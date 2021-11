Nguyên Khang đưa Phương Thanh, Phương Uyên, Hồ Lệ Thu... quay về tuổi thơ

Dân trí Nguyên Khang mượn sân khấu "The Cover show" đưa Phương Thanh, Phương Uyên, Hồ Lệ Thu, Nguyễn Hồng Thuận quay về tuổi thơ.

Trong tập phát sóng đầu tiên của The Cover show (Sắc màu thời gian), với bản phối sôi nổi hào hứng phấn khích của hai nhạc sĩ Hoài Sa - Nguyễn Hoàng Duy theo phong cách nhạc kịch, đặc biệt là phần thể hiện của thầy giáo trẻ Trọng Đức, Nguyên Khang đã rủ các khách mời lên sân khấu tái hiện lễ tốt nghiệp mẫu giáo tuổi thơ.

Nguyên Khang tái ngộ Phương Thanh, Hồng Thuận.

The Cover Show đưa khán giả quay về những ca khúc hit của những nhạc sĩ được thực hiện những bản phối mới với sự thể hiện của các ca sĩ có giọng hát thực lực, cảm xúc. Số đầu tiên là những bài hit của nhạc sĩ Phương Uyên và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Chương trình cũng là dịp để tôn vinh những người nhạc sĩ, người đã tạo ra những tác phẩm âm nhạc đưa tên tuổi của nhiều ca sĩ đến gần với công chúng.

MC Nguyên Khang được khen dẫn dắt thông minh, hóm hỉnh.

Trong chương trình, Nguyên Khang cũng khéo léo hóm hỉnh dẫn dắt câu chuyện để hai nhạc sĩ kể về hoàn cảnh ra đời, những câu chuyện chưa được kể của những bài hit, và từ đó góp phần giúp người nghe hiểu rõ hơn về tác phẩm.

Nguyên Khang được khán giả yêu mến khi là phát thanh viên đài phát thanh và có kinh nghiệm dẫn nhiều chương trình âm nhạc như: The remix, Sing my song… Nguyên Khang chia sẻ: "Khi được nhà sản xuất mời dẫn The Cover show mùa đầu tiên, tôi thấy mình may mắn vì phát huy đúng sở trường. Nhiệm vụ của tôi là giúp khán giả tìm hiểu về những sáng tạo của bản phối mới của những ca khúc hit nhiều năm trước, giúp người nhạc sĩ chia sẻ những câu chuyện chưa ai biết về tác phẩm".

Nguyên Khang được khán giả yêu mến khi là phát thanh viên 10 năm và có kinh nghiệm dẫn nhiều chương trình âm nhạc.

Trong chương trình, nhạc sĩ Phương Uyên cũng đã xúc động rơi nước mắt khi kể về khoảng thời gian đứng cùng sân khấu với các thành viên trong nhóm Ba con mèo. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận chia sẻ về quá trình viết nên những bản ballad gắn liền với những câu chuyện của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Kiều Minh