NSND Tống Toàn Thắng được trao Huân chương Lao động hạng Ba.

Các nhân sự của liên đoàn nhận bằng khen của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao tặng (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh đó, 4 tập thể và 18 cá nhân của liên đoàn cũng được Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tặng bằng khen.

NSƯT Nguyễn Văn Trà - nguyên Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam - được trao Huân chương Hữu nghị của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lào.